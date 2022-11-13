錄音曝光｜廈門艦逼近台24浬線　台馬公鑑勸離遭回「此線不存在」

11月12日廈門艦和台灣馬公鑑的一段對話傳出。根據影片內容，疑似因廈門艦逼近24浬線，台灣馬公艦廣播稱「你即將進入我24浬警戒區，請你適時調整航向。」，廈門艦反嗆「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語，我艦在此正常航行。」



8月解放軍圍台軍演後，中國大陸官方多次指出「海峽中線不存在」，不斷有解放軍機和軍艦在台海周遭實施戰備警巡。日前曝光的廈門鑑和台灣馬公鑑的對話中，廈門艦反嗆「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語，我艦在此正常航行」亦引發兩岸輿論熱議。

對此台灣海軍司令部11月12日回應稱，「針對共艦的侵擾，本軍秉持堅定守護海疆的態度，均檢派艦船應處，並視共艦航向航速，預判將接近我鄰接區，即依規定驅離，絕不退讓。」

針對8月以來不斷有解放軍機在台海周遭實施戰備警巡。台灣海軍司令部指出，此舉日益增加台軍艦艇戰備壓力，全體官兵克盡職責，戮力戰訓本務工作，「有能力、有決心捍衛海疆安全」。

中國海軍052D級導彈驅逐艦廈門艦。（飛揚軍事論壇）

11月12日晚間台灣官方指出，迄1700時止，偵獲共機36架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次、解放軍艦3艘，持續於台灣周邊海空域活動。

據中央社報道，國防安全研究院學者蘇紫雲表示，類似的軍事對峙在國際間很常見，包括美俄、美中、中日之間都時常出現類似情況，

蘇紫雲指出，重點在於佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，「中共除頻繁出動共機且逾越台海中線外，也派遣軍艦以類似輪值方式頻繁現蹤東部海域，這些都是想片面改變現狀，建立起『新常態』的舉措」。