佩洛西若成功訪問台灣　蔡英文政府必將付出慘重代價

很多人都注意到一個現象，圍繞佩洛西訪問台灣的對峙主要在中美間展開，反倒是台灣這個惹禍的存在，除了島內媒體有些討論，反而沒有人關注了。這是一個非常有意思的現象，就好像當年古巴導彈危機，全世界都在關注美蘇會否為此爆發戰爭，真正導致美蘇對峙的古巴，卻躲到了衝突的後台。

其實中美圍繞佩洛西訪台引發的對峙，或者可以擴展到更廣泛的中美關係，台灣一直都是不可迴避的關鍵要素。如果不是台美長期以來勾勾搭搭，美國一天到晚想拐騙台灣，台灣一門心思想擺脱中國跟着美國這個「富二代」跑，中美關係也不可能有這麼多波瀾，中國也不可能在這個問題上這麼敏感。

就拿這次佩洛西訪台來說，雖然迄今為止台灣官方從來沒有給佩洛西發過正式官方邀請，但是如果台美關係清清白白，台灣民進黨蔡英文政府如果沒有做出很多勾引性暗示，這件事會發生嗎？恐怕不會。

2022年7月29日，在華盛頓的國會大樓內，民主黨人推動將攻擊性武器禁令法案提交表決，美國眾議院議長佩洛西在新聞發布會上發表講話。（AP）

或者，事情曝光後，台灣蔡英文政府如果能立刻表示台灣感念美國的支持，但不認為當前是合適的接待時機的話，事件還會升級到這種狀態嗎？恐怕也不會。

所以，說到底，這件事除了佩洛西想在退位之前搞出點事情，想通過打臉中國的方式給自己的墓誌銘上再加深刻畫上「反共」「挺台」幾個字，為此不惜給拜登政府、給中美關係及區域和平製造麻煩，台灣民進黨蔡英文政府在華盛頓視線範圍內搔首弄姿媚眼頻頻，為此開出大筆公關費用，也是一個非常重要的成因。

現在，圍繞佩洛西訪台，中美正在台前硬扛，美國擺出了一副要為佩洛西訪問台灣「保駕護航」的樣子，中國也在各方面做好了最壞準備，解放軍多次表示中國不會對佩洛西訪台「坐視不管」，坊間也都在猜測中美為此是否會爆發軍事衝突。但事實上，中美為此爆發全面軍事衝突的可能並不大，倒是台灣，如果佩洛西竄訪成功，要當心自己的小命。

佩洛西訪台危機爆發後，中國「人民政協報」發了一篇文章，標題是《佩洛西若竄訪成行，大陸將對台採取斷然措施》，這篇文章應該引起重視。揚言要在中美大國博弈中做「棋手」的蔡英文，更應該冷靜下來，好好把這篇多讀幾遍。

佩洛西今次若訪問台灣，可能間接創造解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。（資料圖片）

筆者非常同意這篇文章的看法：中美兩國作為世界上最大的發展中國家和發達國家，不僅都是聯合國安理會常任理事國，而且都是核大國。一般情況下，兩國大概率不會因為一個區區的佩洛西竄訪，就讓兩國關係驟然升級到可以開戰的地步，但美台必須認識到，在未經中國政府批准的情況下，佩洛西竄訪一旦成功，無疑是近25年來美國對中國領土主權發起的一次最嚴重而且最粗暴的挑釁和侵犯，而且它還將實際打破了維持數十年的台海和平現狀。

事實上，佩洛西訪問台灣，除了可以成就其自身利益，成為她個人的高光時刻，無論對中美兩國利益，還是對區域和平穩定都是災難性的，尤其對台灣，更是百害而無一利。

本來中國大陸對統一是有戰略耐心的，希望通過和平手段實現國家統一，這樣對各方都最為有利，但若佩洛西如一意孤行，蔡英文政府又迷戀「倚美謀獨」，認為抱緊美國大腿就能保證自身安全，這樣反而會將中國大陸逼進牆角，逼中國不得不將蔡英文視為台獨「首惡」分子，對台灣採取斷然措施。

這個世界上有很多藥賣，就是沒有賣後悔藥的。事前不採取措施防止悲劇發生，等板子打下來再後悔，可能就晚了。