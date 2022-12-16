市民爆料居家隔離被貼封條？深圳防疫不該被官僚主義扭曲

最近一些天，內地防疫政策發生非常大變化，從之前嚴格堅持「動態清零」到如今大幅放開，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，不再對跨地區流動人員開展落地檢，除少數特殊場所外不再查驗核酸檢測陰性證明。



在此形勢下，12月16日，有深圳市民向《香港01》爆料指，外出上班的有不少是新冠陽性，但有人卻因被列為密切接觸者被要求居家隔離，期間家門口要被貼封條、安裝閉路電視監控。

另外，有少數深圳網民在微博等內地社交平台中稱，在醫院查出核酸陽性後會被社區工作人員上門貼封條。亦有居於深圳市南山區紅花園社區的網民表示，自己查出新冠陽性後便被隔離在家中，期間社區並未有支援。不過上述消息的真實性尚有待證實，目前《香港01》正嘗試致電深圳當地求證。

從目前內地防疫政策的走向來看，希望上述訊息不是真的，或者說只是誤會。但如果萬一是真的，那未免讓人感到遺憾。

這是因為，伴隨着內地防疫政策的放開，其實過去十來天，內地許多省市都已經出現感染人數急劇增加的情況。儘管根據原有防疫要求，陽性人員和密接接觸者還是應該居家隔離，但事實上因為抗原檢測供應不足以及基層防疫人員無法確切知曉陽性人員、密接接觸者的具體情況，目前已經有大量陽性人員、密切接觸者並未隔離，其數量早已遠超那些被要求在家隔離的人。

既然如此，建議陽性人員和密切接觸者居家隔離是可以的，但強行要求陽性人員和密切接觸者居家隔離，甚至貼封條、安裝閉路電視監控，則意義不大。

中國新冠肺炎疫情。（Reuters）

畢竟，當社會面早已傳開，內地社會即將迎來第一波感染高峰的情況下，給那些社區防疫人員確切知曉但佔感染總人數比例較少的陽性人員、密接接觸者貼上居家隔離封條，未免有些形式主義和官僚主義。當務之急，已經不是浪費寶貴的人力物力去防感染，而是防重症，保護有基礎疾病的老弱人群。當然，可以號召和建議陽性人員居家隔離，但強行貼封條、安裝閉路電視監控，既無意義，又未免荒唐。

正因這樣，在內地公布新十條後，這樣的防疫處理更不應該發生在作為中國改革開放高地的深圳。作為得風氣之先的中國特色社會主義先行示範區，深圳應該讓世人看到更好的治理。過去多年，深圳總體上是走在內地城市治理的前列。既然這樣，深圳更應該防止官僚主義、形式主義。在防疫問題上同樣如此，開放是大勢所趨，深圳理當大膽前行，將重心放在防重症，保護有基礎疾病的老弱人群。