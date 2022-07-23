佩洛西訪台機關算盡 台灣以為的榮幸卻是飲鴆止渴的悲哀
英媒《金融時報》獨家披露美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）或將於8月率團訪問台灣，儘管傳聞尚未得到美國正式證實，已令台海情勢翻騰。台灣官方低調以對，卻難掩內心期待，而中國大陸官方兩度以「四個嚴重」申明反對，可見對此事件的重視程度。
佩洛西訪台震撼彈還是煙霧彈？
這已經是第二度傳出佩洛西有意出訪台灣的消息，前後手法可說是如出一轍。第一次是在今（2022）年4月，由日本富士新聞台（FNN）發出獨家報道，就在陸方向美國提出嚴正交涉，外長王毅表明若佩洛西「明知故犯」、「一意孤行」訪台，「中方必將作出堅決反應」後，佩洛西之行被新冠病毒踩了一個大煞車，宣佈推遲行程。
雖然佩洛西沒有如願踏上台灣，取而代之的是美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員格雷厄姆（Lindsey Graham）率團訪問台灣，還在總統府與蔡英文會面時，「強迫推銷」一筆高達80億美元的鉅額波音787訂單，順道撂下了「是時候讓他們（中國）付出更龐大的代價」的狠話。佩洛西訪台的傳聞，就像一枚煙霧彈，掩護了這批美國議員帶着「民主訂單」赴台「快閃」，為俄烏戰爭爆發後人心躁動的台灣，注射了一劑「美台友好」強心針。
今次再度傳出佩洛西即將成行台灣，獨家報道從日媒換成了英媒，不變的則是背後的機關算盡。佩洛西本人對此「猶抱琵琶半遮面」，在美國國會大廈記者會上回應「我從不討論我的出行計劃」，其辦公室亦曾發布聲明稱，「鑑於長期的安全協議，我們不會提前確認或否認出訪行程」，有意讓子彈再飛一會兒。
不過，拜登（Joe Biden）反倒急着表態，把美國軍方推出來當擋箭牌，對媒體表示「我覺得──軍方覺得現在這不是一個好主意。但我不清楚現狀如何。」值得留意的是，與此同時拜登還透露了預計10天內與習近平主席通話，這個細節或許就揭露了佩洛西訪台傳聞背後的「真面目」──這又是一張以台灣為名，實則在向中國要價的「台灣牌」。
過去一個多月以來，中美高層官員已經會晤了至少五次，再加上拜登率先脱口而出10天內與習近平通話的消息，既反映了其個人期待，更說明了美方對於安排習拜通話的積極性，顯然是希望透過領導人直接對話的機會，向中國爭取有利於己的成果。同為民主黨陣營的佩洛西，在此際丟出訪台的震撼彈，正好與拜登兩人各自扮演起黑臉白臉，在中方面前搬出台灣牌這張「以台制華」的談判籌碼，墊高起自身的政治姿態。
北京極重視佩洛西成行的嚴重性
無論佩洛西藉着台灣承擔起什麼樣的政治任務，又或者是在為下半年的選舉拉抬民主黨選情、充實政治資本等需求，對北京而言，她所代表的意義就是美國國家體系的第三號人物，乃是在美國副總統之後的第二順位繼任者。一旦她的腳步真踏上台灣，無疑正式宣告顛覆了「一中」底線，實質提升與台灣官方關係的層級，既是對中美關係更是對中國的巨大挑釁。
因此，可以看到中國對於此事的高度重視。先是7月19日外交部發言人趙立堅表態若是佩洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號等「四個嚴重」，並強調「一切後果必須由美方負責」。21日，外交部發言人汪文斌再度重申「四個嚴重」，並將強硬的應對與反制立場升級到「我們說到做到」的層次。
而一向被認為帶有官方傳聲筒意味的《環球時報》前總編輯胡錫進，將其在4月時曾提出的解放軍戰機「飛越台島」方案再度端出，主張不只要在佩洛西訪問期間宣佈台灣上空為國際航空禁飛區，或者派解放軍戰機飛越台灣島之外，還加碼建議解放軍戰機可以選擇在適當距離上「伴飛」佩洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸。胡錫進認為，「中國唯有用堅決的反制行動回擊美方挑釁，讓他們了解打台灣牌所對應的代價，這是美方唯一聽得懂的語言」，這樣的做法才「能夠真正體現中國對台灣的主權」。
也就是說，不管美方有任何政治盤算或操作，中國都會做最壞的打算，以及最萬全的準備，莫不防止台海局勢與統一進程被美國玩弄成遏華祭品。尤其是佩洛西過去在香港問題上的「表現」班班可考，不只替黃之鋒發聲，並將2019年香港維園六四晚會的示威行動讚譽為「一道美麗的風景線」（a beautiful sight to behold），隨後7月1日便發生抗爭者闖入香港立法會大樓的衝撞事件。如今美方可能將「台灣牌」複製為另一張「香港牌」的風險，必然是北京要提高警惕和斷然防止的走向。
沉醉親美榮耀 悲哀被顛倒為榮幸
然而，中美台海博弈帶來的尖鋭動盪，恐怕不存在於台灣政治人物的視域之中。對他們來說，只要能為選舉帶來最大的利益，只要能夠動員起民粹情緒、長期鞏固其執政地位，才是唯一的考量。例如剛藉由赴日參加安倍晉三家祭宣揚「台日外交突破」的副總統賴清德，近日說「過去六年是台灣善意不斷被中國忽略的歷史，總統蔡英文兩度遞出橄欖枝並未獲回應」云云，就能看出政客心中完全不在意美國在背後挑動台海情勢激化，將所有問題的責任一律「外部化」到海峽對岸的卸責心態。
今年4月首度傳出佩洛西可能訪台的消息時，民進黨立委王定宇第一時間就轉發日媒報道，並將之肯定為「台灣重要外交消息」，各家主要台媒無不以斗大標題奔相走告。雖然今次台灣方面相對低調，包括台外交部發言人歐江安表示「目前沒有接獲佩洛西議長訪台的確切訊息」，但不難想像的是，台灣政界人士暗自竊喜與滿心期待之情。
正如同「台日友好」這張他們永不過時的「情感牌」一樣，倘若美國第三號人物蒞臨台灣，勢必又再將掀起「台美友好」的集體亢奮，不分藍綠朝野陶醉在「堅若磐石」的自我幻想之中。至於咫尺之遙的中美和兩岸「地動山搖」，對一心只有選票的政治人物來說，自然早已拋至九霄雲外。
台灣沉醉在被美國政客捧在手心的寵愛感，將上國使者親臨視為一種無上的「榮幸」。不過一旦撕掉美好口號的宣傳外衣，回到國際政治的現實來看，正如《香港01》日前報道，台灣前駐美國軍事代表團團長淡志隆坦言，「美國為的是自己的國家利益，不是為了台灣好」，美國正在布的局無非是把台灣作為大國談判桌上的刀俎魚肉，甚至是鼓吹效法烏克蘭「全民皆兵」的人肉盾牌策略，令台灣人民替美國貢獻生命和付出代價。不管佩洛西的專機最後有沒有降落在台灣，台灣執政者和政客們早已被「親美抗中」一波接一波的高潮自我催眠，難怪看不到飲鴆止渴的悲哀已近在眼前。