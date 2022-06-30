防疫政策接連發生重要變化　中國向過度防疫說不

過去一段時間，伴隨着政府層面密集強調經濟民生、「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵」，內地防疫政策在繼續堅持「動態清零」基礎上出現了諸多重要變化。這預示着中國正在向過度防疫說不，防疫措施將在一定程度上趨向緩和、寬鬆。

其中非常引人關注的是日前出台的兩個新規。6月28日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，密接者、入境人員的隔離管控時間由「14+7」變為「7+3」，次密接則由「7天集中隔離」調整為「7天居家觀察」。這是一個比較大的調整，既能節省防疫資源，又能明顯減少密接者、入境人員的隔離時間。這次新發布的防控方案距離上一版方案的出台已經過去1年時間，期間全球防疫形勢、病毒特性都已經發生變化。

中国逐步放宽疫情防控政策，引发内外普遍关注与积极期待。（AP）

據微信公眾號「八點健聞」的報道，對於新一版的防控方案，多位受訪專家表示肯定，「很不容易」，「方案有很大進步」，但「還要看落實的情況」。6月29日，廣東省已經率先發出緊急通知，即日起落實新的防控方案要求。應該說，如果後續各地都能嚴格落實新的防控方案要求，那這無疑是一次很明顯的改進。

無獨有偶，同樣是在6月29日，工信部宣佈：「為堅決落實黨中央、國務院關於『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用户出行，即日起取消通信行程卡『星號』標記。」在過去兩年多的防疫中，通信行程卡「星號」標記曾困擾不計其數的人，給他們的正常出行帶來諸多不便。如今，工信部宣佈取消「星號」標記，可謂是一次順應新形勢的重要措施。

據澎湃新聞報道：「去哪兒平台數據顯示，3點半，自消息發布半小時後，平台上國際機票瞬時搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峰。同時，平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻番，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。」取消「星號」標記的威力，可見一斑。不過，需要提醒的是，取消「星號」標記只是第一步，接下來關鍵是落實情況。

針對上述兩則重要新規，《環球時報》前總編輯胡錫進撰文點評道：「新規顯示，國家下決心要把疫情防控和經濟社會發展真正統籌起來，防疫會在現有成果和經驗的基礎上堅持下去，決不動搖，但人員也要流動起來，經濟要活躍起來，過度防疫甚至讓防疫『壓倒一切』不會再受到鼓勵。這顯然是一場超級硬仗，它究竟怎麼打，只能在新的摸索中進行。它對各地政府的治理和應急能力將構成嚴峻考驗。一來疫情就只會搞封城的地方政府將會陷於被動，而放任了疫情導致嚴重失控的地方將會面臨更不可承受的困境。雖然會有困難和不確定性，但各地唯有做出最大努力應對好這個挑戰，實現既控制疫情又保持經濟社會發展的新階段闖關。」

《环球时报》前总编辑胡锡进不断就疫情防控发声。图为2017年5月23日胡锡进在郑州参加活动时接受采访画面。（视觉中国）

值得注意的是，在最近一段時間的形勢下，上述兩則新規的出台並非無跡可尋。今年3月、4月以來，面對疫情給經濟發展造成的明顯衝擊，中央政府提出「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，「最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」的要求。5月25日召開的全國穩住經濟大盤電視電話會議更是表示：「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，做好疫情防控需要財力物力保障，保就業保民生防風險都需要發展作支撐。」正是在此背景下，6月初，國家衛健委出台「九不準」，初衷是杜絕簡單化、一刀切和層層加碼的防疫現象。緊接着，多地因防疫過度首次被國務院警示通報，這表明國家層面已開始試圖對過度防疫進行糾偏。

毫無疑問，這樣的調整和變化是非常必要的，顯示出內地防疫政策的優化和與時俱進。兩年多前，內地曾因為相對及時的嚴格防疫，在新冠病毒毒性最嚴重時候保護了絕大多數國民的生命安全和身體健康。但隨着病毒特性和全球防疫形勢的變化，加之嚴格防疫措施對於正常生產生活秩序的衝擊日益顯現，民眾的心態已經產生明顯分化，越來越多的人希望防疫政策能夠及時優化。

為何曾經上海防疫模式主張的「陶瓷店裏抓老鼠」能廣獲認可？為何最近在丹東襲警案一事上，那麼多人幾乎一邊倒地同情涉事父女？為何《北京日報》的「未來五年」烏龍事件能迅速引爆輿論？歸根結底都是因為，在疫情已經進入第三年，越來越多的人的生活和精神壓力已經比較大，他們普遍希望防疫能快速精準、温暖和人性化，讓老百姓多享安心、少受煩擾。

凡是持久的，必是温和的與可持續的。在新的形勢下，防疫政策若想持久有效，就必須與時俱進，更好地平衡防疫和人們正常生活、經濟社會正常發展。從這個意義上來說，最近一段時間，內地防疫政策的調整，向過度防疫說不，是值得肯定的積極變化，接下來的關鍵在於怎麼在實際執行層面杜絕一些地方的層層加碼、一刀切和簡單化，以及探索更合理更科學的防疫措施。