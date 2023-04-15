01專訪︱盤點解放軍「圍台」軍演　台專家：北京未放棄和統善意

解放軍東部戰區於4月8日至10日舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，各軍種至今仍持續位台島周邊開展實戰演練。同時大陸商務部12日宣布，就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。既對國際社會釋放訊號，對台「文場」與「武場」同步展開。



近一年內兩度「圍台」軍演過後，對台海形勢與地緣政治起到什麼重要變化？台灣軍事評論家、美國維珍尼亞理工學院暨州立大學航太工程博士高雄柏接受《香港01》專訪，在他看來，北京發動兩次軍演，先後展現打擊「台獨」和「外部勢力」能力，宣示美台聯手「切香腸」也改變不了兩岸同屬「一中」的事實，而中國大陸將持續深化更為完善且保有彈性的軍事準備，大陸還有一些外界較難窺探的軍事發展，已對美軍構成很大的壓力。

高雄柏強調，軍事服務於政治，軍事實力和政治意志是「和統」的前提，台灣還需要看到北京仍不放棄「和統」的政治善意。以下為訪談實錄。

台灣軍事評論家高雄柏對《香港01》分析，軍事服務於政治，北京對外展現軍事實力和政治意志的同時，台灣還需要看到大陸仍不放棄「和統」的政治善意。（受訪者提供）

展現打擊台獨和外部勢力能力

香港01：繼佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）訪台和加州「蔡麥會」，解放軍兩度舉行「圍台」軍演。比較兩次軍演，前次時間跨度長，操演項目逐日推進，同時設有實彈射擊的六大演訓區，並有導彈飛越台島上空，還可看到火力覆蓋全島的遠程火箭；而本次時間為期短，連續三日均為陸海空火四軍聯演，雖無劃設演訓區，但東部戰區公布了「火力上島」的模擬動畫。在您看來，兩次軍演對比最大的差異和亮點是什麼？台灣應該從中讀出什麼軍事和政治的涵義？中國大陸又想借此向台灣和國際釋出什麼訊息？

高雄柏：如果沒有2022年的實彈射擊精確落點在目標區之內，那麼今（2023）年的模擬動畫，就很可能會被美國和台獨喉舌解讀只是虛構的嚇唬而已。2022年的演習展示了解放軍一部分軍事實力，2023年大致展示了如何使用那些軍事實力打擊台獨，同時打擊意圖干預統一的外部勢力。只能展示模擬打擊那些鄰近台灣本島和島上的目標，否則如果真打了，那些被台獨欺騙裹挾的民眾何辜？軍事服務於政治，對於台灣而言，這是大陸方面仍不放棄和統的政治善意。

對於外部勢力，航母「山東」號編隊前出到台灣以東約200海里之處，威懾美國海軍「尼米茲」號航母編隊。而且「山東」號一天起降艦載機120次，已接近美軍10萬噸級航母在2003年伊拉克戰爭期間的可持續起降次數。再加上火箭軍的反艦導彈在陸地追蹤待命出擊，外國必須認識到，中國大陸有實力也有決心打擊並且重創一切外來干預者。

東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。圖為殲-15艦載機準備從海軍山東艦起飛。（新華社）

軍事行動常態化宣示兩岸一中

香港01：「聯合利劍」演習開始前，福建海事局先啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，表明可對台灣船隻「登船檢查」；演習結束後，東部戰區則宣示海軍艦艇持續位台島周邊海域開展實戰化訓練，包括「徐州艦」和「西安艦」仍在台島海域執行任務。倘若前後兩種公務和軍事行動「常態化」，請問對台灣意味着什麼？又有什麼具體的衝擊和影響？

高雄柏：美國和台獨勢力長期以來採取「切香腸」的手法改變台海現狀，使得不同時期的現狀具有越來越濃的台獨氛圍，改變某些台灣民眾對於中國大陸的認知。上述兩種公務和軍事行動「常態化」，可以抹掉美國和台獨勾連而積累的現狀改變，庶幾乎可以回到「九二共識」，兩岸同屬「一個中國」。台獨、獨台或者任何其他違反中華民族利益的事情都是絕對走不通的。

台灣的無良政客們將會一邊加緊哄騙取台灣民眾的支持，另一邊聚斂不義之財並且準備跑路，移轉財產到外國。那些能夠理性思考的台灣民眾，可能會努力設法不要被美台兩地的無良政客坑害或者拖累。

美國即便不願接受「一個中國原則」，但也不可以在所謂「一個中國政策」玩花樣，否則美國恐怕不必期待和中國大陸改善關係。

2023年4月6日，蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州舉行會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議。（台灣總統府）

若沒有武統準備就不會有和統

香港01：經由兩次「圍台」軍演，您認為可否視之為解放軍一步一步深化未來啟動「武統」的軍事準備？從而形成清晰完整的「武統」計劃？國台辦旗下網媒「中國台灣網」評論指，解放軍演習展現全面封台能力，「北平模式」已具備行動基礎，您又是如何看待「武統」與「和統」在今日台海形勢的辯證關係？

高雄柏：烏克蘭危機告訴我們，軍事準備永遠不嫌多、不嫌深、不嫌廣、不嫌持續完善化。戰略目標必須明確而且能夠達成。計劃必須細緻完整清晰，同時還要保持足夠的彈性，以便應對可能出現的意外事態。我們迄今只看到與台海附近有關的演習。至於其他戰略方向是否有人妄想趁火打劫等事態，想必還有相應的計劃和未公開的演練。

如果不讓外界明確認清中國大陸擁有任何外力都不能阻擋的「武統」實力，以及該出手就出手的政治意志，那就不會有「和統」。

東部戰區舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為演練前夜參演火箭軍某部在進行轉載導彈訓練（4月7日攝）。（新華社）

美國盡力裝睡以「毀台損陸」

香港01：在不到一年時間內，解放軍舉行兩次「圍台」軍演，台灣社會輿論流露出一種「無感」的氛圍，但社會上又對兵役延長、美國推銷台灣海岸「布雷」等反感甚深。以您專業的觀察，如何理解今日台灣民眾對於「戰爭」的感受、認知和想像？倘若美國和台灣當局未來又有進一步動作，您認為陸方是否還會再以「軍演」表達在台灣問題上的「底線思維」？如果會的話，是否還能對美台達到震懾的效果？而大陸軍方對台的軍事「百寶箱」裏，還會有哪些「道具」可能陸續拋出？

高雄柏：有些台媒必須「無感」，否則會遭到迫害。還有一些親綠的台媒和「1450」必須「無感」，幫助民進黨政客們維持統治。其實台灣有些人還是感覺到戰爭對於他們不是好事，所以社會上對兵役延長、美國推銷台灣海岸「布雷」等反感甚深。

問題的關鍵不是怎麼軍演，而是：不可能叫醒裝睡的人。美國和綠營將會盡一切力量裝睡，而且阻止台灣大多數民眾醒來，以便美國實現「毀台損陸」的毒謀，就算不能損陸，美國也要試一把。為了台灣民眾的福祉，希望兩岸事態不要走到必須打醒的地步。

美國目前仍然寄希望於但不限於：

1. 美國核潛艇的優勢──發射巡航導彈攻擊解放軍，解放軍戰略核潛艇能打到美國的導彈甚少；

2. 美軍在小島之間快速移動部署反艦導彈「以陸制海」的戰法。

中國094戰略導彈核潛艇出海畫面。（騰訊新聞）

大陸可能必須展現大幅提升的反潛戰力、解放軍海軍戰略核潛艇的戰力，以及隨時監視並打擊第一島鏈任何可疑目標的能力。

但有些事情是台灣的民眾看不見的，比如解放軍預警機性能、電子戰裝備的性能對美軍的威脅，解放軍常規潛艦、大型無人潛航器等對美軍的威脅。還有美國最新洩密文件透露射程8,000公里的東風-27導彈，能夠從雲貴深山發射覆蓋從波斯灣到中印度洋以北，到馬六甲海峽、龍目海峽，甚至到澳洲西北部。那使得美國航母戰鬥群的軍艦，無法在咽喉海路封鎖中國商船，而且美國部署在澳洲達爾文的陸戰隊和轟炸機基地也變得不安全。

雖然此處主題說的是軍事，但我們必須知道，中國大陸目前在國際政治、科技、經濟、金融等領域，對於台獨的「主人」──美國──也能構成很大的壓力。「主人」拋棄台獨之前將會盡可能掏空台灣的財富。希望多方面的壓力能夠幫助「和統」，但台灣某些政客也不要因為大陸想「和統」，於是就漫天要價。