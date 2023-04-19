龍應台投書《紐時》稱：台海戰爭陰影下　朋友已開始反目

台灣文化部前部長、作家龍應台日前投書《紐約時報》，4月18日該篇專文刊出，題為《在台灣，朋友間開始反目》，講述台海緊張之際，兩岸即使未開戰，台灣社會已普遍出現對立和相互指責的現象。龍應台認為，這種分裂對台灣已造成傷害。



龍應台在文中分享，自己的台北友人在FB發表一篇貼文，敦促台灣年輕人準備與中國開戰。他認為，面對中國奪取台灣的威脅，唯一方法就是使用武力。該名友人已經60多歲了，誓言必要時會拿起武器。

龍應台寫道，自己私下傳訊息給該名友人說，武力應該只是台灣戰略的一部分，龍應台認為，「我們的政客和其他公眾人物應該展現出真正勇氣，透過接觸中國來緩和局勢。當面對更強大的惡霸威脅時，不是應該先嘗試緩和局勢嗎？」，該名友人則回擊她，「不要成為投降者」。

當前兩岸關係局勢緊張，解放軍一直在加緊訓練演習。（AFP）

她表示，這種友人間的交鋒象徵中國已經在未開一槍的情況下，對台灣構成損害。龍應台接著寫道，中國侵略的威脅以及有關如何對抗的討論，正在撕裂台灣社會。

龍應台指出，在台灣指責某人「舔共」或透過發起危險的「反中」行為來煽動緊張局勢，已成常態，「對與中國發生衝突的恐懼，正在撕裂寬容、文明以及對民主社會的信心」。

龍應台提到，37位台灣學者上個月發表反戰公開信，呼籲台北應當在中美之間尋找「中間路線」，批評美國的「軍事主義」，但這些學者被批評為幼稚天真且對中國過於軟弱。龍應台表示，這種分裂和不信任，恰好正中中國下懷。

龍應台接著寫道，在台灣，幾乎每次晚餐談話都會提到與中國開戰的可能性。龍應台說，在最近一次朋友聚會中，她與友人討論焦點是「中國是否會炸毀台積電？美國是否會投下炸彈以阻止台積電落入中國之手？台灣核電廠是否會因「焦土政策」被炸掉，將台灣變成對中國毫無用處的放射性荒地？」

龍應台也分享，在一次與軍官和戰爭戰略家的午餐餐會上，一名退役的前台灣高階軍官表示，中國可以簡單封鎖台灣，因為台灣的天然氣儲量只有八天左右；或是切斷海底通訊電纜；或是透過切斷貿易來扼殺台灣。這名軍官說，中國可以不靠武力來奪取台灣。

佩洛西訪台｜台媒：大陸軍演形同封鎖台灣 天然氣運補恐亮紅燈？

不過龍應台也指出，這些對台灣人來說都不是新鮮事，她稱，「台灣人生活在中國陰影下已七十多年，但台灣仍在這些條件下建立起活躍的民主和經濟成果。」

龍應台曾在香港任教多年，對香港有深厚感情，也是書展常客。（蔡苡柔攝）

龍應台也提到，儘管台灣人對中國的看法也不盡相同，但有一個共同點，那就是腳踏實地的現實主義。龍應台認為，為了所有人的利益，她希望這種現實主義最終能夠獲勝。她指出，「這並不是說民眾認為抵抗中國是徒勞的，而是台灣將永遠在中國的巨大引力範圍內，實用主義甚至與中國和解，可能比戰爭更可取。」

文中也提到，台灣將在一月舉行關鍵的總統選舉，在未來幾個月，是與中國對抗還是追求和解的問題，將對所有台灣人產生重大影響。她提到，「如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係可能會緩解；如果民進黨繼續掌權，誰知道會怎樣？」

龍應台最後寫道，她的一個漁民鄰居陳先生說，「這其實無關緊要，美國和中國會決定台灣的命運。」，龍應台問道，如果戰爭爆發該怪誰？陳先生則回應說，「開第一槍的人」。

龍應台作品在大陸被禁

龍應台在兩岸三地都有許多書迷粉絲，也時常對時事發表看法。2022年8月29日，報道指山東青島市各個學校收到校方通知，根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括台灣作家龍應台的所有作品。青島市教育局辦公室和教育局並未正面回應此事。

針對書籍被禁，龍應台在FB表示：「《大江大海1949》、《請用文明來說服我》已被嚴禁10多年，其他包含《目送》、《親愛的安德烈》等書，在我2019年為香港說話之後，也多半被下架。這回，只是不准學生讀她的書而已。」

她又稱，「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」

2022年10月，佩洛西訪台，解放軍圍台軍演後，龍應台曾接受《聯合報》專訪談「台海軍演」。她指出，台灣在西方抗中的新冷戰成為寵兒，但台灣人也明白這是一種「恐怖的寵愛」，真正有思考的台灣人不會把自己的禍福架設西方的支持下。

龍應台當時表示，任何鼓吹戰爭的人都是罪人，並稱「兩岸走到今日局面，兩岸領導人都有責任，最主要的責任在北京政府身上」，言論引發熱議。