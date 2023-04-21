「土豆絲」與「紅領巾」爭議　台灣何以看到「紅影」就開槍？

繼今（2023）春節前夕查禁「螺絲粉」事件，台灣社會的「紅色過敏症」又被有心人士挑動而發作。台灣康軒版初中（國中）教科書，因內文以「土豆」指稱馬鈴薯，被指使用「中國用語」，教育部長盛怒之下，編寫書商道歉並將修訂送查。此外，此前台北市敦化國小合唱團應邀與大陸學生合唱團錄製《我們同唱一首歌》MV，也遭質疑淪為「統戰活動」，甚至連合唱團制服有「紅領巾」，而被指控配合大陸少年先鋒隊的服裝。



「土豆」指馬鈴薯就是中國滲透？

《香港01》在台灣取得康軒版國一下自然科學教科書，備受爭議之處在於「3·2 生物的命名與分類」一節，開頭有一幅三格漫畫，角色A向角色B炫耀「上周末跟家人去餐廳吃到一道糖醋土豆絲，超好吃的。」角色B語帶困惑地說：「什麼？土豆那麼小又硬，怎麼切絲啊？」角色A則回應：「啊？土豆很大顆啊？我說的土豆跟你說的土豆是同一種嗎？」

其實教科書如此設計，一來是要呈現生物名稱有學名與俗名之分，二來同一個名稱在不同地區可能所指不同。以「土豆」為例，在語法學上稱為「同名異實」，大陸「土豆」指的是「馬鈴薯」，而台灣「土豆」指的則是「花生」，故而出現前述教科書兩位漫畫角色雞同鴨講的情況。而教科書以此漫畫想呈現出來的用意，也在於突出「同名異實」的生物命名學問，被非外界所指「中國用語滲透」。

台灣康軒出版的國中自然科學（生物）課本，提到「土豆等於馬鈴薯」，引發熱議。4月17日台教育部長潘文忠接受立委質詢，潘文忠驚訝表示，台灣教科書怎麼可能出現大陸用詞，會再請出版社修正。康軒發聲明致歉，表示內容是參考教育部辭典和農委會網站，將再修訂送審。（張鈞凱攝）

然而，小學教師出身的台教長潘文忠，難道會不懂這個道理？但他在台立法院面對時代力量立委陳椒華質詢時，潘文忠卻震驚表示「審查不可能通過」，並稱「一定是用我們國家常用的、慣用的這些詞」。

事實上，潘文忠這番充滿政治意識形態的「震怒」，可說是破綻百出。

首先，在台灣往往只有閩南族群，會將「花生」稱為「土豆」，慣用國語（普通話）者多稱「花生」，而客家族群則稱為「地豆」。

其次，「醋溜土豆絲」在台灣從南到北的北方菜系餐館所在多有，不會有人稱之為「醋溜馬鈴薯絲」。

再者，著有《重新認識台灣話──閩南語讀書筆記》一書的台灣閩南語研究者鄭鴻生也指出，閩南語對花生的稱呼，漢字寫作「塗豆」，而非一般誤寫的「土豆」，因為「塗土二字聲調不同，一個陽平，一個上聲」。此外，他還舉《教育部重編國語辭典修訂本》為例，其中「土豆」這個詞條釋義，也包括了「馬鈴薯、洋芋的別名」。

「醋溜土豆絲」在台灣許多北方菜系餐館都能見到，沒有人會稱為「醋溜馬鈴薯絲」。（VCG）

更重要的是，這本教科書之所以能上路施行，其內容是通過台灣「國家教育研究院」審查的。儘管如此，出版商還是在眾多壓力和批評聲浪中，發布聲明稿表示抱歉，並將在修訂過後再度送審。

一席「紅領巾」而被定罪的孩子們

無獨有偶，類似「土豆」爭議的事件被非孤例。今年初台北市敦化國小合唱團，應福建廣電邀請，與大陸廈門六中等合唱團錄製《我們同唱一首歌》MV，作為春節賀歲節目片段。近日被民進黨籍民代挖出來，痛批校方讓孩子淪為「中共大外宣」工具。甚至還有台灣作家火上澆油，指敦化國小合唱團正式服裝的紅領巾，與大陸少年先鋒隊的紅領巾類似，在中國大陸代表着「心向共產黨」。

雖然校長出面說明，初衷是交流，活動與期程家長都知明且無人反對。但台北市教育局公布調查結果，認定校方確有行政疏失，並將校長提校長成績考核委員會審議。

不過，這首《我們同唱一首歌》是由台灣著名創作家方文山作詞，歌詞普通話與閩南語交錯演唱，體現年節時分兩岸家人團圓的温暖情感。除此之外，拿「紅領巾」來為台灣的孩子們「定罪」更是莫名其妙，2016年5月20日蔡英文就職慶祝典禮，以及2017年2月28日蔡英文出席「紀念二二八事件70周年：福爾摩沙之春音樂會」，敦化國小合唱團都有應邀上台演出，服裝上的「紅領巾」同樣都是「標配」。

說到底，兩岸長年隔閡下來造成的民意對立，究竟是自然形成的？還是有不懷好意的政客刻意引導並加深？經由上述兩個爭議事件，答案恐怕已不言而喻。別忘了，在新冠疫情之初，一部描繪醫護父母投入抗疫行列的童書繪本，引進台灣後卻被綠營民代指控書中出現「紅旗」，以及「中國加油」、「武漢加油」等用詞，而要求全面下架。

說也奇怪，過去陳水扁執政時期的教育部長杜正勝，可以憑政治權力定義「三隻小豬」是成語，又宣稱「馨竹難書」是正面用詞。可是如今涉及兩岸的正常語言或文化交流，卻只能被莫須有的罪名獵殺。

可以看到，外有地緣博弈、統一進程，內有選票考量，台灣對於中國大陸的各種事物幾乎都到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步，看到「紅影」就開槍。政客們口口聲聲宣稱要「和平反戰」，可是卻築起一道思想高牆，自我禁絕增進兩岸彼此交流和認識的機會，連一個用詞、一首歌曲、一道食物、一冊繪本，都成為「中國滲透」的想像藉口，完全扼止了透過交流、增進理解、降低敵意的機會，目的反而是要讓民眾越形無知，才能保衛自己的政權利益永不墜塌。這種閉門造車的心態，還好意思宣稱自詡「民主多元」、大談「和平善意」？