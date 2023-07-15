中國「工業第一城」之爭：深圳靠秘密武器贏上海　廣東4城入10強

中國是全球最大的製造業國家，一直以來，工業都是中國經濟的重要動力之一。那麼，中國的「工業第一城」是哪裏？這個稱號長期以來都屬於上海，不過到2022年首次易主，另一個地方一躍超過上海，這是哪一座城市？



深圳首次超越上海 奪中國「工業第一城」

雖然近年來國內服務業發展迅速，但不少城市同時亦十分重視工業發展。（視覺中國/當代中國授權）

哪裏是中國的「工業第一城」？

多年來，上海一直保持領先之勢，廣東深圳和江蘇蘇州緊隨其後，這樣的格局保持了很長時間。

圍繞這個稱號的爭奪，長期以來都在上海、深圳和蘇州這三個中國工業體量最大的城市之間展開。（網上圖片）

但從2012年左右開始，深圳、蘇州逐漸迎頭趕上，同上海之間的差距不斷縮小。直到2022年，深圳的工業增加值達到1.13萬億人民幣（下同），首次超過上海，成為工業第一大市。

這裏要解釋一下工業增加值，相較於代表整體產出的工業總產值，工業增加值是扣除原材料、能源等中間投入之後的數字，更能看出真正實力。

回到「工業第一城」的爭奪，深圳為何能一躍超過上海？

根據深圳市統計局的解讀，深圳主要的高技術產品產量，持續快速增長，其中，新能源汽車、充電樁、民用無人機、5G智能手機產量分別增長183.40%、113.80%、34.70%、22.30%。

當中，新能源車行業帶來的刺激和貢獻十分突出，深圳規模以上（主營業務收入2,000萬元人民幣以上）汽車製造業增加值大增104.5%。（Getty／當代中國授權）

此外，還有分析人士表示，「工業第一城」之爭其實有許多因素的影響。

例如，因為很多大型製造業企業的總部都在深圳，其國內工廠的產值，都會算在深圳的統計數據裏，這也是深圳的優勢之一。

中國工業城市10強 廣東4城上榜

除了前三強的深圳、上海、蘇州，全國還有哪些城市在工業方面成績亮眼？

根據各地統計公報，緊隨其後的依次是：重慶、廣東廣州、廣東佛山、浙江寧波、江蘇無錫、廣東東莞和福建泉州。

10工業大城市當中，除了重慶是在西部，其他全都來自東部或南部沿海地區。（網上圖片）

如果以工業增加值佔GDP的比重來看，佛山、東莞、泉州的工業比重，都超過了50%，超過40%的則有蘇州、寧波、無錫，它們可以算是真正意義上的工業重鎮。

當中，福建泉州擁有國內最齊全的紡織鞋服產業鏈條，是「中國休閒服裝名城」，也是全國最大的鞋業生產基地。

江蘇無錫的機械行業則比較突出，行業產值超過1.1萬億元，成為無錫首個萬億級產業集群。

以省份來看，不難發現，在工業10強城市當中，廣東省共有4座城市上榜，分別是深圳、廣州、佛山和東莞，廣東的工業實力可見一斑。

其中，佛山的智能家電產業，東莞的智能手機產業，在行業中的影響力都舉足輕重。除了電子信息產業之外，東莞近年來，還大力發展以機械人為代表的裝備製造產業，這也已成為東莞第二大支柱產業。

2023年廣東國際機械人及智能裝備博覽會在東莞舉行。（視覺中國/當代中國授權）

除了廣東之外，江蘇省在工業方面的實力也不容小覷，10強中有蘇州、無錫兩座城市，同時江蘇省其他城市，例如南京、南通、常州等的工業實力同樣不弱。

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