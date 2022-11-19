二十大報告｜京港聯菁英匯執行主席：抓住國家所需　港青大有可為

中共二十大10月22日閉幕，總書記習近平在二十大報告中強調堅持和完善「一國兩制」，並強調支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題等。

周六（19日），京港聯菁英匯執行主席吳紫羽向《香港01》表示，過去五年和新時代十年來，中國共產黨全面準確推進「一國兩制」實踐，推動了香港進入由亂到治走向由治及興的新階段；只要抓住國家所需，展現香港所長，香港青年可大有可為。



二十大報告指出：支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。發揮香港、澳門優勢和特點，鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

吳紫羽認為，新時代新征程上，香港與內地的關係日益密切，共享國家發展紅利成為了香港經濟社會發展重要一環，黨中央頒布的最優惠准入政策也讓港人搶佔了先機。「滬港通」、「深港通」等互聯互通機制也讓香港金融市場生機蓬勃，為香港的工商、金融界帶來了更多的商機。港珠澳大橋、廣深港高速鐵路香港段等工程成為了連接內地與香港的「大動脈」，便利的溝通讓港內交往日益頻繁，港人的事業和生活空間日益擴張。

二十大報告支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。圖為二十大閉幕現場。（新華社）

她續指，粵港澳大灣區建設的利好政策成為了香港青年迅速在內地站穩腳跟的重大機遇，香港青年生逢其時，施展才幹的舞台無比廣闊，實現夢想的前景無比光明。二十大報告中提到要把青年工作作為戰略性工作來抓，還提到優化民營企業發展環境、支持中小微企業發展、堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，這對於香港青年依靠「一帶一路」大格局，把握粵港澳大灣區建設發展機遇，開展多層次多樣化的創新創業形式有著得天獨厚的政治環境和金融環境，香港青年應順應時代需要，在新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等新的增長引擎上想辦法、找路子，只要抓住國家所需，展現香港所長，不失時機「走出去」，了解內地的最新發展，香港青年在祖國這片土地上就大有可為。

最後，吳紫羽表示，時間是如椽巨筆，香港回歸祖國25年來，尤其是新時代十年來，堅持「一國兩制」方針，堅持「一國」原則，發揮「兩制」優勢，在祖國的強大支撐和堅強後盾下，香港的發展必將更加繁榮昌盛。