大陸深夜突禁台灣百家食品企業　台官方：水產、茶葉和蜂蜜受重創

大陸海關總署8月1日深夜，突然宣布對台灣一百多家食品禁止進口，官方稱根據規定限制未完成更新註冊的台灣商產品輸陸，但因時機敏感引發外界揣測。台灣農委會國際處長林家榮表示，水產品、茶葉、蜂蜜是受到影響比較大的農產品。



台媒《ETtoday》引述台灣經濟部官員說法稱，新制對台衝擊大。據統計，2020年輸入中國食品的產值高達321億元，其中18類食品的產值就達188億元。 官員說，會同農委會、經濟部工業局、國貿局等單位，去年連辦多場說明會，協助業者登記。



據了解，目前遭大陸海關總署註記「暫停進口」的食品業者有泰山、愛之味、味全、東鄉、維力、郭元益、光泉、維格、奇美、舊振南、義美等台灣知名食品企業，台媒《自由時報》指恐有3,000多產品被禁。

大陸海關總署稱依海關總署248號「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」限制未完成更新註冊的台灣商產品輸陸。目前受影響的不僅只是台灣知名食品廠以外，還包括農漁產品。這些廠商違反相關規定，才緊急停止進口。

據了解，2021年4月12日陸方曾發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」(下稱境外註冊規定)，這項產品新制度要求所有國家或地區，只要進口食品至中國大陸，須由所屬國家或地區統一送件申請註冊，2022 年1月1日起元旦生效。過去僅四類業者需申請，此次新增十四類，包括鳳梨酥、植物油、保健食品等，估上萬家企業受影響。

當時，台灣農委會與食藥署招開聯合記者會，提供輔導申請，也提供單一網站填報方式，並舉辦說明會；但至今仍有業者無法完成申請登記。

沖製台灣阿里山高山茶在兩岸三地都廣受歡迎。（陳嘉元攝）

台灣農委會國際處長林家榮表示，申請時間到今年6月30日為止，至於受到影響的農漁畜產品，台灣農委會正在進行產業調查與聯繫，了解出口金額將會受到的狀況，同時研擬措施，對外公布說明。

林家榮說，初步了解，包括水產品、茶葉、蜂蜜是受到影響比較大的農產品，有的業者已經在期限內完成申請，因此並未受到這波影響，有的業者則沒有特別是這三個農產類別，出口金額去年已不多，但即使金額不高，對個別業者的衝擊，農委會仍會提出因應措施。

林家榮表示，「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」很多國家都提出質疑與反對，也有在世界貿易組織(WTO)提出特定貿易關切，比如，中國大陸要求登記的內容很多，是否造成貿易障礙，也有不少國家有疑義，至於這次食品禁止進口是否也要提出特定貿易關切障礙，由於是食藥署的權責，台灣各部會會統一討論。