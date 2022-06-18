何鴻燊二房逝世｜14歲即俘獲賭王心　回顧藍瓊纓成最大贏家之路

賭王何鴻燊的二房太太藍瓊纓於6月11日因癌症病逝，終年79歲。臨終前五個孩子皆在身側，交代最能幹的長女何超瓊負責身後事。但和二房一貫的風格一致，藍瓊纓的逝世被低調處理，並沒有主動通知香港媒體，兒女們也沒有公開悼念。即便是身為明星的小女兒何超儀，也在社交媒體上保持了沉默，只被爆出缺席了本計劃好的活動。



有意思的是，二太離世消息爆出的當晚，三房的女兒因為「家裡有錢是原罪」的發言上了熱搜，四房的女兒在12日還舉辦了生日派對。絲毫不見藍瓊纓逝世的蛛絲馬跡。賭王這個龐大的家族，在他生前尚做不到其樂融融，如今更是親如四家。

而在這四家裡，藍瓊纓在近幾年一直被稱為「最大贏家」。

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她雖名為二太，但實質真正長時間受用了「賭王妻子」一職。 2017年賭王分家產，她的大女兒何超瓊接班信德集團，成為貨真價實的新一代話事人。而眼見着要登場的第三代，似乎也只有二房家的最頂用。

賭王去世時，藍瓊纓的身體就不太好了。一年後賭王入土，她是坐着輪椅現身的。此後的時間，她幾乎都在醫院度過。鬥了一輩子，核心人物逝世，二房大權在握，她繃緊的心終於可以稍稍歇息。但身體往往也是這種時候給出信號。藍瓊纓這一輩子，都贏在時間上。即便離世，也是在一切塵埃落定後。

贏在時間剛好 更贏在兒女給力

對於何鴻燊這群女人來說，藍瓊纓是方方面面贏在時間剛好。一是遇見的時候。何鴻燊在相當程度上借原配黎婉華起家，後來功成名就，黎婉華又因病失了健康和顏色，自然需要一個新的「太太」。此時，年僅14歲、聰明漂亮、擅跳舞、善社交的藍瓊纓恰到好處地出現了，俘獲了何鴻燊整顆心。雖然身世比不上何、黎兩家，但她家境不算普通。祖父曾是少將；父親考上了廣州黃埔軍校，參加過抗日戰爭；哥哥是後來有「澳門體壇之父」之稱的藍鏵纓；祖宅「泰安樓」在今天成了國家保護級文物。

二是當時香港數法並存，允許一夫多妻。1957年，何鴻燊依大清律例娶了藍瓊纓做二房太太。別小看這個二房的身份。因為到了三、四房，一夫多妻已經徹底不合法，她們都只能當有名無份的女朋友，不受法律的任何保護。二房家的小姐何超儀公開嗆過，那兩個人是阿三、阿四，只有自己母親是「合法妻子」。

三是此時賭王正值壯年，容貌、身材都在線。既有精力談戀愛，也有精力做生意。在三太出現之前，藍瓊纓好不風光。

而四是時間剛好，或許最重要。因為它落在了藍瓊纓的大女兒何超瓊身上。何鴻燊在女人一事上雖然封建，但在兒女身上並不同。何超瓊雖是女兒，但他着實耗費了不少心血培養。她的成長期，是真正由賭王父親一手教導、操縱的。這是後來的子女再怎麼爭寵、努力，都比不上的。畢竟那時候，賭王已經老了，沒有這個心力了。

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有捨才有得

當然，被賭王親自教導有好有壞。好在賭王打開了何超瓊的視野與格局，讓她的能力有所發揮。她確確實實成了一代女強人。 33歲就在信德擔任董事，一手打造的美高梅中國在2011年登陸港交所。賭王公開稱讚過這個青出於藍而勝於藍的女兒：「我認為澳門六間賭場，最靚的就是美高梅，我承認新葡京都不夠鬥。」50多歲時，何超瓊登上福布斯富豪榜，以50億美元身家拿下全港女首富。後來更是接下了父親留下的千億班底。其中雖有激烈的家庭爭鬥，但毋庸置疑，賭王這17個子女，最有資格和能力接班的，只有何超瓊。

但有捨才有得。她一度被迫放棄了自己喜愛的文學藝術，放棄了（八卦中）的愛人陳百強，然後帶着不達眼底的笑容嫁給了門當戶對的許晉亨。傳聞中，何超瓊從來看不上這個繡花枕頭。這段婚姻存續了9年。離婚後，她偶有緋聞，但至今沒有再嫁，也沒有後代。頗有些諷刺的是，後來許晉亨再娶李嘉欣，有四房老婆差點還抬了五房的何鴻燊被問及對此看法。他譏諷道，「不知道他啊，可能他再結（婚）多十次八次都不一定」，實在是雙標。

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雖然這些年互聯網的熱門人物一直是三、四房：和明星男友秀恩愛、為家裡有錢感到委屈的何超蓮；娶了名模、成為長孫之父的何猷君；四太甚至自己親自下場——她活躍至此，歸根到底還是下一代青黃不接。藍瓊纓則不同。由於生的兒女過於給力，她早早就退居二線笑看風雲了。不止大女兒何超瓊有出息。二女兒何超鳳雖然名氣沒姐姐那麼大，但在賭王生前就是父親的左右手，現在是澳博控股主席。三女兒何超葭是信德集團的執行董事，四女兒何超儀是明星。小兒子何猷龍雖然沒兩個大姐厲害，但也算是賭王兒子裡最有出息的了，目前是新濠國際的主席。

何超瓊艱難守業 前路不明

就在前不久的5月，何超瓊和華潤賣掉了信德先前在上海蘇河灣投資的兩棟寫字樓和210個停車位。買家是鄂爾多斯，價格26.7億。雖不知這筆錢兩家怎麼分，但港媒已經「幫」她定好了錢的用處——救救澳博。何家坐擁澳博、美高梅、新濠三家賭場，而近幾年因為疫情也因為全球經濟形勢，博彩業受到強烈衝擊。曾經「賺錢像印錢」，如今虧損也像是流水了。

今年3月，澳博發布了2021年的業績報告，全年虧損41億港元。加上2020年虧損的30億，兩年一共虧損了71億。目前負債228億。而2022年的第一季度，它又虧了12.82億，現金流只剩17億。瑞銀估計它還能撐最多五個月，高盛則猜4個月。雖然據說澳博的母公司澳娛已經準備了50億資金供它周轉，何家幾房也都有澳博和澳娛的股票，不會輕易讓家族的搖錢樹徹底倒掉，但要對一整個商業帝國負責任的何超瓊的日子實在不好過。畢竟虧錢的不只是最慘的澳博，美高梅、新濠同樣是只花錢不進錢。

何超瓊曾給這個龐大的博彩帝國註入過新鮮血液。2002年，澳門開放賭牌，何鴻燊失去了博彩業的壟斷經營權，旗下的信德、澳博在本地博彩業市場份額逐步下滑。為了改變單一博彩的屬性，構築不一樣的商業體系，眼光長遠的何超瓊向父親建議：將美高梅金殿往高端、藝術方向打造。之後，美高梅金殿也成了「最為豪綽、被賦予『史詩般』意義的」巨型綜合體。

如今20年過去，澳門賭牌即將到期。這讓很多人猜測，何超瓊是否要將這三張賭牌全部保留？還是盡全力先保住一張——畢竟，澳門博彩業在今年迎來了全新的監管週期，註冊資本從原先的2億澳門元提升到了50億澳門元。賭牌年限也從20年改為了10年。對於過去的何家兄妹而言，150億不過是灑灑水。但如今掏錢事小，可怕的是如果虧損狀態持續下去，這就是三個無底洞。賣物業可以救急，但物業再多，也不是長久之計。

第三代還看二房？

考慮到賭王兒女的年齡差，他13個孫輩的年齡差也不小。年紀最大的何家華已經46歲，年紀最小的是何猷君和奚夢瑤2021年11月生下的女兒Romee。考慮到目前掌舵人是二房的何超瓊，二房的孫輩們更多可能接手這一位置。二房五個人，何超瓊、何超葭年過五十而無子，何超儀丁克。唯有何超鳳和前夫育有兩女，何猷龍和妻子育有一女。其中何猷龍雖然也是家族聯姻，但和妻子感情不錯，曾表示考慮到妻子的身體，不會再生了。

目前最受港媒關注、且猜測會成為接班人的是何超鳳的兩個女兒，尤其是何鍶倩。何超鳳的長女何鍶珩就讀於普林斯頓大學，本科學的英文，研究生學的市場。已經接受了外籍男友的求婚，想來不會輕易回來。小女何鍶倩在杜克大學念法律，曾作為香港青年參訪團的成員，從深圳坐高鐵到武漢。當時她就感慨內地發展速度之快，未來自己一定要回來，不能錯過大好機會。從這段發言，或許就能看出她的躍躍欲試和視野。畢竟在何鴻燊時代，就不斷透露出和內地合作共贏的信號。

2019年，建國70年&澳門回歸20週年之際，他將圓明園的馬首捐獻給國家文物局，雖然自己因為年紀實在太大沒有到場，但二、三、四房全部出席了捐贈儀式，何超瓊上台領取了捐贈證書。眼下，更傳出何鍶倩得何超瓊青眼的新聞。當然，何超瓊今年60年，選接班人這事在這個年紀急也不急，急也急不來，變數多着呢。畢竟對於「接班人」這個說法，何超瓊曾表示過站在澳門角度，如今企業接班人的概念是薄弱的，「多元化的發展不能光是（聽從）一兩個人的主意吧」。

要扛下這個帝國，甚至僅僅是守住它，對任何人來說都不是件容易的事。何超瓊會不斷受到質疑，不僅是因為虧損，更是因為美高梅和澳博在瘋狂虧損，呂志和的銀河娛樂卻依然在賺錢。今天的澳門博彩業，早已不是何家的天下。也許何超瓊未來能扭轉局勢，真正成為勝過父親的新一代賭王，也許……形勢比人強。但至少，藍瓊纓看到的最後一眼，依然是鮮花着錦的。