內地16-24歲城鎮青年失業率19.3%：一個令人不安的數據

7月15日，中國國家統計局發布的數據顯示，城鎮調查失業率從4月的6.1%，降至5月的5.9%，6月進一步降至5.5%。這三個月就業數據的變化，與4月、5月、6月的中國整體經濟發展從下行壓力短期激增到漸漸企穩回升的大形勢相符合。

但相比整體就業形勢的好轉，青年人就業壓力卻在增大。據中國國家統計局新聞發言人的描述：「青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨摩擦性失業困境，同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道在疫情條件下也受到了阻礙。加之今年高校畢業生總量又創歷史新高，加劇了青年人就業壓力。6月份，16-24歲城鎮青年失業率為19.3%，處於今年以來較高水平。」16-24歲城鎮青年19.3%的失業率，是一個令人不安的數據，意味着每五個青年中可能有一個失業。

猶記得4月16-24歲城鎮青年失業率升至18.2%，創造自2018年1月該指標公布以來最高紀錄時，北京大學國家發展研究院教授盧鋒曾說，「我記得幾年前跟我的同事們為G20研究就業問題時，看到歐洲和一些新興經濟體的數據，年輕人失業率達到20%，我當時就覺得這太難以想象了」，「這是面臨多麼巨大的壓力會出現這樣的情況，現在中國也到了這個水平」。他認為，「青年群體不僅相對整個勞動力面臨較高就業壓力，而且近年來壓力高出整體失業率的相對程度也在波動中趨於上升」，「過去40餘年中國曾遭遇知青回城、國企改制、全球金融危機帶來的嚴峻就業挑戰，均通過針對特定環境實施改革、逆周期宏觀調控和就業促進政策等得以較快化解」，「應對目前棘手的青年就業形勢，需堅持以市場作為配置資源的基本方式，把短期和長期政策結合起來，綜合採用改革-宏觀-結構措施」。

不過，相比曾出現青年人高失業率的歐洲和一些新興經濟體，中國的情況有所不同。一是中國青年人的父輩、祖輩大多有着量入為出、節儉、高儲蓄的習慣，經過改革開放40餘年的辛勤付出和積攢，多數人家中是有些家底，能在一定程度上幫助青年人度過眼前的難關。二是父輩、祖輩的家庭責任觀念、親情觀念非常強烈，孩子是否過得好往往傾注他們太多的精力和心血，但凡有可能，多數父輩、祖輩都願意以自己的省吃儉用來幫助孩子們度過難關，過上相對比較好的生活。三是中國多年投入大量資源扶持的農村地區可以平衡和緩解經濟困境與就業壓力。

除此之外，《環球時報》前總編輯胡錫進談到的「政府高度關心就業問題、特別是青年就業問題，『六穩』和『六保』排第一的都是就業」，「現在疫情出現緩和，青年人失業率會降下來的這個重要條件正在加速形成、擴展」，以及6月中國經濟企穩回升，政府和社會正在重新形成關於發展經濟和改善民生的共識，均是不可忽視的有利條件。從這個意義來說，只要今年下半年中國經濟形勢進一步好轉，一心一意搞好經濟民生，那麼青年失業率居高不下的困境完全有希望得到化解。

這就要求社會對青年失業問題有清醒認識。正如胡錫進所說，16-24歲城鎮青年19.3%的失業率「是個真問題」，「橫向比也很嚴重，各國大約這個年齡段和這個時間的失業率為：美國8.1%，英國是10.8%，歐元區是13.1%，日韓分別為3.8%和7.3%」，「一個家庭裏年輕的孩子沒有工作，家裏就不會安生」，「一個國家青年人失業的多了，同樣不是好事」，「如果中國經濟增長失去應有速度，那麼無論我們怎樣精心謀劃，青年人的就業問題都只會不斷走入僵局，這是個根本的問題」。

青年穩，則社會穩，反之亦然。近代以來，青年人因為獨有的特質——血氣旺、顧慮少、充滿激情、容易衝動和叛逆，使得青年人的不滿往往容易影響社會秩序。不論中國內地、香港、台灣還是包括西方國家在內的世界各國的經驗都在反覆說明，一個社會能否穩定、長治久安，與青年人的生存狀態和精神狀態有着密切聯繫。

在今年青年失業率上升之前，網絡上有一個關於中國青年的流行說法：很多青年對國家充滿信心卻對自身前途一片迷茫。這說的是改革開放40餘年以來的經濟騰飛和國家進步，讓許多年輕人對國家的未來滿懷信心，但由於改革紅利的代際遞減，階層分化和固化持續加劇，內卷的蔓延，大城市高房價的擠壓，又導致他們對自身前途充滿迷茫。這種對國家未來和個人前途的落差在某種程度上足以警示當下社會：若不能趁多數年輕人對國家滿懷信心之際，早日解決困擾年輕人的深層次問題，讓更多來自於鄉村、偏遠地區、中下階層的年輕人公平參與社會競爭，恐影響年輕人的積極性和對於國家的信心，尤其當階層固化、內卷、高房價和經濟下行壓力相疊加，讓許多年輕人對經濟下行有切膚之感，更應及早積極作為。

去年8月，《香港01》採訪香港中國學術研究院常務副院長黃平，談及教育、醫療、住房、養老等新四座大山時，他曾說「這些問題如果不解決或解決得不好，連八零後九零後零零後愛國青年都可能沒後勁了」，「本來廣大青年都是熱血愛國者，也都想為社會主義現代化建設和民族復興而奮鬥，但如果他們被困於這類新四座大山，實際問題得不到解決或解決得不夠及時不夠穩妥，那既會影響他們自己的發展和進步，也會阻礙整個從第一個百年走向第二個百年的進程」。

在16-24歲城鎮青年失業率升至19.3%之際，在階層固化、內卷和教育、醫療、住房、養老等新四座大山的問題依然存在的當下，政府和社會尤其要重視和化解青年人的困境，趁他們的負面情緒尚未蔓延並影響到他們對於國家前途的信心之前，下大力氣改善他們的處境，讓他們的信心、創造力成為支撐國家進步最生生不息的力量。