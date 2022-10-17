二十大報告加固習近平地位　回顧習核心形成過程

北京時間10月16日，中共二十大按照既定議程開幕，習近平代表十九屆中央委員會所做報告是開幕第一天的最大看點。在報告中，習近平用「五個里程碑」高度評價了過去十年，可以說，二十大進一步加固了習近平領導核心的地位。

習近平領導核心地位是一個在治國理政過程中不斷形成與鞏固的過程，同時也是經由每次黨的大會背書被確認的過程。

2016年10月，中共十八屆六中全會公報提出了「在以習近平同志為核心的黨中央領導下」的說法，習近平被正式確立為毛澤東、鄧小平、江澤民之後的中共新領導核心，中共回歸核心體制。

國家主席習近平在2019年10月1日在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立 70周年閲兵式上檢閲部隊。（Getty Images）

2017年10月，中共十九大提出了「習近平新時代中國特色社會主義思想」，並將這一以習近平命名的思想體系確立為中共黨的指導思想。「習思想」也由此成為第三位以領導人名字命名的思想體系，前兩位分別為毛澤東和鄧小平，習近平在事實以及中共法理層面，成為毛、鄧之後開創又一個新時代的領導核心。

2017年10月 27日，十九屆中共政治局會議審議通過了《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》。根據這項規定，中央政治局委員每年要向黨中央和習近平總書記書面述職，習近平「定於一尊」的領導地位從此在黨內確立。

2018年1月，中共十九屆二中全會審議並通過了《中共中央關於修改憲法部分內容的建議》，按照這個憲法修正案，中國國家主席、副主席的任期限制被取消，從而為習近平長期執政取消了憲法層面的任期障礙，習近平成為毛澤東等中共第一代領導人之後，第二位可以依法長期執政的最高領導人。

2021年11月，中共十九屆六中全會通過了中共第三份歷史決議，這份決議在以毛、鄧、習斷代的同時，把習放到了毛澤東之後開創第二個百年基業的創世性領導人位置，習近平在黨內的定位被寫入歷史決議。

在此期間，圍繞習近平的領導核心地位，官媒有過各種稱呼，如「領航掌舵」、「統帥」、「人民領袖」等，這些具有「舵手」形象的定位多次出現在媒體版面和官方文件，今次經過黨的全會背書，習近平的領導核心地位上升到了新的歷史高度，「兩個確立」也將成為未來一段時間內中共黨內最重要的政治規矩。