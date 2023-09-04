突破美國封鎖？華為5G新機晶片從何而來　外媒拆解：中芯7納米

華為日前突然預售新款手機「Mate60」系列，不只在內地掀起熱議，在國際也受到高度關注。《路透社》報道，如果華為（Huawei）與自己生產5G晶片，代表中國的技術取得重大進展，將減弱美國封鎖中國的效果。



彭博委託技術分析公司「TechInsights」拆解稱，華為的Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，這是頭一款採用中芯最先進7納米製程技術的晶片。

報道指出，這代表華為和中芯已成功為新手機打造先進的7納米處理器，可見中國傾突破美國的技術圍堵，確有初步進展。

據了解，TechInsights拆解各大科技公司產品並分析已有數十年的歷史，是目前相對權威的分析。TechInsights分析師、副董事長Dan Hutcheson 指出，「這對中國來說是一個相當重要的宣告。中芯的進展呈現加速趨勢，顯然已解決7納米良率的問題。」

目前還有很多謎團待解：例如第一，中芯和華為開發晶片進展到何種程度？第二，他們是否有能力以合理的成本來量產晶片？第三，華為計劃生產多少Mate 60 Pro也不得而知，目前Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。

Jefferies（傑富瑞）分析師同樣認為，新手機上市幾小時即賣光，表明庫存有限。他們也暗示，Mate 60可能採用台積電斷供前的庫存晶片。Jefferies團隊認為，中國只能生產「極少量」的7納米晶片。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

此外，TechInsights拆解後發現，Mate 60 Pro的所用處理器技術仍落後最新技術兩個世代。《彭博》上周一篇實測文章則指出，華為新機的測試顯示，其速度與最新款Apple手機iPhone一樣快。

值得一提的是，Apple目前的iPhone採用的是4納米製程的晶片，下周推出新款旗艦 iPhone將採用3納米晶片。

美國將如何應對？

《華盛頓郵報》報道稱，「Mate60Pro 代表中國技術能力的新高點，晶片設計和製造均在中國。」

華為Mate60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。（VCG）

Albright Stonebridge 集團技術政策主管 Paul Triolo 則分析，對所有華為前技術供應商（主要是美企）而言，華為新機的出現是一大打擊，「地緣政治意義在於，這代表（中國）完全可以在沒有美國技術的情況下，設計、生產出可能沒西方高階機種那麼好，但仍然相當有能力的產品」。

Triolo分析，華為新機的出現會引發美國更強烈的呼聲，要求進一步收緊對華為的出口管制許可。另一方面，美國半導體公司希望能繼續向華為等中國企業提供產品，以保持市占率。