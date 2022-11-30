江澤民逝世｜拆解治喪委員會名單排名規則及排序詳情

周三（30日），前國家主席、中共前總書記江澤民在上海病逝，享年96歲。隨後，官方公布治喪委員會名單，由國家主席習近平任主任委員。那麼，治喪委員會名單的排名規則是怎樣的？



江澤民遺像。（新華社）

據了解，治喪委員會名單排名規則主要包括以下五點，一是同級別的，在任的排名在前面。二是在任的，級別高的在前面。三是卸任的，同級別的排在一起。四是不同屆次的，按時間先後排序。五是同一屆、同級別的，在任時有排名的，按原有排名；沒有排名的，按姓氏筆劃。

江澤民同志治喪委員會名單具體的排序如下：

主任委員：

習近平（本屆總書記）

委員：

李克強、栗戰書、汪洋、（國務院、全國人大、全國政協現任一把手）

李強、趙樂際、王滬寧、（本屆政治局常委中「比較靠前的」三位）

韓正、（國務院現任常務副總理）

蔡奇、丁薛祥、李希、（本屆政治局其它常委）

王岐山、（其它現任正國級領導人）

馬興瑞、王晨、王毅、尹力、石泰峰、劉鶴、劉國中、許其亮、孫春蘭（女）、李幹傑、李書磊、李鴻忠、楊曉渡、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、胡春華、袁家軍、黃坤明、（本屆政治局委員和現任副總理等）

胡錦濤、（往屆總書記）

朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、（往屆國務院、全國人大、全國政協一把手）

宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉云山、張高麗、（往屆其它政治局常委）

劉金國、王小洪、（本屆書記處書記）

曹建明、張春賢、沈躍躍（女）、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華、（現任全國人大常委會副委員長）

魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志、（現任國務委員）

周強、張軍、（現任兩高一把手，兩高為中華人民共和國最高人民法院和最高人民檢察院）

張慶黎、劉奇葆、帕巴拉·格列朗傑、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飚、陳曉光、梁振英、夏寶龍、楊傳堂、李斌（女）、巴特爾、汪永清、蘇輝（女）、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍、（現任全國政協副主席）

田紀云、遲浩田、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀（女）、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東（女）、李源潮、馬凱、李建國、范長龍、孟建柱、郭金龍、楊潔篪、陳希、陳全國、郭聲琨、（往屆政治局委員）

王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、尤權、（往屆中央書記處書記）

王丙乾、鄒家華、彭珮雲（女）、周光召、李鐵映、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮（女）、熱地、盛華仁、路甬祥、烏云其木格（女）、華建敏、陳至立（女）、周鐵農、司馬義·鐵力瓦爾地、蔣樹聲、桑國衛、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪（女）、張平、向巴平措、張寶文、（往屆全國人大常委會副委員長）

唐家璇、梁光烈、戴秉國、常萬全、（往屆國務委員）

韓杼濱、賈春旺、任建新、宋健、（往屆兩高一把手）

胡啟立、王忠禹、李貴鮮、張克輝、郝建秀（女）、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提·阿不都熱西提、李兆焯、黃孟复、張梅穎（女）、張榕明（女）、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧樸方、厲無畏、陳宗興、王志珍（女）、韓啟德、林文漪（女）、羅富和、李海峰（女）、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏、（往屆全國政協副主席）

李尚福、劉振立、苗華、張昇民、（本屆中共中央軍委委員）

李作成、（現任國家軍委委員）

傅全有、于永波、王克、陳炳德、李繼耐、廖錫龍、喬清晨、靖志遠、趙克石、吳勝利、馬曉天（往屆中央軍委委員）

「以下按姓氏筆劃排序」這部分就是本屆中央委員和候補委員、港澳特首等。