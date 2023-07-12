旅巴睡覺被導遊叫醒指不尊重　麗江文旅局：無導遊資質　擬罰十萬

此前，有旅客在雲南麗江跟團旅遊時在車上睡覺，被導遊叫醒指該行為不尊重，引發關注。麗江文旅局表示，將嚴肅調查處理。

7月11日，麗江文旅局發布通報，經查，涉事導遊為外省人士，無導遊資質，為未經許可經營旅行社業務，擬責令改正，並處十萬元罰款行政處罰。



據此前報道，7月8日，內地有女子發布短影片表示，在雲南麗江跟團旅遊的巴士上睡覺卻被導遊叫醒，指睡覺是不尊重導遊。

影片中，一女導遊說「在這個地方睡覺，是不是相互不尊重」，遊客問「那我自己花錢為什麼不能睡呢」，導遊回復「不能睡，妳要尊重我，我也要尊重妳」。隨後遊客問「那妳覺得什麼叫尊重？」，導遊答「我講妳不聽就是不尊重我」、「那等妳睡醒我們再走」。

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7月11日，麗江市文旅局發布情況通報，經立案調查，7月7日，未經許可經營旅行社業務的外省籍女子張某（無導遊資質）非法組團到瀘沽湖遊玩。7月8日，在四川鹽源縣瀘沽湖鎮去往達祖村途中，張某在車上與遊客發生爭執。張某的行為違反相關法律法規，擬責令改正，並處十萬元罰款的行政處罰。麗江市文旅局同時表示，將持續開展旅遊市場秩序專項整治，切實保護遊客合法權益。

公開資料顯示，麗江市是雲南省下轄地級市，位於雲南省西北部。市境西北接迪慶州，西連怒江州，西南界大理州，東南臨楚雄州，東鄰四川省攀枝花市，東北通四川省涼山州。地處橫斷山脈北段向雲貴高原過渡帶，有聞名的玉龍雪山、瀘沽湖、程海等。

麗江是古代絲綢之路和茶馬古道的中轉站，麗江古城始建於南宋。1986年，國務院將麗江列為國家歷史文化名城，曾被《米芝蓮旅遊指南》評為「三星級旅遊推薦」。