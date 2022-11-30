江澤民逝世｜與夫人王冶坪青梅竹馬　相濡以沫70年

前中共總書記、前國家主席江澤民病逝，享年96歲。

江澤民與夫人王冶坪相濡與共超過70年，低調的王冶坪性格文靜和善、含蓄謙遜，公眾對她或不甚了解。2017年，《新京報》微信公眾號「政事兒」就曾經整合過一篇文章，講述江澤民與王冶坪平淡卻幸福的婚姻生活。



由上海交通大學編寫、2006年出版的《江澤民和他的母校上海交通大學》一書中，曾記敘了江澤民和王冶坪的金婚（結婚50年）紀念日。

2001年1月6日下午4時許，江澤民的7位老同學攜夫人應邀來到位於中南海的江澤民住所。席間，大家回憶50多年前的學生時代，又交流了近年來的工作、生活體會和社會熱點。

飯畢，江澤民彈起鋼琴，用意大利語演唱一首《我的太陽》，接着拉起二胡唱了一段京劇，又與老同學合唱了幾首老歌，大家合影留念。臨別前，江澤民向大家透露：這一天是他和夫人王冶坪的金婚紀念日。由此推算，今年是江澤民和王冶坪結婚71周年。

江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

青梅竹馬

雖然國家領導人鮮有提及自己的生活，但在一些公開出版發行的書籍和新聞報道中，曾介紹過江澤民和王冶坪幾十年婚姻生活的點點滴滴。

江澤民和王冶坪從相識到相戀，堪稱「青梅竹馬」。兩人同是江蘇揚州人，王冶坪比丈夫小兩歲，1928年出生，畢業於上海外國語學院。經梳理公開資料發現，他們大約在1947年至1949年談戀愛，當時都是20歲出頭。

上海人民出版社出版的《日出江花——青年江澤民在上海》一書透露，1947年，江澤民從上海交大畢業後進入上海益民食品廠工作，「全廠上上下下都和他相處得很好，就連他的女友王冶坪同志也很熟悉了。那時，江澤民和王冶坪正在熱戀中」。；書中還描述了「王冶坪那長長的眉毛下閃着一對大眼睛，她經常來廠裏看望江澤民。夕陽西下，他們和廠裏的朋友在那綠草如茵的草地上談天」。

1951年，23歲的江澤民和王冶坪在上海當時的四馬路（現福州路）上的杏花樓飯店舉行婚禮。兩人的婚宴很樸素，只準備了一些茶點，參加婚禮的主要是雙方親友。婚禮證婚人是江澤民的老同學張安銘、王慧炯和唐宗炎。

江澤民與夫人王冶坪。（微信公眾號＠政事兒）

夫人體弱，江澤民親身照顧

結婚多年的江澤民和王冶坪一直互相照顧、扶持。江澤民在上海工作時，曾流傳他為病中夫人餵飯的故事。王冶坪身體差，有段時間生病住院。一天中午，江澤民剛開完會就立即趕到醫院，當時剛好有人上門探望，就見到江澤民在病床旁為夫人一口一口地餵飯。

在擔任中央領導人後，江澤民時常會偕王冶坪調研視察或出訪。長時間的公開活動，讓患有頸椎病的王冶坪時常感到不適，但江澤民都會細心照料。

1994年9月，江澤民攜王冶坪赴歐洲三國訪問，也是新中國成立以來，繼劉少奇、王光美之後，國家領導人第二次偕夫人出訪。

此行抵達法國時已是第三站，當時王冶坪第一次隨訪，出席了多場外事活動，加之長途顛簸，身體十分勞累。在會見時任法國總統密特朗（François Mitterrand）時，江澤民便用英文低聲問道：「我夫人長途旅行很疲乏，有些頭暈。能不能請你準備一把椅子，讓她坐一坐？」。

1998年6月，江澤民王冶坪夫婦，與來訪的時任美國總統克林頓夫婦互致問候。（微信公眾號＠政事兒）

王冶坪治家風格：儉樸

回歸到日常生活中，家務多由王冶坪操持，她每日下班就趕回家照顧家庭。

江澤民在上海工作時居住於一套老舊房屋。雖然單位招待所收費比較便宜，但每次親戚來訪時，兩夫婦都會「自己克服一下」，他們會向管理科借被席在客廳或辦公室「打地鋪」。

當時，他們家中的副食品供應由管理科代辦，油鹽醬醋、肉魚禽類，基本上都按市場價買入，一個月結一次賬。江澤民曾叮囑既不要去弄便宜貨，也不要專門去搞特殊食品，「市場上有什麼就吃什麼」。

有一次，王冶坪聽說上個月的伙食費要500元，就把一個月的訂菜單、發票都仔細翻查，「一個月吃掉500元，這樣下去怎麼了得？豬肉吃太多了，要限制一些。小品種也要減少，以後多來點大路菜」。

除了操持家務，王冶坪日常還照料丈夫的飲食、睡眠健康。

江澤民就任總書記後第一次回上海時，老同事就問他想吃什麼，他便隨口說了毛豆、涼拌茄子等幾款小菜，又特別點了家鄉揚州的獅子頭，「我最喜歡吃，也帶一點」。未料，王冶坪立即表示「揚州獅子頭太肥了，你還吃肥肉啊？」，江澤民聞言笑道「好，好，王冶坪同志不讓我吃，那就不吃吧」。

1997年，江澤民接受《時代周刊》採訪時提到，自己有時候會失眠，譬如在發生自然災害的日子，「儘管有現代科技，但我們主要還是靠天吃飯。我特別要感謝我的夫人，她總是勸我說，畢竟飯還得吃，還得設法睡一會兒覺，因為第二天我還得繼續工作」。

平淡又幸福的生活

眾所周知，江澤民喜愛音樂，更能彈得一手好琴。江澤民多年的心願是有一部鋼琴，但家中人口多、開銷大，他一直未能儲夠錢。

在早年，鋼琴在中國家庭中屬於「奢侈品」。日常生活節儉的王冶坪，卻掏空家底了卻丈夫的心願。她將到期的存摺全部取出，又向在上海的親戚借錢，湊足2000元購入一部國產聶耳牌立式鋼琴。不久後，江澤民有工作調動，鋼琴也帶到了北京。

即使在江澤民當上總書記後，王冶坪依然保有低調、淳樸的風格。

2001年11月，江西發生自然災害。《新華社》報道曾提到，江澤民安排工作人員悄悄到社會物資捐助點，送了兩大包洗得乾淨整齊的棉、毛衣。當時負責接收的民政幹部事後向記者透露，當時工作人員在包內放了寫有「江澤民與王冶坪所捐的衣物件數」的紙條，臨走時更特意囑咐「與老百姓捐的衣物放在一起，不要將江澤民王冶坪捐的衣物挑出」。