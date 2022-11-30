江澤民逝世｜「偉大的馬克思主義者」　之前僅9人獲此高規格稱號

周三（30日），前國家主席、中共前總書記江澤民在上海病逝，享年96歲。

隨後，「告全黨全軍全國各族人民書」由中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會發布。據了解，上一次有如此規格還是鄧小平逝世時。



江澤民遺像。（新華社）

第十位「偉大的馬克思主義者」稱號獲得者

告全黨全軍全國各族人民書中稱，「江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。」

據悉，上述稱號中「偉大的馬克思主義者」和「軍事家」是獲得難度最大的。上一位獲得「偉大的馬克思主義者」稱號的還是鄧小平，他1997年2月19日逝世時，訃告中指，「鄧小平是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，中國特色社會主義道路的開創者，鄧小平理論的主要創立者。」

而根據公開資料不完全統計，關於「馬克思主義者」又有五種不同表述，包括偉大的馬克思主義者、傑出的馬克思主義者、堅定的馬克思主義者、忠誠的馬克思主義者和馬克思主義者。

「偉大的馬克思主義者」包括毛澤東、周恩來、朱德、鄧小平、劉少奇、李大釗、董必武、任弼時、瞿秋白；「傑出的馬克思主義者」這一稱號由陳雲獨自享有，他還另外獨享「中國社會主義經濟建設的開創者和奠基人之一」稱號；「堅定的馬克思主義者」有葉劍英、李先念、彭真、鄧穎超、楊尚昆、王震、徐向前等人；「忠誠的馬克思主義者」包括李富春和張聞天；胡耀邦被稱為「馬克思主義者」。

2000年10月25日，北京舉行大會紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰五十周年。圖為時任國家主席江澤民借鑒英模人物。（資料圖片）

訃告中被稱「軍事家」主要為開國上將

至於上一次訃告中獲得「軍事家」稱號的是張萬年，他2015年1月14日逝世，享年87歲。訃告中說，張萬年是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠共產主義戰士，無產階級革命家、軍事家，中國人民解放軍的卓越領導人。」

在訃告中被稱為「軍事家」的主要為開國上將，包括王震、陳錫聯、張愛萍、楊成武、洪學智、蕭克、呂正操等。亦有一些開國上將在去世後的簡歷介紹中，被譽為「軍事家」，例如韓先楚、董其武、陳再道、李達、楊得志、王平、李聚奎、葉飛等。除了上述15人之外，另一位開國上將楊勇是在誕辰座談會上被稱為「軍事家」。

沒有授銜的邵式平、何長工、伍修權、耿飚等人去世後，也被稱為「軍事家」。除此之外，開國中將秦基偉、張震，開國少將劉華清，以及開國少校張萬年，訃告中也被冠以「軍事家」稱號。

另外，「中國人民解放軍軍事家」這一稱號亦同樣值得關注。36位「中國人民解放軍軍事家」分別為毛澤東、周恩來、朱德、鄧小平、彭德懷、劉伯承、林彪、賀龍、陳毅、羅榮桓、徐向前、聶榮臻、葉劍英、楊尚昆、李先念、粟裕、徐海東、黃克誠、陳賡、譚政、肖勁光、張雲逸、羅瑞卿、王樹聲、許光達、葉挺、許繼慎、蔡申熙、段德昌、曾中生、左權、彭雪楓、羅炳輝、黃公略、方志敏、劉志丹。其中有五位前國家主要領導人，十位元帥，十位大將。有十一人在新中國建立前獻身。

「中國人民解放軍軍事家」的標準極為嚴格，包括早年在講武堂、黃埔軍校或在外國學習軍事；有較長的軍事鬥爭經歷和豐富的作戰經驗；並在大革命時期曾帶兵打仗，或參與領導革命武裝起義，或領導創建紅軍，或率國民黨軍起義有重大貢獻者。

在革命戰爭時期，組織指揮過重要戰役，有顯著戰績，並長期主要擔任軍隊高級領導職務，即先後任紅軍時期師、抗日戰爭時期八路軍旅（二級軍區）、新四軍師（支隊）、解放戰爭時期軍（縱隊）的正軍職以上領導職務者。

在解放軍革命化、正規化、現代化建設中作出重要貢獻，並在紅軍時期擔任過團以上職務，建國後擔任過中共中央軍委常委、中華人民共和國軍委委員以上職務的中央軍委領導人。