台海軍演︱「嚴重警告」與「嚴正立場」　北京對美台發出警訊？

台灣的副總統賴清德結束出訪巴拉圭與過境美國行程，於8月18日上午返抵台灣。解放軍東部戰區隨後於19日上午宣布，位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。並強調，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。



與此同時，中共中央台辦也以「負責人」的層級發表談話，對此表明「嚴正立場」，直接點名賴清德過境美國又接受美媒專訪，公然散布「台獨」言論。並使用「恬不知恥」此一重話，定性賴清德的所作所為，是不折不扣的「『台獨』工作者」、「徹頭徹尾的『麻煩製造者』」。

北京這兩份高調聲明，顯然有意對美國與民進黨政府，包括台灣社會在內，釋出強烈的政治訊號。《香港01》發現，解放軍東部戰區應對常態性的台海軍演，往往使用的語句包括「針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」，以及「堅決反擊外部勢力、『台獨』分裂勢力勾連挑釁行徑」。在「堅決回應」與「堅決反擊」程度之上，最重用語即「嚴重警告」，分別使用於去（2022）年8佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）訪台、今（2023）年4月蔡英文過境美國，以及本次賴清德過境美國這三次。由此可見，解放軍係以最高層級的態度，看待賴清德此行的政治意義。

8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微信公眾號／央視軍事）

除此之外，中台辦的聲明也藏有關鍵的「貓膩」。今年4月蔡英文過境美國，中台辦係以「發言人」的層級「發表聲明」，並稱呼蔡英文為「中國台灣地區領導人」；不同於此，對於賴清德過境美國的聲明，中台辦將層級由「發言人」抬高到「負責人」，也將「聲明」一語換作「表明嚴正立場」，並未給賴清德加上職銜，而定調其為不折不扣的「『台獨』工作者」。兩相對比，可知北京以更嚴肅、強硬的規格，對賴清德其人其言表達批判立場。

事實上，本次賴清德過境美國，如同《香港01》此前分析，美方事前要求其低調，而實際對其待遇亦為低規格，顯然背後既有美方的政治目的與期待，也是中美博弈角力的結果。問題在於，倘若如此「低規」，何以北京的反應卻如此「高調」？

答案其實就在中台辦的「嚴正立場」之中。不像台灣駐美代表蕭美琴兩度登上國台辦「台獨頑固分子」的制裁名單，賴清德始終未在此「黑名單」裏，但這並不代表北京無視其「台獨」立場，反而是對賴「特殊化處理」，單獨定性、定調為不折不扣的「『台獨』工作者」。既是「『台獨』工作者」，又過境美國、在美媒傳達「兩國論」言論，更是觸及中共在台灣問題上的「外部勢力干涉」與「『台獨』分裂分子及其分裂活動」這兩條紅線。

賴清德（中）8月16日下午過境美國舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger，右）、台灣駐美代表蕭美琴（左）登機相迎。（台灣「總統府」）

再加上2024年台灣大選臨近，儘管北京對解決台灣問題的主動權與主導權胸有成竹，不管藍綠白哪個顏色登上大位，都不影響其統一進程的推展，但在實際行動上，還是需要言行一致地防範「『台獨』工作者」，成為未來四年甚至八年時間的台海大變數。

此次北京的「嚴重警告」與「嚴正立場」發聲之後，一位台灣的兩岸研究專家私下對《香港01》記者表示，此意味着北京已將醜話說在前頭，「賴某若是當選，美國自己看着辦。」

近來北京對台動作頻頻，商務部與國台辦相繼表示結合貿易壁壘調查，「依規研究中止或部分中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）項下給予台灣產品的關稅優惠」。此舉象徵着對台「經貿制裁」的潘朵拉之盒正在醖釀打開，而解放軍東部戰區對台海最高用語「嚴重警告」的演訓展開，則表示對台「軍事制裁」的常態性施壓只會更強硬而不會減弱。換言之，對台的「經貿制裁」與「軍事制裁」雙箭齊發。

據東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力。而台灣「國防部」則表示，自19日上午9時起，陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線；另共艦8艘配合執行聯合戰備警巡。

在海峽雙方發布的訊息背後，真正需要摸索的是此項軍事演訓所代表的政治意義，以及政治訊號。解放軍的「嚴重警告」，以及中台辦的「嚴正立場」，其實已經說明了很多事情，要是一位不折不扣的「『台獨』工作者」在2024年登台掌權，未來的中美與兩岸局勢恐怕將越發嚴峻。