民意即真理？一份民調揭露台灣民主的幻影困局

「九二共識」近期在台灣成為一個熱點，馬英九訪陸在多個場合表述其對兩岸定位的主張，返台後以雀躍的口吻宣告「九二共識活過來了」。以當下兩岸關係的氛圍來看，所謂「活過來」有兩種可能，一種是「起死回生」，另一種是「回光返照」，意義大為不同。現在需要觀察的，在於台灣社會的認知屬於前者還是後者，攸關着兩岸未來何去何從的走向。



「九二共識」還有分兩種版本？

近日一份台灣民調，可作為評估的材料。一般認為親近綠營的「台灣民意基金會」，4月17日發布「國（台）人對『九二共識』相關問題的態度」。該調查內容很簡單，只分為三題

1. 第一題是台灣人對「九二共識核心理念的態度」，即贊不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」？結果顯示有67.1%表示不贊同，贊同者僅有22.5%。

2. 第二題是台灣人對「國民黨版九二共識的態度」，即贊不贊同「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國」？結果顯示有50.4%表示不贊同，贊同者有38.3%。

3. 第三題是台灣人對「中共版九二共識的態度」，即贊不贊成「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華人民共和國」？結果顯示有高達83.5%表示不贊同，贊同者只有8.1%。

這份民調呈現出幾層涵義，第一是多數台灣人不接受「台灣與大陸同屬一個中國」，第二是多數台灣人已不認同「中華民國」代表中國，第三則是表達絕大多數台灣人不認同台灣隸屬於中華人民共和國。平心而論，就以上三點而言，本來就是當前台灣社會主流意識形態的認知，無須多言。

問題在於，調查單位在目前台灣既有的認知上，再披上一層「九二共識」的外衣，而且還將這層外衣分為「國民黨版」和「中共版」兩種款式，這本身就是一件令人感到匪夷所思的提問方法。其所造成的印象或結果，莫過於讓台灣社會更加混淆「九二共識」，對其內涵更加顛倒錯亂，從而達到在民意上置「九二共識」於死地的效果。

被不同政黨異化的「九二共識」

無論翻閲台方或陸方關於「九二共識」的歷史文件，都能看到當時雙方對於「海峽兩岸都堅持一個中國的原則」、「努力謀求國家統一」之表述，並以此為基石開展後續事務性協商。至於「一個中國」的內涵，則在「自家人」的範圍裏，「你說你的，我說我的」。這就是「九二共識」之所以為「共識」的來龍去脈，也是「九二共識」的奧妙所在，是中國人智慧的結晶，又何來分成「國民黨版」或「中共版」呢？這分明是兩岸「友誼小船說翻就翻」之後，台灣內部不同政治勢力，依循着自我政治利益，信意為「九二共識」舊瓶裝異酒，同時又偷渡原來不屬於其內的政治主張的結果。

2019年1月，習近平在《告台灣同胞書》40周年大會上發表講話。他表示，70年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。（資料圖片）

2019年1月2日習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上講話，將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」──這段本來是還原「九二共識」面貌的說法，卻立刻在台灣被民進黨及其側翼們曲解為「九二共識等於一國兩制」。而作為「九二共識」誕生親歷者的國民黨，則由於在選舉和支持率上的多次挫敗，竟也質疑起了「九二共識」，將之視為洪水猛獸，想破頭欲以新論述加以取代。

正是在如此的氛圍下，台灣社會對「九二共識」越發敬而遠之，更越發忘記兩岸之間的問題，其實是內戰歷史遺留至今所造成的。從而藉着對「九二共識」內涵的各種換湯又換藥，目的在於拒絕統一，連黨名有「中國」兩字的國民黨，也支支吾吾、遮遮掩掩。

憑主觀願望就能改變客觀事實？

問題是，就算這份民調台灣拒絕了「一中」，拒絕了「中華民國」，又拒絕了「中華人民共和國」，那台灣要的究竟是什麼？能因此改變台灣的國際法理定位嗎？於台灣內部，《中華民國憲法》如馬言九所言，就是一部「一中」憲法，民進黨兩度執政，都不敢動手去修改這個性質。於外，台灣目前只剩下13個友邦，而且這些友邦建交的對象不是「台灣國」，而是「中華民國」，對他們來說「中華民國」政府是「中國」的代表；在聯合國體系之中，以及與北京建交的182個國家，認定「中華人民共和國」政府是「中國」的代表，而台灣是中國的一部分。

台灣前總統馬英九4月7日結束訪陸祭祖行，返抵桃園機場發表講話，他說「九二共識又活過來了」。（張鈞凱攝）

換言之，民意調查雖然能夠測出民眾想法的傾向，但是並不代表真理，更不代表因為有夠高的民意，就能改變如同前段所述台灣於內於外的事實和現實。倘若如此，以台灣多數人親美慕日的心理，一旦有高民調支持，台灣就能順利成章成為美國或日本的一部分嗎？

事實上，台灣民主最的幻影，在於政治人物把選舉和民調玩到壞掉了，認為只要選贏了、只要民調夠高，就代表可以在任何本應嚴肅的事情上恣意妄為、自我沉醉。除了虛構出一個不被承認的「中華民國台灣」之外，喊再多「台美友好」，美國就真的會與北京斷交轉而與台北建交？又或者民調多數民意贊成美、日「協防台灣」，如果爆發台海戰爭，美國與日本就會因為台灣的民調如此之高而派兵伸援？

回到本文引述的「九二共識」版本比較民調，可說是主觀願望凌駕於客觀事實的展現，但客觀事實並不會因主觀願望而改變。長年以來，台灣的政治人物或政治性的意見調查，往往只會拋出滿滿的主觀願望，幾乎無人敢講出客觀事實，就算說出來了，或許還會遭到網路霸凌而選擇噤聲。這正是台灣民主的困局，被困鎖在政客打造出來的美好幻想之中。