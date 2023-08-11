Citywalk正流行：在多感官漫遊中重拾「消失的附近」

今年以來，citywalk逐漸流行，成為內地年輕人新寵。在最為集中展示citywalk的社媒平台小紅書，目前搜索citywalk已有61萬＋篇筆記。



citywalk，直譯為城市漫步，小紅書官方對其釋義為：曾經指一種由領隊帶領講解，穿梭在城市景觀和人文景觀中的輕量旅行體驗，現在泛指一切「走來走去找樂子」的行為。

上海citywalk街景。（小紅書@Rhythm）

據《小紅書City Walk趨勢報告》顯示，2023年上半年， citywalk平台相關搜索量同比增長超30倍。過去一年，citywalk用戶的總路程已達到32萬公里，相當於繞地球8圈。

研究數據表明，95後比00後更愛citywalk，上班族比學生更愛閒逛，24-28年齡段的青年人群最中意citywalk，佔比28%。其次是19-23歲，佔比22%。而在性別比例中，女性佔82%，男性僅佔18%。

研究數據表明，95後比00後更愛citywalk。（《小紅書City Walk趨勢報告》）

在內容方面，Citywalk既可以是基於興趣愛好的路線式探索，也可以是漫無目的的純找樂子消磨時間。親子、購物、美食等垂直細分類都能成為citywalk的內容。

據調查，內地citywalk榜單top10分別為：上海、北京、廣州、杭州、深圳、武漢、南京、蘇州、成都、西安。最受歡迎路線中，上海是「安福路-武康路」、北京是「東四十條-北新橋-五道營-國子監」、 廣州是「永慶坊-沙面-粵海關-沿江西路」。

另一方面，以興趣為導向的citywalk也稱為流行。看展、購物、美食、電影、咖啡、書店、園林...只需順著興趣愛好發散，就能在垂直領域精準細化適合不同人群的citywalk體驗。還有網民根據MBTI人格分類，總結適合i人和e人的walk路線。

直接意義上的走路/步行（walk），是人類學田野調查的基礎方法之一。用雙腳步行，實地參與、觀察，從而「在現場」。漫遊/漫遊者（flâneur）則強調一種隨心所欲、非功利的放鬆心態。在漫遊過程中，時間通常不被強調，空間扮演了更為重要的角色。

作為citywalk的空間載體，城市空間亦塑造著人的日常生活。空間的生產、再生產中的重要一環，是人類的參與，共同完成空間實踐（spatial practice）。citywalk的遊覽對象是風格各異的城市景觀，而城市景觀所深層反映的是一個城市的文化氣質。

進入後疫情時代，無論是物理上的長時間隔離，還是社會、科技等多重因素導致的心理隔離，人與人之間的真實聯結變得鬆散，個體原子化、斷裂化，呈現如Fredric James所述後現代社會典型的離散、去中心、消解宏大敘事、無意義等特征。

人類學家項飚提出「消失的附近」這一概念，指出年輕一代對「附近」的忽視。例如，外賣行業的發達，讓內地年輕人可以足不出戶吃遍附近，而完全不需知道某家餐廳的具體位置。當到達新城市尋覓美食時，通常也依賴網絡信息的推薦，而非實地探索發現。

北京的傳統建築四合院，通常被認為十分看重鄰里人情關係。（示意圖 / vcg）

在知識界普遍擔憂人類自反性（Reflexivity）消失的語境之下，citywalk這一古已有之的旅行方式在後現代社會被創造性使用，citywalk的實踐包含著個體與他人、社會的關係互動和交往行為，從而建構主體間性（Intersubjectivity）打破信息孤島，將個人與他周圍的生活環境真實聯結，使消失的「附近」重新在場，讓個體斷裂的層次得以彌合。

citywalk的重點在於使用「人」本身去探索城市。（示意圖 / vcg）

可以觀察到的現象是，citywalk的行為主體是相對年輕的城市白領/工作族，而citywalk在中國的流行，離不開上海這座白領之城的推動。這也使許多尖銳的批判聲將矛頭對準上海的白領工作族，指責其群體行為的享樂主義傾向和拜物教（Fetishism）本質。

而在現實生活中，citywalk概念外延的拓寬，又使其不局限於展示蘊含某種階層性質的、通過互聯網加工的生活方式。citywalk的重點，在於使用「人」本身去探索城市場域，發揮步行的多感官體驗（multi-sensory experience）。