蔡英文延長兵役只為政治算計　美國「恐怖情人」不給和平機會

蔡英文宣布台灣義務役兵役從四個月延長至一年，而美國接着宣布售台「火山車載布雷系統」（Volcano anti-tank munition-laying systems），令台灣社會逐漸聞到戰爭煙硝味似乎正在靠近。近期台北一場講座上，有高中三年級歷屆畢業生發言，表示困惑於服役之後戰爭意義何在？台灣軍事專家張競認為，民進黨政府延長兵役期程充滿了政治算計，把年輕人當成選舉和戰爭的籌碼，而美國更是一個始亂終棄的「恐怖情人」。



台北論壇基金會於1月17日邀請中華戰略學會資深研究員張競，以「調整役期能否挽救『抗中保台』？──診錯病情投錯方」為題舉辦講座。由台北論壇基金會董事、台灣「國家安全局」（國安局）前局長蔡得勝主持，該會董事長、台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長蘇起全程參與。

洋師爺讓台灣走向父子騎驢窘境

張競破題指出，一般認為台灣調整兵役期程是為了要「避戰」，可是「避戰」並非正當的戰略指導，亦非真正消弭戰爭之道，只是消極的概念。延長役期是否能夠強化台灣的戰略嚇阻？張競把矛頭指向了「洋專家」，他們從陳水扁執政時期把縮短役期當成政治叫價，於今又說要恢復役期，「神也是你，鬼也是你」，令台灣走上「父子騎驢」的窘境。而根本原因在於，張競認為台灣這套從中國大陸過來的正規軍事體系，並未受到信任，而透過這種方式「為了洗掉黃埔，做思想改造」。

台灣中華戰略學會資深研究員張競認為，民進黨政府延長兵役期程充滿了政治算計，把年輕人當成選舉和戰爭的籌碼。（張鈞凱攝）

張競給出他的答案，役期調整是無法強化戰略嚇阻的，從世界戰史來看，很多國家都有常備兵役，可是包括以色列在內都無法免除戰爭；要讓潛在敵手知道假若發動戰爭，後果是其不可承受之重，這才叫做是戰略嚇阻。張競據此質疑，如果一年兵役能夠達到戰略嚇阻，「那乾脆每個人都來服十年兵役好了，這樣就絕對不會發生戰爭」。

要破解兵役期程與強化戰略嚇阻之間的迷思，張競指出消弭戰爭同時要靠「實力軸」與「意圖軸」，後者便是要消弭對方的敵意，想辦法化解矛盾，而且能夠取得一定的妥協，從馬英九執政的經驗來看，兩岸和平還是有契機和空間的。因此，張競表示，倘若今日台灣真的面臨戰爭危險，應該是要實施軍事動員，準備上戰場，而不是去做體制改革。

延長兵役只為選舉戰爭動員籌碼

聚焦到民進黨政府所謂的「抗中保台」，張競對於該說法進行拆解，綠營在台灣執政六年以來，包括國安會、行政院或國安相關機關，從來沒有裁示或下發過「抗中保台」的戰略指導。到頭來「抗中保台」只是一個選舉口號和策略，也是顧票和催票、把人民騙得團團轉的手段。

張競解析，台灣情勢何以看來越發危險，主因在於國際大環境上，華府與北京對抗形勢越來越嚴重，而兩岸之間則因為疫情和官方之間的疏離也失去了交流管道。然而「抗中保台」的口號，完全沒有理則思維，弄得台灣民眾情緒激昂，讓人只跟着感覺走，宛如走進死胡同，一邊存心要僵持下去。

講座主持人台灣國安局前局長蔡得勝表示，從烏克蘭的例子來看，戰爭是相當殘忍的，人命損傷是無數計的，台海只要發生戰爭，戰場一定在台灣，不管打贏打輸，台灣所遭遇的慘況一定是空前的。（張鈞凱攝）

由如上的角度回頭來看台灣兵役延長，張競以台灣《國防法》第十條為例，其中規定「行政院制定國防政策，統合整體國力，督導所屬各機關辦理國防有關事務」，可是近一年多來的討論，卻沒聽過行政院有指派政務委員進行跨部會的協調。蔡英文只在2022年12月27日開一個「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」宣布，給人一種草率之感，於是再有蔡英文蹲地修改56個版本的照片流傳出來。

張競批評，台灣兵役期程調整看到的只有政治算計，如此倉促決策、糟糕品質，讓人感到非常憂心。「龍蝦脱殼時是最脆弱的」，張競也說，一年兵役召集將在2024年上路，但斯時台灣軍隊需要勻出很多人力去處理後備事務，新的人力不來、幹部亦不足，「仔細想想就知道後面藏着多可怕的陰謀」。

除此之外，一年兵役召集從2005年出生的役男起算，張競認為以此劃分也是由於他們2024年還未達投票年齡，最終目的只有「拼勝選」三個字。蔡英文雖然表明該決策沒有美方介入，但記者會後不久，美國在台協會（AIT）即在Facebook發文指「歡迎台灣改革、彰顯自我防衛」，毫不保留、直接了當打了一巴掌過來。

張競認為，如果蔡英文政府延長兵役役期是為了政治算計，要贏得2024年大選，這個做法既不道德，還會抹煞了年輕人對兵役同時具有義務和權利的成長歷程。張競感嘆，民進黨政府從2013年「洪仲丘事件」以來，對於軍隊只有非常負面的描述，最不道德之處在於把台灣年輕人當成戰爭和選舉動員的籌碼。

美國恐怖情人不給和平一個機會

至於「抗中保台」何以在台灣能夠蠱惑人心？張競分析，這個口號同時還伴隨着「美日會來救你（台灣）」的街頭巷語。經歷了美軍撤出阿富汗，以及俄烏戰事開打的衝擊，「美日救台」的謊言已越來越難編下去，故而賴清德和綠營側翼聲嘶力竭在打「不能懷疑美國」。

張競講座現場展示《香港01》關於俄烏衝突和台海危機的相關分析報道。（張鈞凱攝）

張競在講座現場表明，美日不來（救台），抗中保台就會破產，就算延長兵役也挽救不了這個結果。他回溯美國政學界兩波「棄台論」，一次是2010年開始主張台灣是可以交換的籌碼，再一次是俄烏戰事後慢慢形塑台灣為未來埋藏共產中國的「帝國墳場」。張競對此提出批判，美國只是想利用台灣製造一個讓北京開戰的操作空間或口實，可是台灣綠營在講「疑美論」不道德之餘，「你們有無膽子去質疑美國的『棄台論』？」

現場展示出一張灰階色調的烏克蘭和台灣地圖，張競以此傳達心境，「台灣絕對不能變成下一個烏克蘭」。他說，烏克蘭從戰爭初期就錯過了幾次議和的機會，背後都是有人阻斷的，美國不斷輸送武器的做法，就像一個始亂終棄的「恐怖情人」。張競呼籲聽眾深思，究竟是誰不給和平一個機會？是誰要把當地變成絞肉機？一旦開戰，台灣能否像烏克蘭撐那麼久？

張競語帶無奈地形容，台灣至今已不是「棋子」了，而根本已是政治賭博的「骰子」，台灣走向戰場的原因到底是什麼？是為台灣自己作戰嗎？張競以此引向結論，他表示個人其實是贊成調整役期的，但需要看到其嚴肅的一面，一方面要看到社會公平性，另一方面還要看到年輕人能透過兵役洗禮作為成長歷程，而不會只當一個網路上的「鍵盤俠」。他以感性語句作結，「不要讓充滿渴望的靈魂失望！」