台灣看兩會·二︱內需帶動經濟成長樂觀　新能源改道超車是關鍵

兩會政府工作報告對於中國經濟發展提出了檢討和預期，台灣方面關注大陸經濟發展對於兩岸產業帶來的影響。台灣學者林祖嘉樂觀地研判，大陸內需快速復甦將帶動經濟成長；學者魏艾則認為，大陸要攻克高科技「卡脖子」的問題，發展新能源「改道超車」將是一大關鍵。



台灣「兩岸發展研究基金會」3月11日上午舉行「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」記者會，邀請學者專家從兩岸、經貿、外交等多重面向加以剖析。活動由該會董事長、前立法委員丁守中擔任主持人，對兩岸和平前景提出展望和呼籲。

台灣財團法人兩岸發展研究基金會3月11日舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」記者會。（張鈞凱攝）

林祖嘉：經濟成長樂觀是好消息

國民黨大陸事務部主任、經濟學者林祖嘉，從自身近期兩度訪問中國大陸的親身感受，來解讀李克強政府工作報告的經濟部分。

報告預估大陸國內生產總值（GDP）增長5%左右，林祖嘉分享他2月在大陸幾個主要城市的實際體驗，雖然大陸遇到國際景氣不好的問題，故一季度出口變得較差，但他看到大陸疫情下去得非常快，與此同時民間消費則起來得非常快，由於14億人口體量夠大，再加上人均所得一萬多美元，內需市場起來的話，「個人對大陸今年經濟感到樂觀，估計5.5%應該有機會，說不定還可以到6%」。

政府工作報告提到居民消費價格漲幅3%左右，林祖嘉認為大陸有預期到今（2023）年消費會起來得很快，因此可能會帶動通貨膨脹。報告統計城鎮失業率5.5%左右，林祖嘉則分析，過往很長時間都在4%左右，但這兩年因疫情飆升到百分之五點多，看來今年情況會比過去好一點。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉分析，兩岸雙方當下立場比較軟化，「這是個好現象」，但春暖有了什麼時候可以花開？「雙方多點溝通、交流，對於降低戰爭風險絕對有幫助」。（張鈞凱攝）

林祖嘉判斷，中國大陸經濟今年要面對全球景氣不佳、出口緊縮等問題，但經濟會比去（2022）年好很多，「最主要在於內需市場起來速度非常快，這當然是一個好消息」。

結合去年8月與今年2月兩度隨同國民黨副主席夏立言訪陸的觀察，林祖嘉話鋒一轉，談到對於兩岸關係的看法。他認為從中共二十大報告到李克強政府工作報告，對兩岸闡述都未用到強硬的字眼，從政策上並未感覺到大陸對台要採取更嚴厲的做法。他表示，從陸方不希望《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）因兩岸關係惡化而終止，以及開放小三通、增加兩岸航點等具體言行來看，大陸是有在對台灣釋放善意的訊息。

林祖嘉進一步解讀，二十大過後大陸從中央到地方新的領導層上來，借用台灣學者趙春山的說法，對台政策有了「春暖」的味道，兩岸雙方立場也比較軟化，「這是一個好現象，雙方開始有溝通」。不過，接下來的問題在於，「春暖」有了，何時能「花開」？林祖嘉說，「雙方多一點溝通，多一點交流，對於降低戰爭風險絕對是有幫助的」，「任何形式的溝通跟交流，對雙方都有好處，意外的產生就比較能減少」。

魏艾：新能源是改道超車的關鍵

台灣政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾，則從宏觀層面和政策走向來剖析兩會後的兩岸經濟發展態勢。他分析，去年中共二十大以及年底中央經濟工作會議，基本已把大陸經濟政策確定下來，再往前還可以追溯到2020年上半年習近平提出的「雙循環」，政策主軸就集中在高科技自主、產業鏈健全性，還帶有擴大內需的作用，這些都體現在了今次李克強的政府工作報告之中。

台灣政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾認為，兩岸經貿關係既受到大陸經濟形勢及其政策走向影響，更受到中美貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭等衝擊。（張鈞凱攝）

魏艾表示，大陸經濟發展的優先順序已從過去的穩就業調整為穩增長，接下來還會有包括房地產改革、增加工資等方式去擴大內需和消費，尤其是解封之後，刺激消費便是大陸復甦經濟的重中之重。國際組織對中國經濟成長預測，從先前不到4%，進而轉變為4.7%，而政府工作報告則設定在5%，都是重要的觀察指標。

至於全球產業鏈斷鏈對台商將帶來什麼影響？魏艾從兩個方面加以陳述。首先，在傳統產業方面，全球GDP中國大陸佔到18.5%，2013年到2021年對經濟增長貢獻達到38.6%（美國僅有18.6%），故中國大陸還是很多傳統產業重要的佈局之處，這點不會有所改變。

其次，在高科技產業方面，習近平2020年提出「卡脖子」之說，據魏艾個人掌握到的訊息，大陸方面希望兩岸在高科技產業能夠有所合作，不過其中確實也存在着相當的敏感性。由此延伸出的重要議題之一，在於半導體等高科技產業的發展上，中國大陸究竟是要「彎道超車」，還是「改道超車」，「新能源」就成為後者發展的關鍵。

此外，今年還是中國大陸「一帶一路」倡議屆滿十周年，仍將在亞太地區扮演更為重要的角色。魏艾提醒台灣，中美兩國在亞太競逐，成為亞太形勢難以預測的變數，自然也會影響到台灣「新南向」等政策的發展。