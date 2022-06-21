直播帶貨轉危為機　俞敏洪和新東方轉型成功了嗎？

內地教培巨頭新東方最近爆紅，原因是其創始人俞敏洪似乎找到了一個讓新東方通過直播帶貨脱離危機的辦法，網上很多人還在討論董宇輝——新東方現在正着力打造的一位帶貨博主，感慨他以極具情懷和知識素養的帶貨方式和其它帶貨主播不一樣，展現了深厚的文化功底。新東方股價也因此暴漲，在短短几天內已經飆升了500%。

內地去年針對教培行業的嚴厲打擊給教培行業帶來了毀滅性影響，新東方也是受政策衝擊最嚴重的市場主體。在當時一片恐慌的高壓氛圍下，俞敏洪沒有像其它教培機構老闆那樣卷錢關門跑路，而是積極兑付員工工資，退還學員學費，捐獻桌椅板凳等物資，給社會做出了極好的示範效應，這一點特別令人敬服，特別有責任擔當意識。

和當時那些卷錢跑路的大小老闆相比，俞敏洪當時在內地獲得廣泛讚譽，網絡輿論普遍認為他「夠爺們兒」，「是個男人」，保持了一位北大畢業的商人的人格與尊嚴。

2019年3月28日，新東方教育科技集團董事長俞敏洪在香港接受新華社記者專訪。（新華社）

俞敏洪在遭遇危機後能迅速轉身，在短暫抱怨後能迅速調整狀態，毅然投入到視頻帶貨領域，這麼快就做得有聲有色，找到了適合自己的視頻帶貨方式，對其它正遭遇類似危機或正摸索創業的企業與個人來說，也是一個非常值得借鑑的經典案例。

一個善良、有擔當、敢於試錯，能夠向目標持續努力的人運氣永遠不會太差，他們一定能找到走出低谷的辦法，從挫折走向勝利，從勝利走向勝利，希望俞敏洪和新東方以後發展能越來越好。

不過，在商業的維度，從一般投資者角度，現在就說新東方已經找到了未來發展的新方向，已經徹底擺脱了危機，可能還有點為時過早。就現在的情況看，還很難說新東方已經找到了一種可持續發展的新商業模式。

新東方網上帶貨爆紅，一方面是因為董宇輝等富於情懷與知識積累的帶貨方式與視頻用户形成共鳴， 確實具有自己的特色，另一方面，也得益於人們關注俞敏洪和這家企業的未來發展，在某種程度上，很多人在心裏是把俞敏洪和新東方作為了類似商業機構轉型再生的風向標，同時也覺得像新東方那樣優秀的商業機構與老師，被逼到上視頻賣貨確實很不容易。

在新東方直播間內，主播們會一邊帶貨一邊傳授知識，例如以中英雙語介紹銷售的商品，吸引網民關注。（直播截圖）

直播帶貨這種方式於新東方來說，目前還存在着三個極大的市場不確定元素。

一個是這種熱潮能否長期持續。市場有追熱效應，我們看之前走馬燈一樣一波又一波的熱播博主，在熱的時候都非常熱，但是涼的時候涼的也非常快，所以這波董宇輝熱能熱多久，需要沉澱觀察。

第二是這個直播平台，完全受制於字節跳動等短視頻平台，甚至字節跳動視頻內容與傳播部門的一個主管都能決定它的流量生死。俞敏洪如果想把直播帶貨作為一種可以長期持續的商業模式，他必須有自己的視頻載體平台，而在當前的短視頻市場，想打造一個新的可由自己掌握的視頻平台並在市場競爭中脱穎而出，幾乎是不可能的。

第三是政策風險。這個風險不僅包括針對直播帶貨這種商業模式的監管風險，還包括針對短視頻平台的監管風險。考慮到這些年我們在各市場監管上經常有要麼不管，要麼一棍子打死的現象，這個風險市場主體與投資者考慮不能不考慮。事實上，這也是在其它市場領域面對的共性風險。

所以，從一般投資者的角度，作為個案，市場一方面會看好俞敏洪和他帶領的團隊，會觀察並鼓勵新東方持續努力轉型，一方面也會抓住這波直播帶貨熱潮引發的市場反彈窗口，儘量挽回之前的投資損失，能跑要抓緊跑掉。

事實上，市場現在也正在醖釀這樣的情緒，如騰訊就抓住這個風口連續減持，在6月中連續減持了3561萬股和3899萬股。另外，作為公司保薦人的摩根士丹利在6月中也連續減持了7200.34萬股，減持幅度達99%。此外，摩根大通，花旗，法國巴黎銀行，德意志銀行等機構也趁這波熱潮，大幅減持了新東方股份。

對正努力轉型的俞敏洪與新東方來說，如何找到一個可持續的商業模式，挽回投資者信心（包括對新東方和中國市場的信心）才是長遠之計，是解決問題的根本。