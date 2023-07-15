躺不平捲不起：中國年輕人「四不」成潮流　困境「香港化」？

今年4月，4名內地青年在知名景區張家界服毒後跳崖身亡，震驚社會。5月、6月青年就業困難成話題，青年失業率20.8%寫下新紀錄，「中國青年的困境」在今年上半年成為熱議話題。畢業季到來，內地今年再有爆量1158萬大學畢業生，料失業率7月恐再攀高。



中國經濟成長放緩，年輕人在躺平還是內卷（過度競爭）間反覆尋找立足點，他們面對的問題有共通性，也有獨特性。貧富懸殊、階層固化，是美國和許多西方國家也都面臨的問題；從獨特性來說，海外許多國家用一兩百年時間走過的工業化、城市化之路，高度濃縮到內地數十年的周期中，勢必容易帶來各種社會轉型和發展的問題。



內地青年慘過香港？

《香港01》此前分析，某種程度上講，今天內地許多年輕人的困境和香港年輕人有相似之處。多年以來，香港年輕人所遇到的高房價、高租金、貧富懸殊、階層固化的問題，讓一些內地年輕人既同情香港年輕人的困境，又慶幸生活在內地目前尚不至於壓力像香港那麼大。

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過去一段時間裏，與香港經濟增速低位徘徊和年輕人收入裹足不前不同的是，內地經濟一直保持較高速度增長，許多人的收入基本上每年都有增加。但隨着近些年內地大城市高房價、高租金問題的不斷加劇，併疊加三年疫情對於經濟民生的衝擊，許多內地年輕人是出生以來第一次切身感受到經濟下行的寒意。

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躺不平，捲不起：中國青年自嘲成「45°」

什麼樣的詞彙最能代表現在年輕人的樣貌呢？標榜不戀愛、不結婚、不買樓、不生子的「四不青年」成為「潮語」，引起官方關注；四不青年被許多媒體標籤為「青年完全躺平的」證明，但《香港01》採訪超過6位青年，他們認為自己是卡在躺平和內卷（過度競爭）的45°青年，在中國經濟增長放慢的同時，努力尋找自己的立足點。

在內地網路龍頭企業（俗稱：大廠）就業的北京青年Joy就透露，自己身邊的年輕人「躺平」只是嘴上練練，「真的會完全不care世俗眼光，完全得過且過的那種人，好像我身邊真的沒有碰到過」，Joy觀察，身邊的人偶爾嘴上說卷不動了，但加起班來，一個比一個拼。

過去大廠曾經是內地年輕人擠破頭想進去的夢幻工作，Joy確認為，內地網絡龍頭企業已經走過開疆闢土的時代，「大家還蠻普遍的認識到了，時代的一個紅利已經過去了」，但在內地青年失業潮下，大廠仍是一項較優的選擇。

困在｢大廠｣危城裏的中國青年: 進去的人上不去，外面的人想進來

北京，夜晚燈火通明的辦公室。（視覺中國）

另外，隨著尋找工作日益艱困，年輕人紛紛轉向追求「鐵飯碗」，考取公務員成為他們的新目標。根據國家統計局的數據顯示，2023年國家公務員考試的報名人數超過250萬人，同比增長了24%。

在這250萬人中，有一部分被稱為「全職兒女」，受到外媒和內媒的關注。他們脫產寄居父母生活，同時保持學習，嘗試找到職業目標、考公務員考研究生，但也有部分「全職兒女」還在思索人生的下一步。《三聯生活周刊》曾評價「全職兒女是讓人尊嚴盡失的一份工作」。

全職兒女分享生活日常：

《香港01》則採訪「全職兒女」小李，她認為，「現在就業環境艱難，為什麼全職兒女不能成為一種職業？既能照顧家裡，又能給父母帶來情感安慰，還能在沒有就業壓力的環境裡自我提升。」

青年問題 恐釀政治問題？

針對青年失業問題，上海財經大學校長、知名經濟學家劉元春近期發出警告：「青年失業問題不單是一個周期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。 我們判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

《香港01》曾撰文分析，嚴格地說，青年失業問題會否持續10年，尚難判斷，但風險不能排除，尤其是在青年失業問題已經十分突出的當下，應該未雨綢繆，防患於未然，勿讓青年失業問題愈演愈烈。

此外，根據台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘則分析，中國青年中非985畢業、比較底層的大學院校生會是對現狀不滿反應最有感的一群，「我的理解上，「白紙運動」的學生群體，大多來源於此。」

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中國國內多間大學等發起「白紙行動」，悼念烏魯木齊火災及控訴動態清零政策。2022年11月28日，中環、香港大學及中文大學亦先後有人舉起白紙示威，聲援內地示威的活動。（梁鵬威攝）

此外，也有不少中國青年在疫情之後選擇「潤」（run，跑）出國，尋找屬於自己的一片天地。

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中美青年鬥慘？

類似中國青年的世代困境同樣在太平洋彼岸的美國上演。Netflix美劇《齮齕人生》（Beef），這部充滿黑色幽默的劇集於今年4月初放映後在全美各地引起熱話，尤其是千禧世代，其背後反映的更是新興的美國夢的再詮釋和變化。

美國千禧世代開始步入中年，在職場打拼的日子卻遇上金融海嘯、新冠疫情等，被喻為「最不幸的一代」。 隨着通脹升溫和生活成本上漲等影響，較年輕的美國人搬回他們父母家中居住，程度已直迫1940年大蕭條結束後。

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另一個更令年輕人頭痛的問題是，據紐約聯邦儲備銀行的資料顯示，美國「千禧一代」於去年第四季的債務總額超過3.8萬億美元，較2019年底增長27%，增幅是所有年齡段中最大的。

為應對高額房租和樓價問題，不少美國人選擇住到車裡。（Getty）

跟千禧一代有不少相似之處，剛踏入職場的美國Z世代對薪金報酬顯得更加著緊，不但不滿意現時的薪金水平，也渴望大幅加薪。這是因為他們的成長過程中，親眼見證上幾代人在經濟衰退下為錢而煩惱；而他們如今已經投身社會，面對自己未來經濟不穩定的時期而擔憂。

美國千禧一代和Z世代所面對的經濟大環境是此前幾代所未見的嚴峻，以致有人形容他們是美國史上「最不幸的一代」，跟中國青年一樣面對經濟、生活難題，努力在迷惘中找方向。