中國宣布制裁余茂春　官媒《環球人物》批：當今漢奸第一人

中國外交部周五（23日）宣布，將前美國國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問余茂春，以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副參謀長托德·斯坦恩（ToddStein）列入反制裁清單。



官媒《環球人物》以「當今漢奸第一人，終於等來了報應」為標題批評余茂春，稱「狼子野心背叛祖國沒有好下場。」，余茂春則在Twitter回應制裁是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」。



《環球人物》文中指出，作為美國時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的「中國政策顧問」，余茂春不斷散播「中國威脅論」、借新冠病毒溯源問題「甩鍋」中國。文中批評，特朗普政府（Donald Trump，又譯作川普）當時發起的一系列「反華攻勢」，背後都少不了余茂春上躥下跳的影子。

《環球人物》稱余茂春炮製的關於中國的謊言，新冠病毒「生物武器論」是其中最惡毒者之一。文中提到，2021年2月23日，蓬佩奧和余茂春聯名在《華爾街日報》發佈文章，繼續鼓吹「新冠病毒從中國實驗室洩露」的言論，還揚言要全世界向中國追責。

《環球人物》重批，兩人文章引用了大量謠言，「千方百計想要把新冠病毒與中國的實驗室扯上關係，還無視世衛專家組的闢謠，炒作所謂中國阻礙調查的荒謬說法。」

《環球人物》詳述余茂春到美國後的職涯發展。文末指出，2021年10月接受採訪時，余茂春野心就已經暴露無遺。他表示希望蓬佩奧出來參選總統，更希望蓬佩奧能夠贏。

余茂春曾表示，而中共若不改弦易轍，在國際上只會更加孤立；台灣民主的成就與美國命運息息相關，「正因如此，美國對台灣才會有堅定不變的安全承諾」。（中央社）

文中指出，余茂春瞄準了2024年大選，期待蓬佩奧能東山再起，「但，余茂春的如意算盤可能又要落空了」。

《環球人物》分析，美國國會中期選舉中，共和黨表現遠不如預期，可能讓兩黨在2024年大選中再次進入勢均力敵、難分勝負的狀態，「如今，中國外交部又對余茂春發出制裁，只會讓他日子越來越難過。事實證明，狼子野心背叛祖國的人，沒有好下場。」

美國中期選舉，共和黨得票未如預期。 (AP Photo/Charlie Neibergall)

《環球時報》：余茂春將被美國徹底拋棄

此外，《環球時報》也發表題為「這次制裁將余茂春釘在歷史恥辱柱上」，稱這是新中國史上首次以外交部令對美方反制裁回擊，顯示「中國人是不好惹的，惹翻了是不好辦的」。

文中更稱反制裁已讓他沒有回頭路，隨著余茂春對美國人的利用價值正快速縮水，其被徹底拋棄是早晚的事。

文中批評，余茂春在涉台、涉疆、涉港、涉藏等幾乎所有重大涉華問題上肆意釋放對中國的惡毒觀點。《環球時報》寫道，自古至今，背叛國家和民族的人，其下場都是可悲的。