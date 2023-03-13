兩會｜李強談民營經濟：「兩個毫不動搖」過去沒變　以後更不會變

3月13日上午，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。在民營經濟方面，李強提到，「兩個毫不動搖」（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟和毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）是中國基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。



（01直播截圖）

李強稱，確實，去年有段時間，社會上有一些不正確的議論，使一些民營企業家內心感到憂慮。其實在發展民營經濟這個問題上，黨中央的方針政策一直是非常明確的。黨的十九大、二十大和去年的中央經濟工作會議，都作了強調。對此，我們是旗幟鮮明、堅定不移的。

李強稱，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。中國將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。

李強又稱，時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史，希望民營企業家大力弘揚優秀企業家精神，堅定信心再出發。

李強說，他不由想起當年江浙等地發展個體私營經濟、發展鄉鎮企業時，創造的「四千」精神：走遍千山萬水、說盡千言萬語、想盡千方百計、吃盡千辛萬苦。當時那樣一種篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神，是永遠需要的。各級領導幹部要真誠關心、服務民營企業，構建親清政商關係，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。