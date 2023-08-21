藍綠白同聲批判中共軍演　難道2024真是台灣「最後一次大選」？

在台灣「副總統」賴清德出訪及過境美國返台後的隔天（8月19日），解放軍東部戰區宣布舉行軍演，以示對「『台獨』工作者」的「嚴重警告」和「嚴正立場」。藍綠白三組2024大選候選人，同聲反對解放軍軍演，籲「停止破壞台海穩定」。



據台媒《聯合報》報道，國民黨參選人侯友宜表示，軍演「無助於兩岸關係進展，只會徒增兩岸加強交流的阻力及台灣人民的反感」。民進黨參選人賴清德，藉由回憶當年在金門當兵，表達他「守護這片家園的決心從未改變」。民眾黨參選人柯文哲則說，「呼籲中共停止此種破壞台海穩定行為，尊重台灣生存空間，否則只是讓兩岸的距離愈來愈遠」。

台海「終將一戰」的焦慮與不安

看的出來，在台灣內政吵得風風火火的藍綠白三組人馬，在面對中國大陸與台海議題時，難得有所共識，均向矛頭指向對岸的中共，批評中共破壞「和平穩定」。無獨有偶，近期在台灣親近民進黨的幾家主要傳媒，不約而同地「轉述」不知名來源，指稱中國大陸有計劃介入2024大選的輿論操作，以「武統台灣」為主軸引導，定調2024大選是台灣「最後一次大選」。無論在明在暗，台灣政治話語不分顏色均認定「中國因素」攪動了台灣社會的「民主自由」等安穩生活與政治運作。

台灣藍綠白三位2024總統參選人表態反對中共軍演（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。（Facebook@侯友宜/賴清德/柯文哲）

在大選臨近前夕，三組參選人的同聲批判，以及親綠傳媒指控大陸定調2024大選是台灣「最後一次大選」，既有選舉動員選民情緒的原因，同時也在無意間揭露了台灣社會正在發生的一個事實：台灣人民確實感受到了戰爭的煙硝味，不願意日常生活和未來發展受到影響，從而對台海「終將一戰」的危機，在「身體」層次的直覺上，產生了焦慮與不安。

換言之，其實不需要「中共介入」，戰爭與和平的選擇，本身就成為了本屆台灣大選潛在的主導元素。參選人譴責解放軍軍演，要求「停止破壞台海穩定」，這些話語完全不令人感到意外，因為他們內心裏都深知台灣人民要的是和平與穩定，要的是不願一戰，故而必須在嘴巴上有所表態。

問題在於，作為台灣未來的領導人，光是動動嘴巴「譴責中共」，這樣就足以保障台灣人民的心理嚮往？戰爭的煙硝味確實存在於台海，而且眾所周知越來越濃厚，但角逐大位的台灣各陣營政要們，卻沒人真心實意地提問：台海危機何以致此？又是何以觸發了台灣社會對戰爭的恐懼？

台灣社會不妨對這幾組枱面上的參選人提出質疑：為什麼過去沒有一次大選，會像本屆一樣對「戰爭」與「和平」歧路的感受度如此強烈？為什麼過去沒有一次大選，會傳出將成為「最後一次大選」的耳語傳聞？為什麼過去沒有任何一個時期，會像今天一樣，解放軍的軍機艦如此頻繁現身台海周邊？

8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權、搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微博@央廣軍事）

「中國威脅論」沒說出口的事實

事實上，藍綠白同聲批判中共軍演，以及綠媒控訴「中國介入大選」，這些論調可以說是西方「中國威脅論」的變形和台灣版本。西方之所以產生「中國威脅論」，根源在於他們憂慮自己壟斷世界的霸權與強權地位遭到取代，而不提現代化道路的殊異，造就了「東升西降」的歷史趨勢與格局變化。台灣之所以出現「中國威脅論」，根源在於長年的冷戰反共壁壘意識，以及「抗中保台」帶來的選舉利益，而不提兩岸分斷乃歷史遺留至今的問題需要解決，也不提台灣自我棄絕了「統一」的話語之後，必然會由北京強烈的統一決心與意志所取而代之。

而西方與台灣的「中國威脅論」，不管稱其為一體兩面，還是一拍即合，他們所刻意忽視的根本性問題，只會讓民粹的感性與情緒佔據主導地位，讓理性與現實隱沒於其下。如同台灣中央研究院學者盧倩儀在《消失的帝國》一文所言，如果台灣自認為處於「帝國夾縫中」，卻又只將憤怒對向對岸，「若只有一個帝國，哪裏來的『夾縫』？」換言之，從歷史到現實，另一個真正的威脅，也就太平洋彼岸的「美帝」，在台灣各種顏色的政治話語中，全然被消失，甚至被粉飾美化了。

就以去（2022）年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）訪台後的解放軍「圍台」軍演，再到今（2023）年蔡英文與賴清德訪美後解放軍的「嚴重警告」來看，台灣社會感受到了與日俱增的「武統」壓力，卻忘記了令台海升温的，不只是在空中和海上的解放軍戰機船艦，還有美國與台灣政黨政客明知台海的「紅線」，卻又為了自身利益拼命踩線、劍指北京的「台灣牌」。

2023年4月6日，蔡英文（左）與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy，右）會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議。（台灣「總統府」）

中共其實從來沒說過要「武統」

「武統」這個詞彙，固然在網路輿論場中有「小粉紅」們熱衷於此，其實翻閲中共所有的正式文件，從來都沒有講過「武統」，而只有「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。」中共對台的大政方針，依舊是「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」。也就是說，「武統」的氛圍、緊張與不安，在有形看得到的軍機艦背後，難道不也是美國、西方和台灣政黨政客在無形之中「製造」出來的嗎？

中共要打擊「外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」，而美國則頻密地拿台灣問題大做文章，台灣方面還有參選人自我標榜「台獨工作者」、主張「互不隸屬」的「兩國論」──這就是台灣社會實實在在面對的衝突處境，而不是一句兩句批判中共軍演「破壞台海穩定」，或者「中國威脅論」云云，就能帶過或化解一切的問題。

2024會不會是台灣「最後一次大選」？這個問題會不會在台灣選民心中產生一絲一毫的漣漪？能回答這個問題的方式，不是去「控訴中共」，因為這反而是倒果為因，而是台灣有意競逐大位的高官政要們，能否在兩岸衝突對撞的「武統」之外，讓人民知道其實台灣在未來的十字路口上，還有更多的可能性可以認識、考慮和接受。