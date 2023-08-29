深圳9月1日起解禁路邊攤　是否可隨意擺攤？違規將受怎樣處罰？

路邊攤一直被視為「煙火氣」的象徵，深圳早前修訂《市容和環境衛生管理條例》（以下簡稱《條例》），並決定自9月1日起，不再全面禁止路邊攤，允許街道辦根據方便群眾、佈局合理、監管有序的原則劃定攤檔經營場所。那麼，在深圳擺攤設點是否有位置限制？違規擺攤又將受到哪些處罰？



《條例》第十八條第二款規定，除劃定的攤販經營場所外,禁止佔用城市道路和公共場所堆放物品、擺攤設點、銷售商品，即是不可以隨意擺攤設點。

同時，《條例》第十七條第一款規定，商場、門店超出門、窗外牆擺賣、經營的，應當符合規範。因此，只能在街道辦事處按照方便群眾、佈局合理、監管有序原則劃定的攤販經營場所。

那麼違規擺攤將會受到怎樣的處罰？據了解，違反《條例》規定在街道辦事處劃定的攤販經營場所外亂擺賣的，由市、區城管和綜合執法部門責令改正；拒不改正的，由市、區城管和綜合執法部門按照佔地面積處每平方米一千元人民幣罰款；情節嚴重的，並處沒收違法堆放、擺賣的物品和實施違法行為的工具。

而若商場、門店等違規外擺，將由市、區城管和綜合執法部門責令改正；拒不改正的，處一千元人民幣以上五千元人民幣以下罰款；情節嚴重的，併處沒收違法擺賣、經營的物品和實施違法行為的工具。