通關｜內媒首披露縮短入境隔離　12.19起「2+3」明年1.9起「0+3」

內地放寬防疫政策後，會否進一步縮短對入境人士的隔離日數引起廣泛猜測。據《閩南日報》周三（14日）報道，福建漳州近日發布「十條」措施，當中要求將對接觸境外或高風險地區船舶和人員的漁船民，按照海外入境人員來進行管控。

福建漳州近日發布「十條」措施。（閩南日報微信公眾號）

報道稱，自2022年12月19日起，上述人員「2天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出，集中隔離的第1、2天各開展1次核酸檢測，居家隔離的第1、3天各開展1次核酸檢測。

自2023年1月9日起，人員「3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出，並在第1、3天各開展1次核酸檢測。

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值得注意的是，近日屢有消息傳出內地將進一步放寬入境隔離政策，傳聞中的日期及隔離天數與上述措施完全吻合。

《香港01》為此致電漳州市12345（市民服務熱線），獲回覆指現時對接觸境外或高風險地區船舶和人員的漁船民的隔離政策，仍是「5天集中隔離+3天居家隔離」。由此可見，當地確實將對隔離政策進行進一步縮短。

《香港01》隨後致電漳州市衛健委，工作人員證實上述「十條」措施確有發布，被問及會否對入境人員的隔離政策作出進一步放寬後，工作人員表示，「有聽到要調整的消息，但暫時還未有收到文件通知。」