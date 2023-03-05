一份實事求是的《政府工作報告》

李克強總理任內最後一份《政府工作報告》已經出爐，作為外界觀測中國經濟發展與走向的重要文件，此一《政府工作報告》可以說是一份實事求是的報告。主要體現在以下三個方面：

其一是將2023年國內生產總值增長定在了５％左右，這一目標不僅低於外界預期，也低於中國31個省（區、市）此前陸續公布的經濟增長目標的平均值。為何會將目標定在5%左右？國家發改委在《關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》中給出了三點考量：

李克強做政府工作報告（影片截圖）

一是「2035年要達到中等發達國家水平，必須在提高質量效益基礎上長期保持合理經濟增長」；二是「體現了穩增長、穩就業、穩物價的要求，有利於向市場傳遞積極信號，提振信心，引導預期，擴大就業，改善民生，在發展中防範和化解風險隱患」；三是「同現階段我國經濟增長潛力相適應，資源要素條件可支撐」。

剛剛過去的2022年，中國經濟全年僅增長3%，遠低於官方原本設定的5.5%目標。而接下來，中國經濟發展的挑戰與壓力有增無減。

其二是對疫情三年的表述並未延續「奇蹟」的敘事。李克強的最後一份政府工作報告花了很大篇幅總結過去五年的工作，而疫情無疑在過去五年中佔有極大比重和分量。

李克強在談到疫情時，更多是從如何針對企業生產經營困難加大紓困支持力度，以及如何針對部分民眾生活困難增多強化基本民生保障，並坦言「在極不平凡的抗疫歷程中，各地區各部門各單位做了大量工作，各行各業共克時艱，廣大醫務人員不畏艱辛，特別是億萬人民克服多重困難、付出和奉獻，都十分不易，大家共同抵禦疫情重大挑戰，面對尚未結束的疫情，仍在不斷鞏固統籌疫情防控和經濟社會發展成果。」

持續了三年的新冠疫情，對中國經濟造成重大衝擊，人們信心低迷。（Reuters）

2月16日，中共中央政治局常委會召開會議，聽取新冠疫情防控工作情況匯報，這也是中國調整堅持了三年的「動態清零」防疫政策後圍繞疫情首次召開的最高層級會議。在該次會議上，對於過去三年疫情的表述是「取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。」

其三是對過去五年政府工作的不足之處做了實事求是的總結。依循於每年政府工作報告的慣例，李克強在總結完過去五年發展成就之後，也提到了存在的問題與不足。

李克強說，「我國是一個發展中大國，仍處於社會主義初級階段，發展不平衡不充分問題仍然突出。當前發展面臨諸多困難挑戰。」「國內經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾，民間投資和民營企業預期不穩，中小微企業和個體工商戶有不少困難，穩就業任務艱鉅，一些基層財政收支矛盾較大。房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露。」「有的幹部不作為、亂作為、單打一，存在脱離實際、違背群眾意願、漠視群眾合法權益等問題。」

李克強做政府工作報告（影片截圖）

此外，李克強在報告中也提到了政府施政的總原則——「以民之所望為施政所向，始終把人民放在心中最高位置，一切以人民利益為重，仔細傾聽群眾呼聲，深入了解群眾冷暖，着力解決人民急難愁盼問題；堅持實事求是，尊重客觀規律，堅決反對空談浮誇、做表面文章、搞形象工程甚至盲目蠻幹；以改革的辦法、鍥而不捨的精神解難題、激活力，激勵敢於擔當，對庸政懶政者問責。」

2月23日，李克強考察發展改革委、財政部，反覆強調了「改革」的重要性，「發展改革委擔負發展與改革職責，發展是第一要務，改革是根本動力，要繼續做發展的實幹家、改革的攻堅者。」同時也對即將出爐的《政府工作報告》做了「預告」——「實事求是總結工作，科學安排重點任務，依法接受人民監督。」從實際結果來看，李克強顯然兑現了承諾，因為這確實是一份實事求是的《政府工作報告》。