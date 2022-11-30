江澤民逝世｜官方訃告高度評價　經得起人心和歷史檢驗

江澤民逝世了。這位曾擔任中共總書記、中國國家主席和軍委主席，政治強人鄧小平之後的中國最高領導人，於北京時間2022年11月30日逝世，享年96歲。在中國可查到的幾千年歷史資料中，他是有史以來壽命最長的最高領導人。



官方訃告中對他給出了極高評價，褒獎他是「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者」，並參照當年毛澤東、鄧小平的逝世，成立了最高規格的治喪委員會。對於他的離世，中國輿論場上瀰漫着濃厚的緬懷和哀悼情緒，人們競相轉發紀念他的文字、圖片和影片。

江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

回顧他的一生，1926年8月17日他出生於江蘇省揚州市一個書香家庭，多才多藝。他有着豐富而傳奇的經歷，早年求學期間參加過反抗國民黨政權腐敗統治的學生運動，1946年加入中共，當過工程師，待中共建政後因能力突出，在上海益民食品一廠、中國肥皂公司、長春第一汽車製造廠等企業和第一機械工業部、進出口管理委員會、外國投資管理委員會等機構歷經磨練。1980年，他擔任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長，主管實施廣東、福建兩省實行特殊政策、靈活措施和試辦經濟特區等開創性工作。1982年他任電子工業部第一副部長，次年升任部長，期間為中國電子工業發展作出了重要貢獻。

1985年他升任上海市長，1987年更上一層樓成為上海市委書記。他主政上海期間，政績卓著，對上海快速擺脱文革陰影，加快推進改革開放，崛起為國際化大都市具有重要推動作用。時至今日，人們還經常懷念和稱讚他在上海期間的突出貢獻。

就像他所說的「一個人的命運啊，當然要靠自我奮鬥，但是也要考慮到歷史的行程」，1989年他在中國「面臨空前巨大的困難和壓力」的背景下臨危受命，當選為總書記，開始成為中國最高領導人，直到2002年卸任。

官方訃告評價他，帶領中國「抓住機遇、深化改革、擴大開放、促進發展、保持穩定，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略，鋭意推進經濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革和其他各方面改革，開創全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，堅持『和平統一、一國兩制』的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面，推進黨的建設新的偉大工程，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀」，「黨的十三屆四中全會以來十三年我們黨和國家取得的巨大成就，同江澤民同志作為馬克思主義政治家的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的」。

2002年10月25日，時任美國總統布殊在其私人牧場與江澤民會晤。布殊和夫人勞拉（Laura Bush）在門口歡迎江澤民和夫人王冶坪。（新華社）

這裏要特別提及的是，江澤民對於香港平穩回歸、高度自治和「一國兩制」事業有着巨大貢獻。香港回歸前後涉及大量複雜的工作，許多都是過去未曾遇到的，甚至當時外界不少人對香港回歸中國的前途感到擔憂。但江澤民成功帶領中國平穩收回香港，創建了一系列管治制度，安撫了人心，確保了香港在回歸後的繁榮穩定。

官方訃告還特別提到：「江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，江澤民同志主動提出，為了黨和國家事業長遠發展，為了黨和國家長治久安，他不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。從當時國際形勢複雜多變、國防和軍隊建設任務繁重考慮，黨的十六屆一中全會決定江澤民同志留任中共中央軍事委員會主席。黨的十六屆一中全會後，江澤民同志全力支持以胡錦濤同志為總書記的新一屆中央領導集體的工作，盡心盡力履行黨中央交付他的職責。2004年，江澤民同志從黨和國家事業長遠發展的大局出發，又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮。」這一點可以說是成功保持了政治穩定與有序更替。

1998年12月31日，江澤民發表新年講話。（新華社）

鄧小平開啟的改革開放是現代中國歷史上的關鍵轉折點，是中國由積貧積弱的封閉落後國家崛起為日益開放多元的全球大國的里程碑。一代人有一代人的使命，江澤民在改革開放事業中扮演了極為重要的領導角色。

在他任內，中國建立社會主義市場經濟，加入世界貿易組織，讓中國人的聰明才智和勤勞在全球舞台有用武之地。他在1989年後中國所面臨的複雜外部環境下積極謀劃，讓中國外交走出孤立，為中國改革開放乃至國家崛起創造了有利外部環境。他多次冷靜應對，保持清醒和理性，展現人道關懷，尤其是美國911事件發生後他的當機立斷，為中國成功爭取至少十多年迅速提升綜合國力的戰略機遇期。他創立的「三個代表」思想，讓中國進一步走出階級鬥爭的桎梏，讓共產黨成為代表全民的精英式政黨。

改革開放是個偉大時代，時間過得愈久，意義愈大。鄧小平那代人啟動了改革開放，為中國人探索出一條走向常識理性、文明現代的崛起之路，江澤民那代人為改革開放的深入推進建立了基本制度框架，深刻影響今日中國，並將影響未來。評判一個政治家，既要看他在任時的影響，更要看他卸任後世道人心對他的評價。從這一點來說，臨危受命的江澤民不負重託，勢必會在人心和史冊裏留下應有的位置。