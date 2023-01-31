《滿江紅》熱映！男子闖岳飛觀　拿鐵板砸秦檜像高喊「還我河山」

內地春節檔由張藝謀執導的《滿江紅》票房突破30億，該電影以岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談為背景，許多民眾也再次回憶岳飛與秦檜忠奸不兩立的歷史故事。河南太昊陵岳飛觀參拜人潮也大增，大家更排隊打岳飛觀前跪著的秦檜鑄鐵像。



1月29日，一名男子到岳飛觀參觀，突然情緒激動，站到岳飛觀前的香爐上高喊，「還我河山!」，隨後強行掀起遮蓋香爐的鐵板去砸打秦檜等鑄鐵跪像，並開始背誦《滿江紅·怒髮衝冠》，更站在跪像台上喝問「下一個誰來？」，現場有民眾鼓譟叫好。隨後，景區工作人員報警，公安也已受理此案。



影片中可以看出，該男子邊背誦《滿江紅》邊拿起看似沉重的鐵板砸向秦檜像，並跟圍觀群眾說「要打就這樣打」，圍觀群眾則拍手說「打得好！」期間景區工作人員多次勸阻，但該男子仍繼續用鐵板打秦檜像，並對著雕像問道「誰是下一個？」

另段影片則可看到他站在岳飛觀前大喊「還我河山」，並拿起香爐前的鐵板，從影片可以看到，該鐵板應是男子拿來打秦檜的鐵板。

景區工作人員則稱已就此事報案，公安也已受理此案。工作人員指出，鑄鐵跪像沒有受到損壞，鑄鐵跪像為現代仿製品，不屬於歷史文物。

據了解，河南太昊陵內的岳飛觀前，跪著被指有份謀害岳飛的王俊、萬俟卨、秦檜、秦檜妻王氏、張俊5人的鐵鑄像，凡是參觀岳飛觀的遊客都會到這裏「打秦檜」，發洩對殺害岳飛的仇恨，5人的鐵鑄像都會被遊人掌摑拍打。

對於男子拿鐵板砸秦檜像一事，景區管理部門高度回應稱，未來會在秦檜等跪像旁加裝護欄，同時增加安保力量，組織遊客排隊有序參觀，引導遊客文明旅遊，防止再發生類似不文明行為。

景區管理部門指出，抽打秦檜雕像不能「極端」，別把憎惡發洩到雕像上。更稱，「面對秦檜雕像，最理智的做法，將內心的『打』和外在的『保護』統一起來，這才是真正的文明進步。」

參觀太昊陵岳飛觀「打秦檜」人潮大增？

因《滿江紅》熱映，河南淮陽排隊在太昊陵岳飛觀排隊「打秦檜」的人潮明顯增多。據了解，當地流傳一種說法，稱人們只要拍打自己身上某個部位，再拍打秦檜身上同樣部位，就可以將病痛轉到秦檜身上。「打秦檜」成為了當地的一個獨特景觀，這些鐵鑄像也因此被拍打得油光發亮。

當地居民表示，每年來參觀、排隊打秦檜的人不算少，不過隨著《滿江紅》熱映，今年春節期間到景區內打秦檜的人明顯更多。太昊伏羲陵景區工作人員透露，打秦檜是當地的習俗之一，有祈福消災的意思在裡頭。