西安「伐交」廣島「伐兵」　十字路口的台灣面向何方？

2023年5月，註定載入人類歷史史冊。在日本廣島舉行的七國集國（G7）峰會之前，「中國─中亞峰會」在西安登場，且雙雙發表了聯合公報或宣言。這些文字背後意味着，是世界格局能否嚴守戰後國際秩序的信念，是否能夠信守和平與多邊合作的許盼，還是意味着一場「沒落貴族」面對中國崛起磨刀霍霍與虎視眈眈？



台灣傳媒輿論看這兩場峰會的視角很值得玩味，不分藍綠顏色，開酸西安峰會「大灑幣」、「不顧中國人民死活」，鸚鵡學舌般地模仿着美媒的語調解讀宣言：「均是一些虛浮且假大空的內容」。相對於此，則盛讚廣島峰會「大國領袖」對「台海和平」的承諾，以及對中國大陸的嚴詞批判。一來體現了台灣所謂「民主政治」數十年來的「三觀」不變，二來又隱約預示了台灣在世界變局面前的佇足徬徨。

「和平」成為「伐兵」的遮羞布？

今（2023）年的G7峰會選在日本廣島舉行，西方大國領導人腳踩在冷戰時期延續至今「第一島鏈」的土地上，其政治涵義已不言可喻。眾家評論分析，最興奮的莫過於日本首相岸田文雄，不久前他才登上了美國《時代》（TIME）雜誌封面，得到了西方主流媒體的「認可」：「日本的選擇──首相岸田文雄想要摒棄數十年來的和平主義，並使他的國家成為真正的軍事強國」，令其神采飛揚。

左：日本首相岸田文雄2023年4月20日在東京受訪。（Reuters） 右：美國《時代》雜誌5月10日張貼5月22至29日新一期的封面照片，封面人物為岸田文雄。（Twitter@TIME）

一張照片在網上受到討論（見下圖），G7領袖成員分成前後兩列走向和平紀念公園，前一列乃「美國派」，包括了岸田文雄與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），後一列則是傳統的「歐陸派」。這張照片說明了很多事情，從風光走向黯淡，是這場刻意高調峰會的客觀寫照：

1. G7成員內部的「同床異夢」；

2. G7領導人在國內支持度均低於五成，被稱為「低民望領袖俱樂部」；

3. G7成員國佔全球GDP從曾經的七成，降到了如今的四成。

更值得關注的，在於其對於中國的態度。提前發布的聯合公報洋洋灑灑數十頁，光是提到中國就有20次，是近年來最多的一屆。儘管公報強調了「並不尋求與中國脱鈎或內轉」，卻又將矛頭指向中國的「經濟脅迫」和「軍事行動」，表達「最強烈讉責」（strongest condemnation）。這說明了這群「富國俱樂部」領袖們，至今看不懂、摸不透中國，從而腳步紊亂又曖昧不清地摸索着對中國的態度。與此同時，又以集團式的態勢，在理應作為「和平」教育基地的廣島，向中國展現了圍堵與遏制的姿態，拿台灣、香港、西藏、新疆大做文章，「和平」竟成為了「伐兵」的遮羞布。

G7成員領袖在峰會期間步行到和平紀念公園。（Reuters）

最為諷刺的是，公報對於俄羅斯侵略烏克蘭同樣表達「最強烈譴責」，並稱「俄羅斯殘酷的侵略是對全球的威脅，七國領導人會堅定不移支持烏克蘭」，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，台譯澤倫斯基）也在廣島呼喊「必須消滅世界上的戰爭」。可是，在俄烏衝突一年多以來的時間，英美大國卻是雙方停戰和談最大的阻力；美方甚至否定了中國提出停火呼籲的用意，指稱「停火等於認可俄羅斯的侵略」。

除此之外，華府精英將台灣打造為美國對華「武器庫」的腳步亦未停歇，從在台灣西部海岸布放地雷的軍售計劃，近日進展到了美國智庫建議強化在台海布放水雷。複製烏克蘭的戰爭經驗，令台灣從「備戰」走向「必戰」，難道是G7公報重申「台海和平穩定」不能說出口的潛台詞？

北京「伐交」展現「國際新秩序」

將眼光轉移到於西安登場的「中國─中亞峰會」，台灣方面關注度不高，甚至視之為一場與G7互別苗頭的「政治大秀」。不過台灣學者周陽山撰文解讀，精準地點出於這場西安峰會的意義所在：

這是「一帶一路」倡議提出10周年之際另一個重要的里程碑。這也是在斯拉夫人內鬥引發俄烏衝突一年後，中國人展現天下一家、與鄰為善、互通有無、合作共贏的新契機。這是不同於G7的另一種「國際新秩序」。 但這卻不為西方霸權主義所樂見，也不是「美國優先」的既定選項，更不是G7各國的傳統思維。這是真正的平等互惠、雙向交流，互學互鑑、合作共贏，也可說是中國傳統天下觀與王道思想的當代實踐。 周陽山：《東升西降 中亞契機》

5月18日，西安，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、中國國家主席習近平、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫，在開幕儀式中合照。（Reuters）

進一步來看，西安峰會其實是中共二十大之後中國「大國外交」的延長線。從李顯龍、馬克龍（Emmanuel Macron，台譯馬克宏）等重要國家領袖陸續訪華，習近平出訪俄羅斯，再到北京斡旋沙特阿拉伯（台譯沙烏地阿拉伯）與伊朗，以及中國歐亞事務特別代表李輝出訪烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄國「勸和促談」。透過政治與外交的溝通協調，尤其是對於台灣問題和俄烏衝突的表態，逐漸流露出中國式外交路線的特質，成為戰後國際秩序的「守門員」。

以此視角來看西安峰會，在美國於戰後走向單極獨霸地位的過程中，中亞地區始終是「顏色革命」動盪不安的地區，背後都能看到美國的身影。《西安宣言》藴含其中的和平、穩定、合作、發展基建、民生互惠等基神，以及維護各國領土完整和主權的宣示，反而是重構歐亞大陸地緣政治面貌的新契機。台媒《聯合報》發表評論指，「西安峰會後，中國中亞已具備經濟與安全同盟的格局」。

《聯合報》該篇評論更一針見血的指出，對比於西安峰會，廣島峰會「美國只能從海上、從中國的東面，加緊將日韓、台灣、菲律賓擰在一起，甚至異想天開地把『民主橋頭堡』與『遠東之錨』湊成對，進行欲振乏力的對抗」，「凸顯了廣島峰會過於浪漫、不着邊際的困境」。換言之，無論「新冷戰」有沒有「新」字，在「東升西降」格局裏的美國，依舊用着冷戰思維在看待着這個正在脱胎換骨的世界。

《孫子兵法·謀攻篇》有言：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」今天可以看到的是，以美國為代表的廣島峰會，對中國展現出了「伐兵」的掙扎和想像，台灣離戰場越來越靠近。而北京主導的西安峰會，則在中國大國外交的延長線上，向世人展現出了從「伐交」走向「伐謀」的用意。

不可迴避的是，台灣問題都被擺到了「伐兵」或「伐交」的博弈桌上。對台灣來說，那更是意味着處於赤裸裸的戰爭與和平十字路口。如何做出選擇？廣島峰會和西安峰會，絕對需要台灣人們反覆咀嚼。