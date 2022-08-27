「政客的嘴騙人的鬼」：台灣殺警慘案五大爭議　民怨悶燒不期不待

台灣爆發兩名警察在光天化日下慘遭割喉喪命事件，令社會群情激憤。殉職員警凃明誠二姊8月25日出面控訴，痛斥台灣主管機關官員「欺上瞞下，只是為了你的寶貴仕途」，情緒激動當眾自殘，也割裂了台灣社會集體傷痛之心。凃二姊背後站了包括台「立法院」院長游錫堃在內的一眾民進黨政治人物，畫面顯得既突兀又諷刺。



台灣殺警案五大「匪夷所思」

1.全民緝兇卻差點抓錯人：

回顧台灣這起令人震驚無比的殺警案，傳媒第一時間披露了一名陳姓嫌疑人的照片，宣稱是「民眾提供」。隨後整個社會陷入集體緝兇的浪潮，網上還有人公開了陳男的身分證件等資料，又有媒體訪問該男求學時期的教師，將其描繪為自小即窮兇惡極云云。

沒過多久案情逆轉，作案兇嫌另有其人，慘遭瘋狂肉搜的陳男被冠稱「史上最衰通緝犯」。網路風向也隨之大變，開始追究到底是哪一家媒體或網路平台「唯恐天下不亂」亂拋訊息。然而問題在於，陳男資料與照片在重視個人資料隱私的台灣，除了有公權力的單位之外，又有誰能夠在第一時間掌握並迅速外傳呢？此為其一。

陳姓通緝犯一度被台灣警方鎖定為殺警犯嫌，案情一夕翻轉後，網友製圖為其「抱不平」。（資料圖片）

2.「大膽用槍」一聲令下：

其次，正當台灣社會眼見執法員警遭狠殺而忿忿不平之際，台「內政部」部長徐國勇義正詞嚴地宣示，「（兇嫌）若有反抗就大膽使用槍械，絕不客氣！」試圖以此撫平民怨。結果事後傳出疑犯鎖定錯人的烏龍風波，才能社會警覺幸好警方執法仍有其固定的SOP，否則尚未等到真正的疑犯林姓男子現身，要是陳男被「大膽使用槍械」而擊斃，豈不是冤魂多加一條？

3.反對死刑卻又主張判死：

再者，台灣主政高官在此事件的發言，更讓社會感到傻眼。民進黨政府一向主張「廢除死刑」，與台灣社會多數看法背道而馳。可是殺警案一發生，台「立法院」院長游錫堃隨即在臉書（Facebook）發文稱「我反對死刑，但這樣（殺警）一定要判死刑」。其作為台灣立法機關最高首長的身份卻在重大案件與議題上見風轉舵，輿論為之譁然，有網友痛批「反對判死又一定要判死，你知不知道自己在說什麼？」

台灣殺警案發生後，警方在新竹逮到林姓嫌犯。不過台「立法院」院長游錫堃（中）一席「我反對判死刑，但這樣（指殺警）一定要判死刑」的言論，令輿論炸鍋。（資料圖片）

4.逃獄變成「逾假未歸」：

此外，隨着案情進一步明朗，原先傳出林姓兇嫌作案動機是由於員警對其噴灑辣椒水導致激烈反抗，後來證實林姓兇嫌根本是「逃獄」遇警盤查才會憤而行兇。一向善於發明新名詞的民進黨政府又有新作，過去把「走私」稱為「超買」、「接駁巴士」稱為「類火車」等等，如今主管機關「矯正署」又說林姓兇嫌是「逾假未歸」而非「脱逃」。此言一出，再度點燃社會怒火，認為官員不僅為己開脱責任，還在受害家屬身上灑鹽。

5.為高官開道擺拍搶鏡頭：

最後，令人髮指的作案人林男遭到警方圍捕壓制時，眾人從傳媒鏡頭看到的畫面，不只在於「法網恢恢、疏而不漏」，還看到台灣「警政署」署長等警界高官，在警方「來攝影，攝影攝影，來署長署長，給他過一下」的開道聲下，未穿防彈衣現身鏡頭最前方表示「關心」。基層和輿論隨之質疑，這種做法難道不是「露臉作秀」？

台灣殺害台南雙警的兇嫌林信吾8月23日在新竹市落網，因逮捕現場有員警喊出「來攝影」、「給署長過」，引發質疑高官「露臉作秀」的聲音。（資料圖片）

基層員警一封自白「感謝信」

一場對台灣社會治安與執法公權力帶來嚴重傷害的命案，在為其所自豪的「民主選舉」制度下，演變成為理應保護人民、痌瘝在抱的政客們的政治大秀，把基層執法人員和民眾的生命保障「偷天換日」成為了賺人熱淚、賺取選票的政治資本。無怪乎命案過後，一位基層員警在台灣臉書專頁「靠北警察」發表了這樣一封「感謝信」：

台南兩位學長殉職的兇嫌落網了，我們要感謝很多人。 首先，感謝（台南市警局）方仰寧局長，原本以為我們沒有署長，是你提醒了大家牠在作秀時會出現。 感謝（台灣警政署）黃明昭署長，沒有穿防彈衣也到現場，還特意在嫌犯被壓好壓滿時，穿越重重的警力站到鏡頭最前方，勞苦功高，建議可以升四線一星。 感謝法務部矯正署，因為怕丟臉不敢發布逃獄的訊息公布周知，現在貴監所「逾期未歸」的犯人，一口氣拿下雙殺，真是有面子。 感謝台灣的司法體系，對罪犯們總是一而再、再而三的憐憫，羈押條件嚴謹、假釋條件鬆散、犯案多起還刑期打折，果然教化成笑卓悦。 感謝立法院的立委諸公，整天唱歌、喝酒、關說、忙選舉、cosplay，除了好好立法，你們什麼都幹，真的太辛苦了。無期徒刑能假釋，是怕你們自己進去蹲，會出不來嗎？ 最後，感謝蔡總統，成功的司法改革、綿密的社會安全網，再度讓台灣警察濺下鮮血。 感謝了這麼多人，接着想向一個人道歉： 承翰學長，對不起，你走之後，什麼事情都依然沒有改變。

這封自白式的「感謝信」很快地在台灣網路世界瘋傳，背後的原因，莫過於作者不僅反映了警察的心聲，更道出了台灣民眾的真實心境。要知道，台灣近20年來已發生了六起重大殺警案，造成七名警察殉職。除此之外，據台灣「法務部矯正署」統計，近10年「外役監」就有高達49人位受刑人逃獄，目前仍有兩人尚未緝獲。今次台灣兩名年輕員警遭割喉命案，便是在如此駭人數字的背景之下所發生的。

台灣臉書專頁「靠北警察」出現一篇「 反諷感謝文」， 短短400字將台灣「警政署」、「立法院」到司法體系全都酸過一輪，最後更向2019年嘉義鐵路殺警案中不幸殉職的李承翰道歉，「承翰學長，對不起 ，你走之後，什麼事情都依然沒有改變」，引起網友熱議。（截圖自Facebook／靠北警察）

社會悶燒只剩大雨消暑的期待

2016年上台的蔡英文，當時標榜的政見號召之一，便是強調要「強化社會安全網」，她在2020年連任後的就職演講也說過，要把「社會安全網」漏洞補起來。2019年當時才24歲的台灣鐵路警員李承翰，在處理旅客補票衝突時，遭兇嫌鄭男以工作用尖刀刺傷腹部，急救後傷重不治；當年7月4日蔡英文赴靈堂慰問家屬時，親口承諾「承翰會是最後一個」，而「內政部」部長徐國勇也轉述過蔡英文的保證：「不要再有下一個李承翰」。

政客的許諾言猶在耳，但憾事依舊殘酷地重演。民進黨政府在台灣的執政，看似方方面面築起政權的銅牆鐵壁，一面「抗中保台」大旗便能輕鬆地把大部分選民聚攏在「辣台妹」的「台灣隊」麾下。不過，從社會面切入觀察，其實台灣當前民心凝固的狀態，相當程度來說恐怕是對於前景「不期不待」的一種體現。

就算飛往台灣的美國議員再多，就算日本對準中國的導彈再多，就算台灣主政高官開出的支票再多，選舉的高潮與激情過後，政治舞台上看到的仍是宛若林智堅論文抄襲風波那樣的是非不分，換來的卻是不知何時突襲出鞘的《數位中介法》之刀砍向言論自由，不知還有多少年輕臉孔在失業低薪的壓力下飛赴柬埔寨等國家鋌而走險，不知竟然連在市場吃碗滷肉飯也有被莫名痛毆刺死的危險，更不知又有多少「人民保母」隨時暴露命喪黃泉的風險之中。

憤怒、茫然、恐懼、擔憂等交雜的情緒正在台灣社會悶燒着，無能為力的人們只能被政客轉移、引導為「抗中保台」的亢奮群嗨。網路上流傳着一個段子：「男人的嘴，騙人的鬼」，用以調侃感情世界裏男性對待女性流於花言巧語的行徑。在台灣的民選政治環境與結構之中，人民無奈又無力的處境，又何嘗不是「政客的嘴，騙人的鬼」？最後且最卑微的期待，竟也只剩下在酷熱的當下，下一場消暑的大雨而已。

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