北京對台「無條件讓利」時代結束？

大陸商務部與國台辦接連兩天拋出震撼彈，衝擊着北京對台工具箱「讓利」項目。商務部發言人束珏婷8月17日表示，初步調查顯示，台灣地區對大陸貿易限制措施涉嫌違反世貿組織（WTO）關於「非歧視原則」「普遍取消數量限制原則」等規則；台灣地區禁止進口大陸的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2,455項調整至目前的2,509項。最重要之處在於，大陸是否會中止或部分中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）項下給予台灣產品相關稅收優惠時，束珏婷表示，商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。



國台辦發言人朱鳳蓮18日接續回應記者提問，指出支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依規研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。



反中的民進黨為何不願中止ECFA？

這項消息聽在台灣常民耳中或許無感，但聽在民進黨政府以及兩岸事務人士的耳中，勢必百感交集。不妨先看幾個數字，便知道該消息對台灣衝擊力度有多大。ECFA「早期收穫清單」（早收清單，意指「提早降關稅的商品清單」）自2011年生效至2022年3月底，台灣輸往大陸的早收貨品享有減免關稅金額累計88.21億美元；反觀大陸，在這此期間輸往台灣的早收貨品減免關稅金額僅8.89億美元，兩岸享有的關稅減免利益相差高達十倍。

商務部新聞發言人束珏婷（圖）在8月17日舉行的例行新聞發布會上回應對台貿易壁壘調查進展情況。她說，初步調查顯示，台灣地區對大陸貿易限制措施涉嫌違反世貿組織關於「非歧視原則」「普遍取消數量限制原則」等規則。（資料圖片）

此外，從2000年開始，中國大陸與香港成為台灣最大出口市場，趨勢更是與日距增，至今已經高於40%。根據大陸海關總署統計，2022年台灣對大陸享有高達1,565億美元的貿易順差；即使參考台灣官方的統計，也有1,004億美元的順差。這些數字背後，與ECFA開啟的大陸對台「經濟讓利」政策，有着必然的關係。

民進黨政府在執政以前，批判ECFA以及大陸「讓利」是對台灣的「糖衣毒藥」。執政之後，面對台灣對陸經貿依存度只增不減，儘管搬出了「是中國依賴台灣，而非台灣依賴中國」的詭辯；但官員心知肚明真實情況，是故2020年3月台灣陸委會即有表態「不希望陸方因政治因素中止ECFA」；2023年4月現任台陸委會主委邱太三亦表明，「中止ECFA將造成雙方損失及破壞兩岸關係」。ECFA為台灣帶來的經貿利益，以及究竟兩岸是誰依賴誰的問題，答案已不言自明。

「九二共識」是ECFA關鍵中的關鍵

事實上，當年ECFA簽署的背景，乃海峽雙方和平發展時期，其性質並非國家對國家的「自貿協議」，而是基於「九二共識」一個中國原則之內的兩岸經貿合作協議，要不然在WTO規定之下，不可能出現大陸對台單方面的巨額「讓利」。因此有看法認為ECFA是台灣「佔盡便宜」，大陸利益受損及的企業亦對此經常頗有微詞。無論如何，ECFA之所以能夠成立，並運作超過十年到今天，其以「九二共識」為基礎的政治前提，乃是關鍵中的關鍵。

國台辦發言人朱鳳蓮（圖）8月18日答記者問表示，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。（VCG）

2016年蔡英文政府上台以來，至今拒絕接受和承認「九二共識」，即便2024年大選在即，隨着台灣內部政治「反中」風向盛行，各組候選人對「九二共識」要不是三緘其口，要不是曖昧不清。在缺乏政治互信基礎的情況下，台灣跟隨美國制華對大陸的「脱鈎」傾向越來越明顯。

然而，台灣對兩岸「政經相悖」態勢的擔憂不是沒有的，故此前ECFA「十年大限」將屆前夕，大陸會否中止ECFA，成為當時台灣輿論熱議的話題。雖然中國大陸對此沒有明確表態，但不置可否也是一種態度，體現出其對台工具箱內的「經濟讓利」手段，主動權與主導權其實都掌握在北京手裏。

從2021年開始，中國大陸以食安、蟲害或申報不全等緣由，陸續暫停台灣的肉類產品、菠蘿（鳳梨）、釋迦、蓮霧、石斑魚等農漁產品，以及超過2,000項的飲料、酒類和其他食品輸入大陸。雖然未涉及ECFA中止與否的問題，但從事後的角度來看，這些做法在政治上無疑是風向球，對台灣方面預警兩岸關係持續惡化下去的可能惡果。

其中最不可忽視的訊號，在於今（2023）年4月12日，大陸商務部發布《關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查的公告》，將對包括農產品、五礦化工產品、紡織品在內等主要產品進行調查，而調查期限最久可延長至明（2024）年1月12日，也就是台灣大選投票的前一天。

2014年台灣的「太陽花學運」，不滿服貿協議處置程序的抗議民眾，高舉標語表達訴求。（VCG）

要知道的是，大陸商務部對台提出之貿易壁壘調查清單涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等三大類、共2,455項，其中1,063項，工業產品1,392項，約占所有進口項目的五分之一。資料顯示，若參考美中貿易戰10%至25%的懲罰性關稅，要是大陸對台反制，台灣將因關稅制裁損失金額可達300億到500億美元，農業將是首當其衝的「弱勢產業」。

台人利益與台獨分子禍福與共？

如今大陸商務部和國台辦先後鬆口，一方面繼續調查貿易壁壘，另一方面「依規研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠」，表示台灣方面內心深處最擔憂的事情已風雨欲來。一旦大陸收回ECFA的539項早收清單，其中涵蓋石化產業88項、運輸50項、機械107項、紡織136項，以及農漁業18項，對台灣衝擊之大，「抗中保台」的民進黨政府不可能不知道。

以「兩岸關係與民族復興」為主題的2023年兩岸關係研討會8月17日上午在四川成都開幕，國台辦副主任潘賢掌（圖）在致詞中指出，「台獨」分子竄美一次，台灣同胞利益就受損一次。台灣同胞要堅定站在歷史正確一邊，堅持「九二共識」,堅決反對「台獨」和外部勢力干涉。（中國台灣網）

經濟本來就不可能脱鈎於政治，當年馬英九喊出的「先經後政」，多少就有點一廂情願的味道，而民進黨執政後的「只經不政」，更是自欺欺人。尤其是北京在方方面面吹響「統一」集結號，啟動統一進程，無論是強硬的「圍台軍演」，或者是軟性的「融合發展」，對北京來說，都是要服務於「統一」這個終極目標，「經濟讓利」自然也不例外。

國台辦副主任潘賢掌8月17日於四川成都開幕的「2023年兩岸關係研討會」致詞，其中有一句值得推敲的話：「『台獨』分子竄美一次，台灣同胞利益就受損一次」，故而呼籲「台灣同胞要堅定站在歷史正確一邊」。如同《香港01》所解讀，其言下之意或表明，台灣民眾的利益得失，未來將與台獨分子的行徑「禍福與共」。

因此，從貿易壁壘調查延伸至研究ECFA的「中止或部分中止」，其實就帶有着「經濟施壓促統」的意義。此舉是否代表着北京對台「無條件讓利」時代的結束？與其這樣問，不如說是北京對台「統一進程」再往前推進了一步。