「香港從不是英國殖民地」只是認知革命的開始

香港第五波疫情最為嚴峻之際，《香港01》在《三大陷阱倒逼一場認知革命 習近平罕有指示香港穩控疫情》一文中曾提到，香港社會應該以第五波疫情作為契機，在直面與反思可見的問題與矛盾之外，也需要對更為深刻的認知陷阱進行撥亂反正，包括對放任自由主義的盲目崇拜，對歐美模式的迷思，以及對「一國兩制」本身的誤解等等。

隨着香港在掙扎一番後最終不得不「與病毒共存」，再加上內地疫情尤其是上海疫情的急速爆發，原本有望藉由第五波疫情契機推動的認知革命，隨即中途流產。不僅香港自身的認知陷阱沒有被填埋、被重視，而且港人對於內地的認知，因上海疫情防控期間發生的種種，亦進一步固化，內地不少人也從最初的「罵躺平」轉而開始羨慕香港可以自由流動。

在以上提到的大面向的認知陷阱之外，香港社會仍有不少具體面向的認知陷阱需要撥亂反正。近期引發輿論普遍關注的「香港從來都不是英國殖民地」的論述，便是其中之一。

1997年7月1日零時，中英兩國政府舉行香港交接儀式，香港正式回歸中國。（VCG）

在不少港人的既定認知裏，香港在回歸前長達150餘年的時間裏，當然是英國殖民地，這是基本歷史事實，故而今次公民科新書強調「香港不具殖民地地位」、「英國只是在香港實行殖民統治」，就是在「改寫歷史」、「推翻歷史」，是在搞「洗腦教育」。也有一種觀點認為，香港回歸已經是既定事實，不管是主權還是治權都牢牢握在手裏了，再去揪這些文字遊戲有意義嗎？

在論斷「改寫歷史」以及反問之前，有必要搞清楚兩個基本前提：

首先，「香港不具殖民地地位」，這是中央長期以來的官方立場，也是國際法支持的，這次只是在公民課本中再確認。

具體來說，當年滿清政府因輸掉兩場鴉片戰爭，被迫與英國簽訂不平等條約，割讓香港島和九龍半島，其後又簽訂《展拓香港界址專條》，允許英國政府租借新界，為期99年。中央政府認為，這些不平等條約是滿清軍事失敗而被迫簽署的，故從未予以承認，也從來沒有放棄香港主權。對此，在課本中亦有說明，殖民地指該國享有當地的主權和治權，殖民統治則是該國擁有治權，並不擁有主權，因此香港不是英國殖民地。

1842年8月29日，清朝在與英國的第一次鴉片戰爭中戰敗。清政府代表在泊於南京下關江面的英軍旗艦康華麗號上與英國簽署《中英南京條約》。條約包括割香港島給英國等內容。（網絡圖片）

中央政府的「不承認」，是有國際法作為支撐的。1969年5月22日通過的《維亞納條約法公約》第52條規定：「如果條約的締結是違反《聯合國憲章》所體現的國際法原則，以威力相威脅或使用武力而促成的，則該條約無效。」

1972年3月8日，時任中國常駐聯合國代表黃華就香港、澳門問題致函聯合國非殖民化特別委員會主席薩利姆（Salim Ahmed Salim）。據黃華本人回憶，當時中國代表團要求：「立即從非殖民化特別委員會文件以及聯合國其他一切文件中，取消關於香港、澳門屬於所謂『殖民地』範疇這一錯誤提法。」非殖民化特別委員會就此進行討論，並向聯合國大會提出報告，建議將香港、澳門從非殖民化名單上刪除。1972年11月8日第27屆聯合國大會上，最終以99票贊成、5票反對通過決議，批准特別委員會報告。

其次，「殖民地」和「殖民統治」，雖然只有一字之差，但背後的意涵卻大不同，這不僅僅是歷史問題，也關乎香港的未來。

如前所述，殖民地指該國享有當地的主權和治權，殖民統治則是該國擁有治權，並不擁有主權。1960年12月14日聯合國決議宣佈的《給予殖民地國家和人民獨立宣言》主張「殖民地國家和人民」有「自決權」，而「香港從來不是殖民地」則意味着，香港從一開始就沒有「自決權」。

原全國人大常委會委員、香港立法會前主席范徐麗泰17日在接受媒體採訪時表示，一些西方媒體最近大肆炒作「新版香港教科書稱香港不曾是殖民地」，其潛在意圖是推動他們「香港曾是殖民地，有自決權並可尋求獨立」的政治敍事，在香港埋下動盪的種子。范徐麗泰提到，香港是否是殖民地，涉及到一個很關鍵的問題——根據聯合國有關規定，有「殖民地」地位的地區人民有「自決權」，並可建立獨立國家。因此，一些英美媒體大肆炒作香港教科書有關內容，實質上還是在試圖推動「港獨」「自決公投」等長年以來滲透香港的錯誤概念。

原全國人大常委會委員、香港立法會前主席範徐麗泰在接受媒體採訪時表示，一些西方媒體最近大肆炒作「新版香港教科書稱香港不曾是殖民地」，其潛在意圖是推動他們「香港曾是殖民地，有自決權並可尋求獨立」的政治敍事。圖為範徐麗泰2015年5月4日參加青年論壇併發言。（新華社）

「中國從未放棄對香港的主權，也沒有承認過英國對香港統治的合法性」，范徐麗泰表示，「我們始終用的表述都是，『恢復對香港行使主權』。」特區政府現在在做的，只是逐漸闡明並糾正這些西方長年以來希望香港人接受的錯誤概念，「只有香港的教師和學生們都能正確認識歷史，才能避免類似『要求香港自決公投』的事件再次發生。這是一件非常好的事情，是對被西方扭曲了的歷史敍事的一次撥亂反正。」

所以，「香港從來不是英國殖民地」，並不是人們想當然的「改寫歷史」、「洗腦教育」，而是回歸到基本的歷史事實。只不過，要想讓普羅大眾從一開始就搞清楚「殖民地」和「殖民統治」的區別，並不容易。

一方面，回歸之初這些基本的概念並沒有引起足夠重視，沒有進行及時的撥亂反正，擱置到了今天，自然衍生出了諸多不適感和排拒心理；另一方面，因修例風波強烈刺激了中央，擔心香港淪為不設防的城市，反共基地，乃至走向自決獨立，故而以雷霆手段推出了「香港國安法」，修改了選舉制度，並在教育、傳媒等多個領域撥亂反正，雖然中央對港擁有全面管治權，對「一國兩制」行穩致遠承擔最終責任，但因這些動作都是在修例風波的延長線上，不少港人還是會將其理解為「刺激——反應」的結果，而非基於更長曆史脈絡和國際法支撐的基本事實呈現，這也是今天香港社會在看待中央舉措時的現實和大背景。

2019年爆發的曠日持久的修例風波雖然已經過去，但對香港的影響仍在。 (AP)

還有不到十天的時間，就是香港回歸25周年的正日子，目前各方的慶祝活動已經在陸續展開，圍繞國家主席習近平會否訪港的猜測亦不間斷。放在25年的時間周期裏，香港有過鼎盛和輝煌，也有過混亂和躁動，尤其是過去三年發生的大小事變，如今回頭看，雖然偶然性之外有更大的必然性，但仍讓很多人始料未及、猝不及防。於是當陪伴港人46年的珍寶海鮮舫沉沒的消息傳來，人們不免唏噓：這是一個隱喻，也是一個時代的終結。

香港如何在大風大浪之後再出發，就像百年不遇的疫情給人們帶來的認知衝擊一樣，香港也需要從認知和觀念層面破除迷思。「香港從來不是英國殖民地」，只是認知革命的開始，文章一開始提到的對放任自由主義的盲目崇拜，對歐美模式的迷思，以及對「一國兩制」本身的誤解等等，亦需要撥亂反正。而這，是遠比理清楚「香港從來不是英國殖民地」更難的，也是關乎香港未來發展的關鍵所在。