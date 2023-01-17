從「聽聲辨炮」到「海岸布雷」 蔡英文準備擁抱戰爭？
2022年日本選出「戰」為年度代表字，借用以展望2023年的台海情勢亦不為過。日前美國宣布售台「火山車載布雷系統」（Volcano anti-tank munition-laying systems），可在台灣海岸快速布雷，欲「有效減緩中共侵台時的登陸時間」。此舉引起台灣社會高度質疑，憂慮拒敵不成反傷平民，包括中央研究院院士朱雲漢也撰文疾呼：「拒絕接受任何形式的布雷設備部署在台灣」。
儘管兩岸風聲鶴唳令台灣知識界不斷有要求官方「避戰」的呼聲，然而在美國「台灣牌」和蔡英文政府拒不接受「九二共識」和力行「抗中保台」的雙重擠壓下，民進黨執政下的台灣可說離「避戰」越來越遠、越來越渺茫。而且蔡英文政府配合美國的軍事布局甚至反其道而行，大有在台海積極「擁抱戰爭」的態勢。
無能避戰 積極備戰？
蔡英文於去（2022）年12月27日召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，宣布台灣義務役將恢復一年役期，並喊話「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」。這句話看在綠營側翼眼中，宛若蔡政府「不懼戰」宣言，但用字遣詞背後的潛台詞卻令人細思極恐。如同台灣學者林保淳所言：
「備戰」者，「準備戰爭」也。我們（台灣）真的「準備」好了要與對岸開戰嗎？果真開戰，戰場一定是在台灣本島，無論是否能夠打勝仗，都將是玉石俱焚的局面，台灣至少將後退50年以上，這絕對不是危言聳聽的。
蔡英文在兩岸政治與和平問題上無能避戰，卻在備戰動作頻頻。日前台灣總統府副秘書長黃重諺在一檔網路節目曝光一張照片，是蔡英文在其官邸蹲在地上和台防部副部長柏鴻輝、發言人孫立方等人討論兵役延長的照片，指前後修改56或57個版本，顯示蔡英文對於該議題的重視。不過照片一出，蔡政府向台灣社會「邀功」不成，反而惹來更多民怨，驚覺原來台灣的「三軍統帥」竟以如此草率的形式，便決定讓無數台灣子弟再度穿上軍裝、奔向戰場。
戰爭近身 草木皆兵？
正當兵役延長相關政治效應在台灣發酵之際，又有台灣傳媒披露，指行政院兒童及少年福利與權益小組曾在去年10底召開臨時會議，有委員建議要「國防教育」納入高中以下教材，其中包括教導幼兒如何辨別炮彈聲。雖然台行政院做出澄清，表示原意在於「建議全民國防手冊要易懂易讀，讓兒少、身障者理解如何避難」，但已難止住輿論質疑：難道戰爭已如此近身，到了要向學童傳達草木皆兵、不惜戰到一兵一卒的地步？
有台灣現職高中教師向《香港01》記者透露，學校教官不斷慫恿學生去考軍校，或者鼓吹成績不佳的學生提早入營服役。此外，蔡英文宣布延長兵役，更是讓學生家長在電視機前痛罵「絕子絕孫！」這位教師表明，「實話說，這些畫面讓我非常憤怒！」
不僅於此，台灣民進黨女性立委范雲於去年12月30日在Facebook發文表示，台灣女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役，她會提出修法，期待有一天所有人不分性別，一起守護家園。范雲這番說法，讓人不禁聯想起美國前防長埃斯珀（Mark Esper，台譯作艾斯培）2022年7月率團訪台時推銷的方案：「（台灣）男女都應服役一年以上」，蔡英文政府難道確實正在執行「上國使者」所傳達的「御令」？
擁抱戰爭 玉石俱焚？
美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）於1月9日發布的台海兵推報告，更令人感到上述的想像是否正在「成真」。誠如台灣作家楊渡所言，「台灣人」三個字完全未見於美國兵推報告之中，「台灣人的生命與家園，完全被漠視。那不被看見的『人』啊，是我們的親人，我們的孩子，我們的家園！」
換句話說，美國方面從不避諱要把台灣打造為對抗中國的軍事「豪豬」、「刺蝟」、「武器庫」，不惜台灣人民淪為炮灰的巨大生命犧牲，也要把台灣「武裝」為另一個烏克蘭。而「辣台妹」蔡英文所走的「抗中保台」，以及「台獨金孫」賴清德宣稱改行的「和平保台」，無論口號如何改變，萬變不離其宗的前提都是「不能懷疑美國」。從延長兵役、女性當兵修法提案，到教導幼兒辨認炮彈聲、美國售台「火山車載布雷系統」，這些箭在弦上的做法，其實都是已默認將台灣作為戰場的駭人設定。
回到蔡英文所說的「備戰才能夠避戰」，其所作所為或許正在實踐這項諾言，也贏得了「死忠」支持者的讚許，並且把反對者通通打為「疑美論」、「失敗主義」和「投降主義」者。事實上，烏克蘭已經用自己人民的流離失所，來回答「備戰」究竟能否「避戰」這個問題。如今烏克蘭四分之一的國土已成為雷區，從歷史經驗來看，地雷的殺傷力對無辜平民更是嚴重，執政者本應視民如傷，蔡英文政府緣何對美國亦步亦趨，眼裏亦毫無「台灣人」三個字呢？
兩岸曾經走過軍事對立森嚴的時代，台灣本島都未曾布雷，而在國共內戰對抗前線的金門，曾經布雷10萬枚之多，花了將近20年的時間才清除，就算到了2020年也還在小金門雙口岸際發現18枚地雷殘體。金門人的地雷夢魘，於今恐怕伴隨着美國的台海戰略布局重新放大上演。兩岸問題的解決之道在於歷史、在於政治，美國是蔡英文「備戰」幕後的藏鏡人，民進黨政府是否已準備接受「任務」擁抱戰爭、走向玉石俱焚？這是兩岸人民急切需要知道答案的問題。