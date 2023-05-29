C919成功首航　中共攻堅克難的意志對台海意味著什麼？

國產大型客機（內地稱為大飛機）C919於5月28日完成首次商業航班運行，由中國東方航空執飛MU9191航班，機上載有130名乘客，從上海虹橋機場飛抵北京首都機場，比預定飛行時間提前了約40分鐘。波音（Boeing）和空巴（Airbus）兩家民航機「霸主」亦發去祝賀。回顧C919的「上天史」，可證明中國現代製造業攻克難關、達成目標的決心與意志，對應於標誌着「民族復興偉業」的台海統一，是否亦意味着指日可待？



「國產率約僅有六成」是個誤區

28日C919首航儀式，台灣傳媒不乏報道。不過不分藍綠口徑一致，在證實商業首飛成功之餘，不忘強調C919的「國產率約僅有六成」，與內地網上的「噴子」們，難得達成「兩岸共識」。

不過，如同波音商用飛機集團副總裁科維（Carolyn Corvi）說過：「如果人們都可把買來的部件組裝並讓它飛起來，全球就不會只有兩家大飛機製造商了。」本身就說明了大客機組裝的特性。C919總設計師吳光輝說，C919是中國自主設計的幹線飛機，就飛機整體設計而言擁有完全自主知識產權。此外，《香港01》有報道指出，作為飛機核心技術科技之一的飛機殼，中國能做到自行研發，已是一個重大突破。

5月28日12時31分，經歷1小時59分鐘飛行，由C919大型客機執飛的東方航空MU9191航班平穩降落在北京首都國際機場，穿過象徵民航最高禮儀的「水門」，標誌着該機型圓滿完成首個商業航班飛行，正式進入民航市場，開啟市場化營運、產業化發展新征程。（新華社）

此外，雖然目前C919採用的是美法合資CFM公司的LEAP-X1C引擎，但中國自主研發的長江1000A和長江2000引擎已在路上。長江1000A項目首次公開於2011年，2018年5月首次點火，2022年10月開始了適航取證工作，估計2024年完成，2025年將裝配到C919上。換言之，C919「中國心」已近在咫尺。

自主研製民航大客機的艱難之路

許多人都知道中國「兩彈一星」研發史的堅苦卓絕，那麼國產大客機的研發歷程，相較之下並不會顯得更為容易。畢竟民航大型客機被譽為「人類工業皇冠」，而引擎更被稱為「工業皇冠上閃亮的明珠」，便可知其工業技術之細緻與艱難。

《香港01》駐台記者曾兩度參訪上海「中國商飛公司」（COMAC）的大客機製造廠，印象極為深刻。廠區豎立着「讓中國的大飛機飛翔藍天」石碑，象徵着中國自主研發民航大客機的壯志豪情。

習近平2014年5月22日在上海一場座談會上曾宣示中國「大飛機」之夢：「實現大飛機自主研發製造需要很長的過程，但千里之行始於足下，要腳踏實地地做下去」。同時他也表明：「我們有很大的裝備製造業，但也有短板，就是到現在還沒有自己的大飛機，中國一定要有自己的大飛機」。

2015年《香港01》駐台首席記者張鈞凱於上海參觀中國商飛大飛機製造廠，登上C919客艙內試乘商務座位。（資料圖片）

據微信公眾號《超級學爸》的整理，中國從未放棄民航大客機之夢。先立項了國產支線客機ARJ21，接著於2017年幹線客機C919正式立項，原計劃於2014年首飛，2018年交付使用。然而，「C919遇到的困難比預想要大得多，首飛推遲了三年，投入商業使用也比原計劃晚了整整五年」。

眾所周知，數十年來世界民航界的天空，都是由波音與空巴兩家企業壟斷，訂單爭奪的背後，更體現出美國與法國大國競逐的地緣政治博弈。據今（2023）年4月下旬的資料，中國商飛公司表示C919訂單已近1,200架，五年內產能可達150架。也就是說，在不久的將來，或將在世界藍天上，看到空巴、波音與中國商飛「ABC」三足鼎立的態勢。

中國攻克難關的政治體制與特色

《香港01》駐台記者還記得，在上海大飛機製造廠內，懸掛着巨幅的五星旗，代表着國產民航大客機的自主研製，承擔着國家與民族的寄託與期望，更是中國實力崛起的一個重要里程碑。於今，C919正式商運於中國藍天，也說明了任何的難關，甚至是關鍵技術、零組件與人才遭遇西方「卡脖子」，都能在決心與意志面前一一化解，這是中國黨和政府政治體制運作的特質之一。

比如當前世界矚目的「晶片」與「新能源」問題，中國將如何在「彎道超車」或「改道超車」做出抉擇。今年3月中共中央和國務院印發《黨和國家機構改革方案》便是一大指標，其中深化黨和中央機構改革包括了「組建中央科技委員會」，即意味着黨和政府明確分工，將由黨更為集中扮演起戰略規劃和頂層設計的總體性角色。

2022年12月9日，全球首架C919交付中國東航，12月26日開始執行驗證飛行任務，預計累計飛行100小時。據悉，驗證飛行將模擬整個航班的運行過程，包括簽派放行、旅客登機、飛行員操作、機務維修等，全面檢驗東航C919商業運行各項工作的可靠性，為後續順利投入商業載客飛行奠定堅實基礎。（新華社）

由此來看政治領域，外界尤其是西方多半將中國共產黨的政治改革和動作一概視為「黨的集權」，卻未看到中國共產黨在面對重大難題時的厚積薄發。例如2019年的香港「反修例」政治動盪，有多少人在當時認定中國和中共過不了這一「關」；而港區國安法的驟然落地，進而實現「一國兩制」2.0，由亂而治的過程，又跌破了多少人的眼鏡？

統一有決心與意志，只欠東風？

對於今天的中共來說，大飛機必然是要飛上藍天的，而且已經飛上藍天了。而台灣問題的解決，也必然「總不能一代一代傳下去」，中美大國博弈作為其中最大的世界格局層級障礙，習近平亦當着拜登（Joe Biden）的面表明：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

可以看到的是，當西方世界都以「伐兵」和「攻城」的角度在看待「台灣是世界上最危險的地方」時，中國則帶着從「伐交」走向「伐謀」的思路在實踐台灣問題的解決。「台灣」這兩個字，將會越來越頻密出現在中國大國外交的舞台上，北京實現統一台灣進程的腳步早已邁開。

從C919大客機商運首航成功來思考台灣問題，北京完成統一的決心與意志都已具備了，且多次在重要政治場合表達出來，甚至在軍事準備上更是動作頻頻。是否只欠東風，解答之日或已不遠矣。