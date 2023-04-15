海口消博會｜京港聯菁英匯執行主席：見證國家經濟底氣、香港底蘊

4月11日至15日，中國國際消費品博覽會（下稱消博會）在海南海口市舉行。京港聯菁英匯執行主席吳紫羽周六（15日）向《香港01》表示，消博會也讓她見證了國家的經濟底氣，也讓她見識到了香港作為一個貿易中心與時尚中心的底蘊。



吳紫羽表示日前參觀消博會給自己帶來了很多的收穫，讓她見識到了世界上許多的高端產品，開拓了眼界。同時也讓自己見證了國家的經濟底氣，作為世界第二大經濟體，中國有實力也有自信，通過此次消博會，向全世界展現出經濟實力，這極大鼓舞了國人的文化自信。

本屆消博會以共享開放機遇，共創美好生活為主題。吳紫羽提到，前香港特首梁振英到海南參加第二屆消博會的時候，他認為，消博會順應了以開放促發展的歷史大勢，契合了各國開放合作的願望和呼聲。同時，中國應當持續發展和擴大開放，將繼續為世界經濟發展注入強大動力，歡迎各國投資者來華投資興業，加強經貿合作，共享發展機遇。

她又指，中國一直將合作共贏作為我們國際交往的宗旨。自改革開放以來，中國不斷引入國外優質企業，同時用惠實開放的政策鼓勵外商在中國投資。這極大的促進了中國經濟的發展。本次消博會繼續以合作為主題，以實現共同發展為目標，渴望抓住歷史潮流，助力中國消費的恢復與發展，與世界各國共享中國發展機遇。

作為一名香港青年，吳紫羽覺得香港可以把自身當成一個對接內地和國外的窗口。不僅做到將國外的高端產品引入國內，還可以讓中國的特色產品，走出國門。消博會是一場屬於消費者與企業之間的盛宴，它將企業與消費者之間緊密的聯繫起來。其將進一步優化消費供給，豐富消費選擇，更好的滿足廣大消費者品質化，多樣化的消費需求。

她進一步提到，在此次消博會的展覽之中，香港展館的內斂與低奢，讓她見識到了香港作為一個貿易中心與時尚中心的底蘊。各種耳熟能詳的香港知名品牌，映入入了她的眼簾，給予了她一種特別的親切感。

而消博會中的人流，也讓她意識到了中國人民對於商品創新的關心與熱愛，本次消博會的盛大激發了國人的自豪心，海南的盛況讓其見識到中國的國際貿易水平已經到達瞭如此高的一個地步，「世界各地的高端產品都匯集到我國的商品流通領域之中！」