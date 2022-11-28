「不要核酸要自由」　中國反封控抗議的虛與實

以烏魯木齊火災為事由而起的反封控維權抗議，正在中國各地蔓延開來。截止11月28日，北京、上海、武漢、南京、廣州、成都等地，都爆發規模不一的抗議活動，人們走上街頭，或聚集在校園，喊着內容不一的口號。與此同時，在網路端口，自11月25日起，短視頻、錄音、圖文訊息鋪天蓋地而來，雖然多數消息很快即被刪除、屏蔽，但人們還是通過各種方式表達着對當前防疫政策的不滿，以及對不斷做大做強的核酸檢測機構的不信任。

烏魯木齊火災會成為一個風水嶺嗎？此輪不斷擴大化的反封控抗議究竟會導向怎樣的結果？中國官方會因此調整嚴厲的「動態清零」政策嗎？就此輪抗議的起因和目前發展態勢來看，至少呈現出實與虛的兩個面向。

先看實的一面。從民眾層面來看，此輪抗議的起因看上去是烏魯木齊火災，但其實烏魯木齊火災不過是「引爆器」，疫情三年積壓的情緒才是最大的推動力，這種情緒是實實在在存在的，疫情三年之後的今天，各階層民眾都面臨着巨大的不安感，經濟壓力、精神壓力逼近臨界點，越來越多的人失業、斷供，越來越多的中小企業難以為繼，在看不到回歸常態希望的情況下，積累的情緒遲早爆發。不管此輪抗議背後有無人操弄，這些情緒和壓力都是客觀存在的。

上海民眾自發悼念火災遇難者。（網絡圖片）

從官方層面來看，維持「動態清零」的初衷也是為民眾好，雖然各地執行層面出現了一刀切、層層加碼等亂象，以及核酸檢測機構的造假等，但並不能因此否定政府施政的初衷。放在疫情爆發至今三年的時間周期裏，尤其不能否認中國在早期確實取得了防疫的成效，也保證了低死亡率。現在的關鍵問題是，病毒不斷在變異，民眾的認知也在變化，固守老辦法越來越難以為繼，官方基於「生命至上、人民至上」想要萬無一失，通過算大賬、算總體賬之後採取了漸進式放開之路，但面對具體賬的民眾，已經等不及了，也不想再等了。再加上官方漸進式放開在具體執行層面卻演變成了不斷加碼，更直接消磨了人們的耐心、信心。

基於這兩方面「實」的面向，各地維權抗議的一些訴求，比如解除低風險區的限制性流動，取消常態化核酸，取消查驗健康寶，一旦陽性之後給予民眾自主選擇是居家隔離還是集中隔離，停建方艙，是合理的、具體的，最終結果也可能是有效的。比如烏魯木齊多地陸續復常，北京多個小區通過維權行動獲得解封，北京大學承偌停建計劃中的方艙，成都在建萬人方艙也被叫停。

再看虛的一面。此輪抗議中，「白紙」成了一個極具符號性的存在，在南京傳媒學院、中央美術學院、南京林業大學、四川電影電視學院等高校，有學生或是舉牌或是張貼標語或只是舉起一張白紙，用以表達回歸正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。「白紙」的寓意究竟是什麼，每個人都可以有不同解讀，這也是「白紙」的無形力量所在，所謂「有無相生」，「萬物生於有，有生於無」，白紙所傳遞的「虛」與「無」，以及各地脱離防疫本身的一些訴求，比如「言論自由」、「新聞自由」等，正在讓事態變得複雜化、抽象化。而這，看似在短時間內聚攏起了各方力量，實則也在埋下隱患。

新疆烏魯木齊發生示威。（影片截圖）

在這個問題上，香港2019年的修例風波是一面鏡子。起初走上街頭的人們訴求是「撤回逃犯條例」，這是很具體的，但隨着情勢的發展，「反送中」這一極具煽動性的口號開始佔據主流，「逃犯條例」是具體的，但與「送中」諧音的「送終」，卻是抽象的、道德化的，等於在告訴人們：今日港人不同仇敵愾站出來表達「反對」，就等於在給整個香港「送終」。事實證明，這一口號確實聚攏起了百萬人上街，但整個修例風波的實際演變卻超出了很多人的預料，對香港核心價值的破壞，對人們的信心的消磨，恐怕很難在短期內恢復。

回到這一次中國各地的抗議，也需要放在更長時間周期來看，訴求越具體越有效，越抽象化、道德化越容易適得其反，因為需要承認，不管是官方還是民眾，核心的目標是一致的，那就是儘快恢復生活常態，以經濟建設為中心，讓改革開放以來形成的發展成果和穩定局面不至於中斷。歷史告訴我們，每一場社會運動的發展與演變，最終往往是「停不下的車子拖垮了馬」，不以人的主觀意志為轉移。對官方來說，如何應對這樣的民意海嘯，看似複雜，其實也簡單，那就是更多從「實」的一面出發，看到人們生活的難處，通過切實的防疫政策之變來紓解民眾情緒，以「虛」對「虛」，無異於火上澆油，讓局面更加不可控。

上世紀70年代末，剛從文革泥潭中走出的中國，在鄧小平的帶領下啟動了改革開放，在過程中經歷過很多起伏和波折，但任爾東西南北風，鄧小平始終反覆強調「兩個壓倒一切」，一個是「經濟建設」，一個是「社會穩定」，最終中國經過40餘年改革開放，取得了令世界矚目的成就。今天面對的難關，說到底，最終還是需要依託於經濟建設來破題，需要以社會穩定為前提，這是改革開放之所以成功的關鍵，也是中國兩千餘年「統一」與「分裂」的歷史告訴我們的。