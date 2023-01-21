「統戰螺螄粉」被禁　台灣民眾口味已經與大陸統一？

台灣經濟部貿易局星期三（1月18日）宣佈禁止進口中國大陸生產的螺螄粉，並要求在台全面下架。事件的起因是，廣西柳州廠商好歡螺小龍蝦味的螺螄粉包裝上印有一句話：「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人。」



主張台獨的台灣基進黨市議員李宗霖認為，這句話「統戰意味濃厚」，他要求台灣陸委會、經濟部等主管單位儘快查明。於是，就有了台灣經濟部貿易局的下架命令。該部門指出，從未允許中國大陸的螺螄粉進口，若有市售商品，就屬於走私或是虛報。

台灣經濟部貿易局副局長劉威廉解釋說，「走私品」是指一切不合法進口商品，「虛報」則是指在海關未合法申報帶入商品的手法。根據兩岸條例，除非是台灣有開放申請專案的進口產品，原則上大陸產品都是原則不開放進口。對於市面上是否有流通螺螄粉以外的禁止進口大陸產品，貿易局目前仍在了解，海關也會持續嚴格把關。

除了螺螄粉，這次被波及的還有「魔芋爽」和在台小有名氣的「黃飛紅麻辣花生」等大陸零食。台灣經濟部官員解釋說，「魔芋爽」在台灣沒有競爭產品，因此只要申請專案即可輸台。但是現在電商平台蝦皮和部分超商都有銷售魔芋爽，當局會清查進口商是否曾進行專案申請。「黃飛紅麻辣花生」屬於花生類製品，在台灣有生產，為了保護台灣產業，不允許在台銷售。

台灣基進黨16日上午舉行記者會，批該螺螄粉為「統戰食品滲透台灣」，建議下架。（聯合新聞網）

是否統戰不好說 但好吃是真好吃

「你就是我的人」略帶揩油意味的廣告語，似乎並沒有惹惱普通台灣公眾。據聯合網報道，台灣經濟部下達禁令後，網絡上已出現囤貨潮。台灣知名電商平台上，第一名的熱門商品為螺螄粉，第二名為魔芋爽，銷量都非常客觀。

對於螺螄粉上印的這句廣告標語是否是統戰，台灣深藍媒體中天電視台一檔節目星期二（1月17日）進行街訪，詢問民眾對此看法。很多年輕人認為，螺螄粉是無辜的，也有人表示很難過，因為螺螄粉是他經常吃的小吃。有台灣民眾說：「去問年輕人，吃個食物會不會被統戰，不會嘛。」「我覺得好無聊喔，它只是一個標語，螺螄粉是無辜的，下架太超過了。」

為了表示對台灣政府禁令的反對，中天電視台還在星期二舉行螺螄粉吃播，並且翻出了台灣總統蔡英文在2000年擔任台灣陸委會主委時所作的「我是中國人」發言。那年5月29日，蔡英文在立法院接受質詢時說：「我沒有說我是中國人有什麼不好，只是怕因此而產生了政治風險。我是台灣人並沒有錯，我是中國人，因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育。……不要忘了台灣是個多元的社會，除了受到中國的文化影響，還受到其他許多文化的影響。」

20多年過去了，「我是中國人」這句話在台灣產生的政治風險也更大了。把它作為廣告語印在小吃包裝上，能給小吃扣上「統戰」的帽子。在推特上，「統戰螺螄粉」貌似並沒有引起很多關注，甚至熱度還不如「螺螄粉有蟲卵」的帖子。

和台灣網民比起來，中國大陸網民似乎更關注此事。「台灣禁售麻辣花生」「台灣當局要下架螺螄粉民眾狂囤貨」等帖子紛紛登上微博熱搜。

螺螄粉和魔芋爽在大陸也深受歡迎，對於台灣的進口禁令，很多大陸網民覺得不理解。有網民留言說：「所以這是為什麼？怕太好吃了，青年人叛變？」還有留言寫到：「大陸人民都不夠吃的……不賣就不賣吧，影響不大。」

至於「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」這句話，很多大陸網民覺得台灣有關人士太過敏感，「只是一句土味情話而已。台灣當局去中國化工作真是細緻入微了。」還有大陸網民調侃說：「按照這邏輯，統一方便麵還好嗎？」

統一企業是台灣知名食品公司，為台南幫的領頭企業之一，該公司有名的產品之一就是統一方便麵，在海峽兩岸都有熱賣。

大陸的禁令一波波

其實，中國大陸和台灣經常對對岸的商品發出禁令，而且通常是在政治敏感時期。比如美國眾議院前議長佩洛西在2022年8月2日至8月3日訪問台灣後，大陸立刻宣佈禁止台灣柑橘類水果進口。在此之前，大陸已經禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧等消費者接受度最高的水果進口。

由於兩岸人口、市場規模懸殊，中國大陸對台禁令產生的實質性影響往往更大。中國大陸曾在2021年3月宣佈暫停台灣菠蘿（鳳梨）進口。由於大陸是台灣鳳梨主要出口地，佔出口總量九成以上，禁令一下達立刻給民進黨政府帶來壓力。台灣總統蔡英文發起號召，呼籲所有台灣人吃鳳梨，但是這並沒能有效解決鳳梨出口商們的困境。

台灣以「統戰」為理由禁止進口螺螄粉和魔芋爽等零食，則沒有給相關企業造成打擊。發表「統戰廣告」的好歡螺甚至發出公告，呼籲民眾理性消費，顯示這波禁令沒有負面影響公司銷量，反而帶動了一波銷售漲勢。公告寫到：「初衷是希望分享歡樂，祝大家闔家團圓。也呼籲網民理性消費。」

其實，商家想出像「你我都是中國人」這樣的廣告挺讓人無語，中國人自己可能覺得很自然自在，但對境外人士來說，恐怕很難引起共情。想像一下，如果是哪個日本、美國產品在中國也打出類似的廣告，「你我都是日本人/美國人，你是我的人」，中國消費者不知會作何感想。

還好，螺螄粉風味獨特，目前暫時還沒有在外國流行起來。而在這件事情上，台灣政府、綠營政客不高興歸不高興，台灣民眾還是照吃不誤，甚至緊張起來要囤貨，恐怕口味已經跟大陸民眾統一了。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

