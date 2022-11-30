江澤民逝世｜習近平​：沉痛悼念江澤民　將化悲痛為力量

前中共總書記、前國家主席江澤民病逝，享年96歲。

中共中央總書記、國家主席​習近平​，與老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談時提到，江澤民是享有崇高威望的卓越領導人，「我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥」。



江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

習近平​指，江澤民是中國黨、軍隊和各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中國共產黨第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

習近平​表示，「我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥」。

通倫表示，江澤民逝世是中國黨和人民的巨大損失，對方擔任黨和國家主要領導人期間，帶領中國人民取得重要發展成就，為中國特色社會主義事業作出重要貢獻。江澤民是老撾黨和人民的親密朋友，2000年訪問老撾時提出「16字方針」，為兩國關係發展發揮重要引領作用。