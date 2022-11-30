江澤民逝世｜英文背誦葛底斯堡演說　和平化解八六學潮

中共前總書記、中國前國家主席、前軍委主席江澤民於北京時間2022年11月30日逝世，享年96歲。

中國官方訃告對他給出了極高評價，褒獎他是「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者」，認為「黨的十三屆四中全會以來十三年我們黨和國家取得的巨大成就，同江澤民同志作為馬克思主義政治家的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的」。



江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

江澤民作為中共第三代最高領導人，曾於1989年至2002年擔任中共總書記，是繼毛澤東、鄧小平之後，對中國影響最大的領導人之一。他不僅保證了政治強人鄧小平之後中國政治大局的穩定，而且繼承並成功推行了鄧小平的改革開放政策，保證了中國經濟在20世紀90年代的高速發展。

1926年，出生於中國江蘇省揚州市的江澤民，具有紅二代的身份，他是中共地下黨員江上青的侄子，江上青犧牲後江澤民被過繼給前者。1985年，在中共元老汪道涵的舉薦下，江澤民當選為上海市市長，之後推行了大刀闊斧的經濟改革。從此，江澤民的仕途扶搖直上。

1986年，中國多地發生了學生運動，稱為「八六學潮」。江澤民主政的上海也被這股學潮席捲進來。江澤民親自到上海交通大學發表講話安撫學生，贏得學生的信任，成功平息「八六學潮」。期間，當他被要求民主權利的學生問及是否知道「民有、民治、民享」時，他當即說出其出自美國總統林肯（Abraham Lincoln）著名的葛底斯堡演說，並當眾用英文背誦下來。之後，江澤民受到中共高層認可，1987年，江澤民便被擢升為上海市委書記，並在中共十三大上當選中共政治局委員，進入中共權力核心。

在1989年，在東歐社會主義國家紛紛解體的形勢下，中國爆發「六四」事件。期間，時任中共總書記趙紫陽被免職，而在上海期間先是成功以非暴力方式平息「八六學潮」、後來又在「六四」事件上堅定跟隨中南海的江澤民被選為總書記，從而讓他迎來了政治生涯的巔峰。

2002年10月25日，時任美國總統布殊在其私人牧場與江澤民會晤。布殊和夫人勞拉（Laura Bush）在門口歡迎江澤民和夫人王冶坪。（新華社）

在其接任總書記的兩年內，世界局勢可以用「天崩地裂」來形容，東歐社會主義國家皆已改變政治顏色，各國共產黨政權紛紛倒塌，社會主義國家老大哥蘇聯也在1991年宣告解體。剛剛經歷「六四」事件的中共，不單與世界許多國家的關係面臨空前緊張，而且內部政治經濟舉措被迫快速左轉，此前推動的改革開放也陷入停滯。

1992年鄧小平南巡後，中國重啟了改革開放進程。江澤民適時在中共十四大提出發展社會主義市場經濟這一具有歷史意義的決定，跳出意識形態的爭論，正式開啟了向市場經濟的轉型。而且他與昔日在上海的同事朱鎔基一起在1993年和1994年領導中國經濟擺脱過熱困境，實現軟着陸，並於1997年開始對國有企業進行股份制改造，民營經濟成為國家經濟重要組成部分。

1999年「中國威脅論」出籠，以美國為首的北約轟炸南聯盟時炸毀了中國駐南斯拉夫聯盟使館，一時之間，中美關係遭遇極大挑戰。在這種緊急情況下，江澤民領導中國妥善地處理了中美關係，並促成了對於中國加入世界貿易組織具有決定性意義的中美談判協議的成功簽署。

1998年12月31日，江澤民發表新年講話。（新華社）

2000年江澤民提出「三個代表」理論，在意識形態上做出重大突破，打破中共固有意識形態對「非公有制」經濟從業人員的身份認定，將企業主、技術人員、管理人員、自由職業者和個體戶組成的「新的社會階層」作為中國「先進生產力」的推動力之一，並將其引入中國共產黨的組織，對中共進行了重要改造，從此中共成為了一個匯聚各領域精英人才的全民政黨。2001年中國正式加入對經濟發展有重大益處的世界貿易組織，中國經濟開始加速騰飛。

2002年，江澤民與胡錦濤實現權力順利交接，雖然他曾保留了兩年的軍委主席職務，受到部分人士的質疑，但這次畢竟是中國第一次制度化的權力更替，是走向現代政治國家的一個成功嘗試，在中共歷史上也具有歷史意義。隨後，中共的權力交接制度才在此基礎上進一步完善。

從1989年到2002年的江澤民任內，中國正處於劇烈的計劃經濟體制向市場經濟體制的轉型過程，涉及規模空前的利益調整和權力分配，但中國沒有按照西方提出、蘇聯等社會主義國家試驗失敗的「休克療法」，而是採取穩定有序的漸進改革，故才成功避免了東歐、蘇聯的政治動盪和社會鉅變，保持了政治的延續和社會的穩定，總結出一條正確和辯證處理改革、發展、穩定等三者關係的中國崛起路徑。正是因為中國的政治穩定和優先發展經濟，才使中國成為屈指可數的轉型成功的社會主義國家。而在此過程中，作為最高領導人的江澤民功不可沒。

儘管這個時期伴隨着劇烈的體制轉型和經濟騰飛，腐敗問題開始突出，經濟發展中有諸多的不公平，社會矛盾有所凸顯，但歷史地看，這更多是發展過程中的問題，需要通過發展來解決，中國在這個時期的巨大成就還是更為主要和基本的面相。總之，在近現代命運坎坷的中國，江澤民在政治強人鄧小平逝世後成功保持了政治穩定和權力和平有序更替，扭轉了「六四」事件後中國內外交困的局面，有效緩和了中國與世界的關係，成功地推進了改革開放，為今天中國的歷史性成績奠定了基礎。