安邦智庫：圍台大演習的地緣戰略意義｜專家有話說

美國眾議院議長佩洛西已經離台，解放軍軍事演習第一天也已結束，現在也許是時候稍微談談這次大演習的真實地緣戰略意義了。

中國官方當然事先就知道佩洛西要訪台，但佩洛西訪台是「小事」，實現中國統一才是「大事」。所以，萬眾矚目的佩洛西訪台，這一件並不算大的「小事」卻能提供實現中國統一這一「大事」的機會和窗口期。應該說，中國在全世界面前非常精彩地演繹一次完美的地緣戰略行動，一方面網民的情緒得到宣泄，捶胸頓足看得很熱鬧；但另一方面，黨政軍專業人士卻用堅定的信心，充分利用了這一窗口期，達成了預案，甚至看得整個世界都目瞪口呆。

眾所周知，從地緣戰略來講，封鎖台灣從來都是實現中國統一的預案之一，屬於讓其不戰而降的一個類型。問題是，不同的戰略預案，有着不同的性價比，還需要不同的條件、機會、資源和窗口期。與那些構想激烈的預案相比，比如「打下來」、「佔領」、「武統」……之類具有臆想成分的預案相比，讓人不戰而降、不攻自破的戰略從來都屬於最高明的戰略。

台灣海峽是一條具有極高戰略意義的海峽。台灣海峽是日本、韓國連接世界市場的關鍵樞紐，是日韓兩國到東南亞、中東、非洲、歐洲等地的必經之地。近年來，每年通過台灣海峽的艦船在8萬艘以上，日本貨運量的四分之三都要通過該海域。因此，台灣海峽影響到東亞各國經濟的發展，戰時將關係到國家的勝敗和存亡。

2022年8月4日，央視發布4日舉行對台軍演、發射導彈的畫面（CCTV via AP）

事實上，日本所需石油有70％是由波斯灣經馬六甲海峽-中國南海-台灣或巴士海峽-琉球-日本這條海上航線運回國內，日本的製成品也有很大一部分經這條航線輸出。當然，中國國際貨物貿易90%以上，也是靠海運完成。目前，中國海上貿易戰略通道雖然理論上主要有四條，但這四條大通道大部分都要經過台灣海峽，所以台灣海峽同樣也對中國具有極高的戰略意義。

前些時候，中國努力希望為台灣海峽建立一種「領海」概念，目的也是為控制枱灣海峽創造條件。美國千方百計地在台灣海峽搞「自由航行」，就是為了在地緣戰略領域，破壞中國為控制枱灣海峽所做的努力。美國為了達成這一目標，除了「自由航行」之外，還大力推動亞太戰略，並在此基礎上又搞了印太戰略，拉進了一個印度，希望在更廣泛的基礎上建立聯盟，試圖徹底破壞中國對台灣海峽的控制力，讓中國的希望落空，讓台灣像一隻風箏，從中國懷抱中掙脱出來，飛向太平洋。

不過，這次解放軍舉行的「804大演習」，實際徹底粉碎了這種企圖。

為了行文以及區別上的方便起見，筆者對解放軍的這次軍事大演習賦予了一個簡稱：「804大演習」。值得注意的是，這次「804大演習」的實彈射擊區域，呈環形分佈於台島的四周，用遠程戰略火力的投射，配合太空情報以及海空力量，實現了對台灣島的完全閉合封鎖。實際上，這就等於是圍繞台灣島的四周，建立起了一道鐵與火的火力閘門，這道「閘門」隨時可以關閉，也可以隨時開放，完全操之在我，展現中國對台灣海峽的強大控制力。

類似這樣的戰略構想，當然是有預案的，不會是想當然，說來就來了，而且這種預案也不會是僅有一個，實現的難點都在於窗口期，在於實現的條件。所以討論和研究雖然多，但過去大多數時候是紙上談兵，但這次出現了重大突破的機會，並且順利而成功地把握住了。要論及這次「804大演習」的最大突破，就是在全世界面前，在美國第7艦隊的面前，在全球媒體面前——「真做了」！預案從紙面上的想定，變成了客觀的現實，一切真的實現了。

現在和今後，誰也無法否認，在解放軍強大的火力投射面前，台灣被結結實實地「封鎖」了三天，而且現在能做六個區域的環形火力投射，那麼將來加大火力封鎖的密度也僅僅是舉手之勞；大大延長封鎖的時間，也僅僅是順勢而為。到了那種程度，台灣在地緣政治上的意義，僅僅是中國大陸控制區域的一個「內島」，甚至僅僅是一個「半島」了，它再也不可能是一個欲掙脱飛出的風箏了。

客觀地來看，解放軍有機會展示的這種對台灣海峽的實際控制力，這與過去猖獗一時的所謂「自由航行」不可同日而語，第7艦隊自由巡航的驅逐艦在哪？事實上，實彈演習三天的火力投射與封鎖，同時也讓美國的印太戰略變得毫無意義，顯得毫無價值，這個聯盟在這個封鎖期間，除了美國一國的些微抗議之外，又做出來了什麼？他們基本保持了沉默，只是「希望事情快快過去」。

2022年8月1日，美國總統拜登在白宮發表講話。（AP）

地緣戰略從來都是一種窗口期的遊戲。一個窗口，一個形勢，一種變化，一種局面。一個窗口，一場戰鬥，戰鬥與戰爭當然是兩個不同的概念。中國今天在「804大演習」中所造成的局面，明天以及今後是否持續，美國當然有權回應，但是至少今天，在這個窗口期，在這場戰鬥中，站在制高點上的是中國，而不是美國。中國現在已經實質控制了「閘門」，美國今後要想拿回控制權，不會有那麼容易的事情。要讓世界相信，在中國火力投射面前，美國不敢做的事情，今後美國靠講話、協議、條約就「敢做了」？那肯定也不是簡單的事情。地緣政治和地緣戰略是有反覆的，是可以「走着瞧」，但這一切都需要窗口期，要看在今後的窗口期裏面，怎麼做，那是今後的事情。

對此，台灣也有明白人。

台灣有前軍方的人就說，解放軍在台灣島周邊六個區域同步軍演， 明顯是在「封鎖台灣」，台北港、基隆港、台中港、高雄、屏東、台東、花蓮等都出不去。「如果這個演習時間長一點，搞個一、兩個禮拜，那我們很多戰略物資就斷了」，「我們躺着中槍」。他說的很對，這就是這道火力閘門的用處。台灣前立委、時事評論員郭正亮說，「我不會說這是武統的開端」。實際上，我想說的是，「兄弟，這哪裏是武統的開始啊，這就是武統的實現」！台灣實際已經「回到了祖國的懷抱」，還沒看出來嗎？只消關上「閘門」即可。

台灣民進黨方面自然是希望減少事件的衝擊和震撼，所以在拼命淡化影響，說是「影響不大」，僅僅「影響了51個航班」，能源儲備還有11天……云云。要真的這樣，台灣民航局還與台軍方協調什麼「借用軍方航道與空域使用」？台灣還用得着緊急開會，準備更改航路和高度，要與日本及菲律賓協調，找條航線出路？ 還用得着去設想和討論，居然要「空運」能源？實際上，台灣是一個完全靠外貿和外部聯繫生存的孤島經濟體，一旦封鎖，就是它不可承受之重。

對於「804大演習」的重要戰略意義，其實怎麼說都不為過，這次見好就收、有節制的行動，必將會成為今後世界地緣戰略的一個經典。

對於這次的「804大演習」，中國軍方自己的解釋是很謙虛的。他們解釋說，這是一次「區域拒止」行動，意思是當別人的影響力要進來的時候，我們是在考慮防禦。從國際關係和地緣政治來講，這是地地道道的攻勢。從此開始，美國地緣戰略就必須考慮進一步地回縮，開始認真考慮回縮到夏威夷一線，回到「二戰」前的美國實力圈。否則，美國就要考慮遠程戰略火力的實質碰撞和衝突，問題是，它真地做好準備了嗎？

至少現在，拜登政府以及布林肯和沙利文肯定是沒有做好準備，同時台灣也沒有，所以他們才會沉默，才會「希望事情快快過去」，讓中國在他們的沉默中實現崛起。說實話，我一直看不起布林肯和沙利文這些精英派政治人物，我願意直接承認這一點，今後也是。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

中國人民解放軍舉行的「804大演習」，抓住了一次難得的戰略窗口，向全世界精彩地演繹了一次強有力的地緣戰略行動，不僅展示了中國大陸「封鎖台灣」的真實場景，而且讓美國的印太戰略為之褪色。從此以後，世界可能需要重新思考很多問題了。

本文經安邦智庫授權發布。