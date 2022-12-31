青年發展藍圖｜京港聯菁英匯執行主席：書寫香港新時代新篇章

上周，香港特區政府公布首份《青年發展藍圖》（下稱《藍圖》），勾劃政府對青年工作的理念和方針。近日，京港聯菁英匯執行主席吳紫羽向《香港01》表示，探索、希望、自強、建設為主旨的《藍圖》四篇譜寫著「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」的生動實踐。新形勢新征程上，香港青年將在《藍圖》的指引下，繼續接棒前行，行而不輟，履踐致遠，書寫香港新時代新篇章。



民政及青年事務局12月20日公布《青年發展藍圖》，其中焦點是政府有四項政策，重新搭通青年。（盧翊銘攝）

道阻且長、行則將至。吳紫羽表示，做好青年工作時間緊、任務重，此次香港政府重拳出擊，發布《藍圖》，一出手就是三年，而且涵蓋160餘項具體舉措，包括教育、就業、住房、社會服務等方方面面，惠及215萬名香港青年，這充分說明了香港的青年工作將長期持續、不搞碎片化的決心和信心，也正回應了中共二十大上對香港青年的殷殷期許。

香江不息、青年不止。吳又認為，在《藍圖》的助力下，香港青年應當積極響應，修身養性，使自己成為具備國家觀念、香港情懷和國際視野的未來主人翁。要堅持愛國愛港，自覺維護國家安全，增強民族自豪感和自信心，築牢中華民族共同體意識，努力學習法治觀念，堅持「港人治港、愛國者治港」的原則，主動參與到香港治理的方方面面。借《藍圖》之勢，展宏偉抱負，香港青年要抓住此次發展機遇，把握「十四五」規劃契機，積極投身粵港澳大灣區建設和一帶一路建設，融入國家發展大局。還要時刻關注社會各界即將掀起的各類活動熱潮、各類獎學金計劃等服務青年的善舉，主動參與，藉機拓寬人脈、積累資源、豐富體驗、增進團結，為就業創業打基礎。

吳紫羽稱香港青年要抓住發展機遇，把握「十四五」規劃契機，積極投身粵港澳大灣區建設和一帶一路建設。（受訪者提供）

青年有力，香港不凡。吳最後表示，青年是香港的未來、希望及棟樑，香港青年不能僅僅是特區政府服務的對象，還應該成為社會服務的提供者。香港政府著眼於解決香港青年「四業」難題，培育香港青年正確「三觀」，為香港青年的發展解決了「最後一公里」的問題，而作為身處福利中心的香港青年，應當根據香港政府建立的各種渠道及平台，積極參與表達意見，投身服務社區、服務社會的良政善治中，發揮好各自的角色，在團隊中各展所長，發揮「一加一大於二」的協同效應。彰顯好男兒志在四方的雄渾壯志，為香港新篇章畫上濃墨重彩的一筆。