破34億！《滿江紅》兩大看點：小人物的捨身取義，岳飛的精忠報國

張藝謀導演的電影《滿江紅》是今年內地春節檔最叫座的電影，票房已經超過3億元人民幣，預計會繼續增長，力壓另一部大熱電影《流浪地球2》。在豆瓣電影上，目前已有60多萬人給《滿江紅》打分，評分為7.4，屬於評分還不錯的電影。



《滿江紅》賣破30億人民幣。(劇照)

從觀影體驗來看，《滿江紅》融入懸疑、喜劇元素，以破案切入，絲絲入扣，層層反轉，比較有吸引力，適合春節假期一家人觀看。尤其是經歷三年疫情的衝擊和經濟增速放緩帶來的寒意，許多民眾都需要放鬆心情，調節情緒，《滿江紅》的出現可謂比較及時，帶動了大眾的觀影熱情，符合許多人對於春節檔電影的期待。這對於疫情衝擊之下過了三年「苦日子」的電影業來說，無疑是一個利好消息。

但一千個觀眾眼中有一千個哈姆雷特，不同人的觀感還是有區別的。若細細探究，《滿江紅》只能說是相對還可以的電影，稱不上佳作，尤其是與世人對張藝謀導演的期望不相符。

張藝謀是當代中國一位拍攝過經典影片的傑出導演。（視覺中國）

不論輿論場對張藝謀有多少褒貶，不論過去一些年張藝謀嘗試電影轉型之後的是是非非，張藝謀毋庸置疑是一位足以寫入電影史的傑出導演。他是否能夠稱得上電影大師，仁者見仁智者見智，但他作為內地第五代導演中的佼佼者，他拍攝的多部電影，比如《活着》，在世界範圍內都是不可多得的經典。對於這樣一位拍攝出經典影片的傑出導演來說，《滿江紅》縱使再叫座，依然有失水準。

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當然，相比於另一位早年拍攝出影史經典《霸王別姬》後來卻爛片不斷、讓人為他感到遺憾的傑出導演陳凱歌來說，張藝謀已算不錯，雖然他近些年的作品不復往昔，但至少他非常勤奮，幾乎一兩年便有一部新電影，多數都在及格線以上。

《滿江紅》不少地方的邏輯，讓人難以恭維。比如，不少人都在討論的電影結尾部分易烊千璽演的孫總管上樓劫持假秦檜時，那麼激烈的打鬥，樓下士兵們竟然遲遲未有反應。在孫總管與秦檜侍女格鬥、劫持假秦檜、與磐龍營副將鄭萬打鬥過程中，真秦檜竟然不出來呼喊救兵。至於孫總管在制伏真秦檜後未有殺掉他，同樣尷尬。

《滿江紅》由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音主演。（劇照）

當然，從邏輯上來講可以自圓其說，畢竟歷史上秦檜本就不是死於刺殺，《滿江紅》不能過於脱離歷史，且讓秦檜活在世人的唾沫之中，不失為更重的處罰。但縱使如此，孫總管成功制伏大奸臣卻不誅殺，總是讓人有一種不舒服。這也反過來說明《滿江紅》虛構的故事並不那麼聰明或者說嚴絲合縫。如果電影情節能改為雖刺殺秦檜不成卻讓他活在唾沫之中，也許既能尊重歷史，又能昇華電影。

除此之外，《滿江紅》還有兩處值得探討。一是小人物改變歷史的設定。在影片中，沈騰演的普通士兵張大與更夫丁三旺、車伕劉喜、舞姬瑤琴本是毫不起眼的小人物，但出於對岳飛的敬重和被國家大義感召，他們一往無前，有血性有擔當有骨氣，與一群大人物鬥智鬥勇，讓人欽佩。這樣的情節在好萊塢電影中同樣十分常見，一群社會邊緣的小人物因緣際會，在道義感召下成為改變大事件的關鍵角色。

位於杭州的岳飛墓。（視覺中國）

有聲音質疑這樣的設定，認為不應以國家大義或者宏大敘事來讓小人物赴死。但逼迫、施壓小人物為大義赴死與小人物在道義感召下捨身求法完全是兩回事，不可混為一談。生命誠可貴，小人物尤其應該有自保的權利，但小人物同樣有為民請命、捨身求法的權利。

古往今來，若沒有無數小人物在大義面前的一往無前，單靠那些大人物或者說精英，怎麼可能會有社會進步？不能對小人物進行道德綁架，但不能輕視小人物，不能以為小人物在大義面前只能保持沉默。從這點來說，《滿江紅》描繪小人物捨身求法並無不可，是有助於公民社會的健康發展。

二是影片對於精忠報國的再現。這也是《滿江紅》讓許多人感到震撼之處。有一種聲音說，在全球化時代，不論民族英雄還是精忠報國，都有些不合時宜，會加劇民族主義情緒。這其實是一種狹隘理解。岳飛和精忠報國的超越意義或者說永恆意義從來不在於民族主義，不在於維護大宋朝廷，而在於最樸素的正義觀。當一個國家遭受外敵侵略，當人民流離失所，精忠報國便是正義，岳飛便是英雄。

正義在不同時代有不同的體現形式，但正義的一個內核——反侵略、保護人民永不過時。理解岳飛和精忠報國要區分兩種視角，一種是具體的時空視角，即宋朝抗金，可以反思岳飛冤死和秦檜實乃皇帝趙構的替罪羊，可以追問那個時代的悲劇和愚昧，另一種視角便是超越具體時空的永恆視角，在這個視角中，岳飛是不朽的。

河南太昊陵岳飛觀前有秦檜鑄鐵像，打秦檜是參拜民眾必做的事。

