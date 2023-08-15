「台獨工作者」低規格訪美　中美交手「灰犀牛」衝撞

台灣副總統賴清德作為蔡英文特使，出訪南美洲友邦巴拉圭，出席新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯貝尼亞）就職典禮，去返程分別過境美國紐約與舊金山。賴出發前，路透社（Reuters）傳出消息，美方熱切希望此行保持低調，以避免在台灣大選前加劇緊張局勢，亦為保持近期美中高層官員交流動能。



賴清德8月13日抵達紐約，僅由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，該會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）則以「參加妹妹婚禮」為由未出面，被視為史上最低規格的台副總統「過境美國」。

儘管台外交部官員表明，賴以「總統特使」身份出訪與過境美國，「當然不適合敲鑼打鼓」，規格不宜超過蔡英文，「伴娘不會弄得比新娘更美」，並回擊國民黨立委指賴訪美「規格低調」是錯誤的表述和評論。但若將賴此行與其去（2022）1月過境美國相比，當時去返程均由時任AIT理事主席莫健（James Moriarty）接機，規格是否有落差，明眼人一看便知，毋須贅言。

台副總統賴清德（中）抵達紐約後，AIT執行理事藍鶯（右）及台駐美代表蕭美琴（左）前往接機。（台灣總統府）

此次賴清德訪美，既有2024台灣大選的成分，更牽動着變遷中的中美關係，尤以後者為要。賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」，這也是北京對其之定性，本身就讓賴過境美國充滿高度敏感性。是故中國駐美大使謝鋒於今（2023）年7月便曾表態，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是堅決擋住賴清德訪美這頭正向我們衝來的灰犀牛」。

對美國而言，賴清德的「台獨」立場，亦令美國政壇流露出「疑賴論」。特別是賴清德以「台美關係」作為催票的動力，他在今年7月對支持者的一席「走進白宮」之說，更傳出讓美方跳腳，英媒《金融時報》（Financial Times）不久後即有報道，賴此言論引發美方關切，還要求台灣進行澄清，外界便解讀美國擔憂賴或將成為繼陳水扁之後的「麻煩製造者2.0」。

民進黨政府執政玩的一向是「以美之矛，攻陸之盾」做法，續走蔡英文路線的賴清德，2024大選必然大打「美國牌」。然而，台灣大選固然重要，但中美關係亦出現微妙的變化，如今擺在眼前的態勢，是美方期待中國外長王毅訪美，並為拜登（Joe Biden）與習近平再度會面的「習拜會」鋪路。所以可以看到，包括拜登、布林肯（Antony Blinken）等美國高層政要已多次表態「不支持台獨」，那麼勢必對「務實台獨工作者」過境美國繃緊神經、嚴陣以待。

2023年7月19日，中國駐美國大使謝鋒（右）應邀出席阿斯彭安全論壇時表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是堅決擋住賴清德訪美這頭正向我們衝來的灰犀牛。（中國駐美大使館）

事實上，今年4月蔡英文過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州舉行會談，就已足見美方的顧慮與中美交手後的結果。蔡原先規劃公開演講，最後只剩閉門會談，事後的記者會已盡顯「有氣無力」。此次賴清德過境美國，中方已將「灰犀牛」有言在先，更看出賴清德極力表演的「過境外交」，中美在背後角力與博弈。扮演美國棋子角色的賴清德，如同《紐約時報》（The New York Times）13日報道所言，只能「顯得小心謹慎，表現自制」。

觀乎賴清德前一次過境美國，與時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西），以及17位跨黨派參眾議員視訊。而據《紐約時報》說法，此次賴清德在美國沒有會見美方重要國會議員的計劃。且一路被要求低調，去程於紐約只剩一場僑宴的公開活動，台媒《聯合報》快評「開酸」，難怪賴清德在紐約次日與獨派僑界人士的閉門早餐會，「心情難免抑鬱」、「數度哽咽」。

台灣前駐新西蘭（台譯紐西蘭）代表介文汲也在其Facebook發文質疑：「冒出了一個藍鶯來接機，執行理事是幹嘛的？職位比主席高嗎？夜深了才到紐約，明天就得離開，24小時都不到，也太來去匆匆了吧！以前會受到這樣待遇嗎？」

8月11日，台灣「反台獨反介入聯合行動」600多人在台北凱達格蘭大道總統府前，抗議賴清德「竄美謀獨賣台禍台」。（主辦單位提供）

內地學者上海東亞研究所副所長包承柯則指出，中方反應主要還是取決於美方接待賴清德的規格。賴清德「過境美國」這場政治秀，光是美方的接待規格，已在台灣政治輿論場吵翻天，這一點已顯示出賴清德與台灣的「極限」。

對賴清德來說，「台獨」標籤與「走進白宮」等說法，成為他始終擺脱不掉的包袱，不只北京「拭目以待」，華府更是疑慮甚深，而台灣選民則因此對其會否帶來戰爭危機而感到不安。至於對台灣來說，現任副總統過境美國如此「低規」，就算羅森伯格如何承諾「美台友誼歷久不衰、堅若磐石」，最終還是越來越受制於北京的對台工具箱。