原福建書記尹力接任北京市委書記　公衛專家背景有利防疫科學精準

新華社報道，中共中央決定蔡奇不再兼任北京市委書記、常委、委員職務，尹力兼任北京市委委員、常委、書記。



此前，在中國共產黨二十屆一中全會上，福建省委書記尹力升任政治局委員。尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，曾在2003年SARS疫情期間建言獻策，擔任過世界衛生組織執委會副主席，他的公共衛生專業背景備受關注。

尹力生於1962年，1980年考入山東醫科大學（現在的山東大學齊魯醫學院）醫學系六年制英語醫學班，1986年繼續攻讀碩士，志在從事幫助更多人的公共衛生事業。

尹力將任北京市委書記。(四川省政府網站)

1988年尹力被選派去蘇聯留學，成為衛生經濟與衛生事業管理專業的博士。1993年回國後被調入國務院研究室教科文衛司工作，積累豐富的經驗。

2002年到2003年尹力赴美國哈佛大學公共衛生學院作訪問學者。SARS疫情爆發後，他回國擔任衛生部辦公廳副主任，並以專家身份參加時任總理温家寶主持召開的座談會，為疫情防控和公共衛生事業建言獻策。

後來他又出任衛生部國際合作司司長、世界衛生組織執委會副主席、衛生部辦公廳主任，2008年升任衛生部副部長。

2020年11月，尹力調任福建省委書記。二十大尹力又升任政治局委員。尹力又有着紮實的公共衛生專業背景和亮眼的防疫成績獲得關注。

尹力（中）是公共衛生防疫領域專家，在疫情防控中的專業化能力和部署獲得好評。（新華社）

《香港01》當時曾撰寫評論文章，稱他今次升任政治局委員，或許是中國防疫的一個積極信號。二十大已經結束，內地防疫政策會否漸次放開，是否與香港通關，值得關注。

文中評論，不論尹力最終擔任什麼職務，他紮實的公共衛生專業背景和亮眼的防疫經驗，都有利於今後中國防疫的科學化、精準化。